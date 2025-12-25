|Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадкиот 1ч 4м
Общее время в путиот 10ч 56м
VOLGOGRAD
Время пересадкиот 1ч 45м
Общее время в путиот 19ч 39м
SARATOV
Время пересадкиот 1ч 43м
Общее время в путиот 11ч 48м
CHELYABINSK
Время пересадкиот 1ч 35м
Общее время в путиот 2дн 2ч 5м
KOTELNIKOVO
Время пересадкиот 1ч 11м
Общее время в путиот 1дн 3ч 45м
NOVOOTRADNAYA
Время пересадкиот 2ч 8м
Общее время в путиот 17ч 1м
SALSK
Время пересадкиот 1ч 25м
Общее время в путиот 1дн 10ч 56м
REMONTNAYA
Время пересадкиот 1ч 8м
Общее время в путиот 1дн 5ч 31м
BUGURUSLAN
Время пересадкиот 2ч 45м
Общее время в путиот 19ч 17м
PROLETARSKAYA
Время пересадкиот 1ч 31м
Общее время в путиот 1дн 10ч 1м
ZIMOVNIKI
Время пересадкиот 6ч 6м
Общее время в путиот 1дн 6ч 47м
SAREPTA
Время пересадкиот 2ч 15м
Общее время в путиот 22ч 29м
LOO
Время пересадкиот 1ч 53м
Общее время в путиот 2дн 11ч 51м
LAZAREVSKAYA
Время пересадкиот 3ч 41м
Общее время в путиот 2дн 9ч 51м
SOCHI
Время пересадкиот 1ч
Общее время в путиот 2дн 12ч 58м
