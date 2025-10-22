Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - УЛАН-УДЭ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 44м
Общее время в пути
от 4дн 11ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 6м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 42м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 56м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 25м
Общее время в пути
от 4дн 21ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 36м
Общее время в пути
от 4дн 22ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 23м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAOZERNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 46м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 41м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 59м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 46м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 42м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 47м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 49м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 51м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 43м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 12м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 57м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 34м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 46м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 10м
Общее время в пути
от 5дн 2ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 8м
Общее время в пути
от 4дн 21ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 11м
Общее время в пути
от 5дн 41м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 52м
Общее время в пути
от 5дн 3ч		 Выбрать
Станция пересадки
KIZNER
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 1м
Общее время в пути
от 5дн 2ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 11м
Общее время в пути
от 5дн 2ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 40м
Общее время в пути
от 5дн 3ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
MOZHGA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 58м
Общее время в пути
от 5дн 2ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
SARAPUL
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 32м
Общее время в пути
от 5дн 3ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
CHERNUSHKA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 46м
Общее время в пути
от 5дн 3ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 46м
Общее время в пути
от 5дн 3ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 49м
Общее время в пути
от 5дн 1ч 3м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru