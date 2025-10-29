Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - Самара

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 1ч 27м
Общее время в пути
от 10ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 5ч 22м
Общее время в пути
от 23ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Время пересадки
от 3ч 5м
Общее время в пути
от 14ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 14ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 3ч 22м
Общее время в пути
от 17ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Время пересадки
от 4ч 1м
Общее время в пути
от 15ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадки
от 8ч 28м
Общее время в пути
от 22ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадки
от 13ч 46м
Общее время в пути
от 17ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 2ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадки
от 1ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 7ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
PROLETARSKAYA
Время пересадки
от 8ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KUBERLE
Время пересадки
от 10ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Время пересадки
от 6ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
KULATKA
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 15ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Время пересадки
от 4ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 8ч 21м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Время пересадки
от 6ч 6м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Время пересадки
от 6ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадки
от 1ч 26м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Время пересадки
от 5ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Время пересадки
от 9ч 12м
Общее время в пути
от 3дн 21м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 4ч 46м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 12ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
EYA
Время пересадки
от 5ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
BELOGLINSKAYA
Время пересадки
от 3ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
PESCHANOKOPSKAYA
Время пересадки
от 6ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 5ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 8ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Время пересадки
от 10ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
TALOVAYA
Время пересадки
от 13ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
POVORINO
Время пересадки
от 17ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOHOPERSK
Время пересадки
от 15ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки
от 6ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BALASHOV
Время пересадки
от 22ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KARAMIESH
Время пересадки
от 3ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SARANSK
Время пересадки
от 13ч 2м
Общее время в пути
от 15ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 14ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
LANGEPASOVSKIY
Время пересадки
от 13ч 24м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадки
от 19ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-YUGAN
Время пересадки
от 8ч 3м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Время пересадки
от 19ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNEVARTOVSK
Время пересадки
от 8ч 20м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Время пересадки
от 16ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Время пересадки
от 11ч 19м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Время пересадки
от 12ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
MEGION
Время пересадки
от 10ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки
от 2ч 47м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Время пересадки
от 10ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Время пересадки
от 21ч 44м
Общее время в пути
от 4дн 21ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Время пересадки
от 23ч 17м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 4дн 36м		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Время пересадки
от 20ч 25м
Общее время в пути
от 4дн 22ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
OB
Время пересадки
от 15ч 32м
Общее время в пути
от 3дн 3ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки
от 18ч 16м
Общее время в пути
от 5дн 46м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Время пересадки
от 10ч 24м
Общее время в пути
от 21ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNIEY UZEL
Время пересадки
от 12ч 58м
Общее время в пути
от 15ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Время пересадки
от 11ч 38м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Время пересадки
от 13ч 31м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Время пересадки
от 12ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 3ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
DVOYNAYA
Время пересадки
от 12ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 2дн 15ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Время пересадки
от 16ч 8м
Общее время в пути
от 3дн 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ABINSKAYA
Время пересадки
от 13ч 27м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Время пересадки
от 19ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Время пересадки
от 21ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIMSKAYA
Время пересадки
от 12ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 2дн 1ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Время пересадки
от 17ч 48м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 8м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru