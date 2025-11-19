|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
KISELEVSK
Время пересадкиот 19ч 10м
Общее время в путиот 5ч 11м
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадкиот 2ч 43м
Общее время в путиот 10ч 44м
Станция пересадки
BELOVO
Время пересадкиот 19ч 35м
Общее время в путиот 4ч 55м
Станция пересадки
PROKOPEVSK
Время пересадкиот 19ч 12м
Общее время в путиот 5ч 23м
Станция пересадки
ARTIESHTA
Время пересадкиот 19ч 17м
Общее время в путиот 5ч 18м
|Выбрать