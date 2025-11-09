|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
YURGA
|
Время пересадкиот 1ч 25м
|
Общее время в путиот 11ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
|
Время пересадкиот 2ч 23м
|
Общее время в путиот 16ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGA
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 9ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSK
|
Время пересадкиот 3ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOЕ
|
Время пересадкиот 10ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYA
|
Время пересадкиот 8ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYA
|
Время пересадкиот 3ч 40м
|
Общее время в путиот 14ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSK
|
Время пересадкиот 13ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINO
|
Время пересадкиот 1ч 42м
|
Общее время в путиот 11ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
|
Время пересадкиот 5ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHANIE
|
Время пересадкиот 9ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MASLYANSKAYA
|
Время пересадкиот 4ч 14м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIM
|
Время пересадкиот 2ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KARGAT
|
Время пересадкиот 16ч 35м
|
Общее время в путиот 23ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHULІEMSKAYA
|
Время пересадкиот 17ч 41м
|
Общее время в путиот 22ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
|
Время пересадкиот 6ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 20ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
|
Время пересадкиот 15ч 55м
|
Общее время в путиот 7дн 2ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
|
Время пересадкиот 18ч 28м
|
Общее время в путиот 6дн 23ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ARMAVIR
|
Время пересадкиот 14ч 52м
|
Общее время в путиот 7дн 3ч 17м
|Выбрать