|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 6м
Общее время в путиот 14ч 9м
ST PETERSBURG
Время пересадкиот 1ч 36м
Общее время в путиот 1дн 11м
CHUDOVO-MOSKOVSKOYE
Время пересадкиот 8ч 12м
Общее время в путиот 22ч 19м
RYAZAN
Время пересадкиот 13ч
Общее время в путиот 14ч 28м
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Время пересадкиот 17ч 56м
Общее время в путиот 1дн 2ч 57м
M VISHERA
Время пересадкиот 13ч 50м
Общее время в путиот 1дн 6ч 44м
OKULOVKA
Время пересадкиот 15ч 30м
Общее время в путиот 1дн 4ч 46м
HOSTA
Время пересадкиот 2ч 6м
Общее время в путиот 2дн 21ч 4м
SOCHI
Время пересадкиот 2ч 57м
Общее время в путиот 2дн 19ч 59м
TUAPSE
Время пересадкиот 2ч 48м
Общее время в путиот 2дн 15ч 22м
ADLER
Время пересадкиот 1ч 39м
Общее время в путиот 2дн 21ч 31м
TIHORETSKAYA
Время пересадкиот 1ч 19м
Общее время в путиот 2дн 9ч 36м
