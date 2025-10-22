Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Казань - ПЕРМЬ 2

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 17ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Время пересадки
от 5ч 47м
Общее время в пути
от 12ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадки
от 1ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Время пересадки
от 11ч 32м
Общее время в пути
от 20ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Время пересадки
от 3ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 2ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 4ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Время пересадки
от 5ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 1ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Время пересадки
от 8ч 43м
Общее время в пути
от 15ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KIZNER
Время пересадки
от 8ч 45м
Общее время в пути
от 15ч 22м		 Выбрать
