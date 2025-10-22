|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
OMSK
от 1ч 6м
от 1дн 3ч 26м
BARABINSK
от 1ч 23м
от 19ч 11м
OZERO-KARACHINSKOE
от 1ч
от 22ч 13м
TATARSKAYA
от 1ч 2м
от 1дн 39м
YURGA
от 2ч 30м
от 11ч 20м
UYAR
от 2ч 3м
от 16ч 28м
TAYGA
от 1ч
от 11ч 20м
TYUMEN
от 1ч 47м
от 1дн 17ч 39м
ILANSKAYA
от 2ч
от 21ч 2м
RESHOTIE
от 2ч 31м
от 1дн 2м
KANSK-ENISEYSKIY
от 3ч 21м
от 19ч 59м
ANZHERSKAYA
от 1ч 1м
от 11ч 19м
ZAOOZERNAYA
от 1ч 7м
от 17ч 40м
INGASHSKAYA
от 1ч 22м
от 22ч 40м
BOGOTOL
от 2ч 8м
от 11ч 28м
