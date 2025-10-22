Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ОРСК - Уфа

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 20ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 10м
Общее время в пути
от 17ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 40м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч
Общее время в пути
от 23ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 15м
Общее время в пути
от 20ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
INZA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZHSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
MORSHANSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 32м		 Выбрать
Станция пересадки
ASEEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAADAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
KLYUCHIKI
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSPASSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
MUSLYUMOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 22ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
BARIESH
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
NOCHKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 4м		 Выбрать
