|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
ST PETERSBURG
|
от 4ч 16м
|
от 1дн 5ч
|Выбрать
|
SMOLENSK
|
от 1ч 28м
|
от 18ч 56м
|Выбрать
|
VYAZMA
|
от 1ч 27м
|
от 19ч 14м
|Выбрать
|
ORSHA
|
от 5ч 25м
|
от 18ч 32м
|Выбрать
|
MINSK
|
от 1ч 11м
|
от 18ч 3м
|Выбрать
|
VORONEZ
|
от 2ч 9м
|
от 1дн 16ч 27м
|Выбрать
|
KURSK
|
от 1ч 29м
|
от 1дн 10ч 15м
|Выбрать
|
ROSTOV
|
от 8ч 43м
|
от 2дн 16ч 49м
|Выбрать
|
LISKI
|
от 1ч 36м
|
от 1дн 20ч 57м
|Выбрать
|
SHAHTNAYA
|
от 13ч 5м
|
от 2дн 13ч 33м
|Выбрать
|
NOVOCHERKASSK
|
от 11ч 10м
|
от 2дн 14ч 58м
|Выбрать
|
KRASNODAR
|
от 5ч 58м
|
от 2дн 23ч 30м
|Выбрать
|
CHERNQSHEVSKOE
|
от 3ч 16м
|
от 19ч 23м
|Выбрать