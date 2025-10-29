Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ИЖЕВСК - Москва

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 15ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 20м
Общее время в пути
от 16ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 16ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 50м
Общее время в пути
от 17ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 17ч 6м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
strakhovka-online.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха
Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации
Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru