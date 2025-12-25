Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. - КУРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 18ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 15м		 Выбрать
