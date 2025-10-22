Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Уфа - НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
PETROV VAL
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 29м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
SAREPTA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ZHUTOVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGULMA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 17м
Общее время в пути
от 9ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ULYANOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 10м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 15м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 23м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
REMONTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
IMER KURORT
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 1м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 4м		 Выбрать
