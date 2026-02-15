Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Уфа - НИЖНИЙ ТАГИЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 26м
Общее время в пути
от 16ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 7м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-YUGAN
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEVDARMA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
KOROTCHAEVO
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVIEY URENGOY
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 36м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 37м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
