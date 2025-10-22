|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 11ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 37м
|
Общее время в путиот 16ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 2м
|
Общее время в путиот 19ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 37м
|
Общее время в путиот 17ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 42м
|
Общее время в путиот 11ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 49м
|
Общее время в путиот 11ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 37м
|
Общее время в путиот 11ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 3м
|
Общее время в путиот 14ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 5м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 24м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IRKUTSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 21м
|
Общее время в путиот 3дн 18ч 9м
|Выбрать