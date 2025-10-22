|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 55м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 54м
|
Общее время в путиот 2дн 6ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINOВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 27м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARNAULВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 3м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 53м
|
Общее время в путиот 2дн 18ч 3м
|Выбрать