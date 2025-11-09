Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Красноярск - ТОМСК 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 11ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 23м
Общее время в пути
от 16ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 9ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 40м
Общее время в пути
от 14ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
YASHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 42м
Общее время в пути
от 11ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
MASLYANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 9м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 35м
Общее время в пути
от 23ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 41м
Общее время в пути
от 22ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 55м
Общее время в пути
от 7дн 2ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 28м
Общее время в пути
от 6дн 23ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 52м
Общее время в пути
от 7дн 3ч 17м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
rent-car.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Железнодорожные туннели сквозь горы: как строят подземные магистрали Железнодорожные туннели сквозь горы: как строят подземные магистрали
Система оповещения для глухих: инклюзивность на железной дороге Система оповещения для глухих: инклюзивность на железной дороге
Вокзал без барьеров: удобство для пассажиров с ограниченными возможностями Вокзал без барьеров: удобство для пассажиров с ограниченными возможностями
Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха
Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru