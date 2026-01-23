Поезда НИЖНЕУДИНСК — ТУЛУН

Железнодорожное сообщение между НИЖНЕУДИНСК и ТУЛУН пользуется стабильным спросом у пассажиров. Ежедневно по этому направлению курсирует несколько поездов разных категорий, что позволяет выбрать оптимальный вариант по времени и стоимости.

Расписание и продолжительность поездки

Минимальное время в пути составляет 1 ч 32 мин, в зависимости от выбранного поезда. В расписании доступны как дневные, так и ночные рейсы.

Стоимость ЖД билетов НИЖНЕУДИНСК — ТУЛУН

Цена билета на поезд НИЖНЕУДИНСК — ТУЛУН начинается от 1 079 рублей. Итоговая стоимость зависит от категории вагона, даты поездки и наличия акций.

Выбор билетов и классов вагонов

Пассажиры могут приобрести билеты в плацкарт, купе, СВ или воспользоваться скоростными поездами с сидячими местами. На борту предусмотрены удобные условия: кондиционеры, розетки для зарядки, санузлы, а в некоторых составах — вагон-ресторан.

Почему удобно покупать онлайн

Наш сервис позволяет найти все доступные поезда по маршруту НИЖНЕУДИНСК — ТУЛУН, сравнить цены, выбрать места и оформить электронный билет без кассы и очередей.