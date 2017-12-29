Пригородные маршруты нечасто пользуются популярностью. Но «Графский поезд» - приятное исключение из правил. Он курсирует по Восточной железной дороге и благодаря своей уникальности смог стать настоящей визитной карточкой региона. Побывать в Воронеже и не покататься на этом поезде – большая ошибка. Давайте же посмотрим, что предлагает подобная экскурсия.

Маршрут

Поезд отправляется со станции Воронеж-1 каждую субботу в 9:35 утра. Маршрут относительно новый, он открыт в августе 2021 года. Его открытие приурочили к 155-летию Юго-Восточной железной дороги.

Сперва во главе состава – электровоз, а на станции Графская его заменит паровоз (отреставрированный советский Л-2349). Пока осуществляется замена (время стоянки – 50 минут), пассажиры могут прогуляться по станции Графская. А посмотреть здесь есть на что. После капитальной реставрации платформа и здание вокзала тоже стали соответствовать стилистике XIX века.

В 11:35 поезд прибывает на станцию Рамонь. Здесь пассажиров ждет обзорная экскурсия по музею под открытым небом. Можно увидеть образцы железнодорожной техники прошлых веков. Главный экспонат – старинный цельнометаллический пассажирский вагон. Популярностью у туристов пользуется и велодрезина. На ней можно посидеть и сфотографироваться.

На станции Рамонь путешествие не заканчивается. Пассажиры пересаживаются в комфортабельный автобус и едут на двухчасовую экскурсию по дворцовому комплексу Ольденбургских. Путешественники смогут побывать внутри дворца. Даже в тех помещениях, которые закрыты для широкой публики. Вот такой вот эксклюзив. После прогулки по дворцу у туристов есть еще 2 часа свободного времени. Прежде чем они отправятся в обратный путь.

На данный момент стоимость такой экскурсии 964 рубля. На проезд в Графском поезде распространяется система льгот, касающаяся пригородного железнодорожного транспорта.

В стоимость включены:

• проезд на поезде;

• трансфер на автобусе;

• экскурсионное сопровождение в дворцовом комплексе.

Цена со временем может меняться. Актуальную стоимость можно уточнить на станции Воронеж-1. Здесь же сразу можно приобрести билеты. Для такого путешествия нужно выделить целый день, поскольку обратно поезд возвращается спустя 9,5 часов после отправления.

Интерьер

Каждое купе ретро-поезда имеет индивидуальный дизайн. Общий стиль соответствует концу XIX – началу ХХ века. Повсюду можно увидеть эмблему «Графский поезд». На столах установлены старинные светильники. А на стенах – картины с изображением пейзажей Юго-Восточной железной дороги. Но при этом состав не лишен современных удобств. В каждом вагоне есть электронное табло. Под каждой полкой – розетки. В конце вагона – два биотуалета. Есть специальное фотокупе, в котором можно сделать интересные снимки. На одной полке установлена фигура мужчины. Сразу видно, что это настоящий джентльмен, возможно, сам граф.

На фото он выглядит очень натуралистично. Сложно поверить, что это манекен. К тому же, он может менять шляпы.

На столах в купе красивые скатерти. Окна прикрыты плюшевыми портьерами с кистями.

Обновленный маршрут (с 2022 года)

С 23 апреля 2022 года маршрут Графского поезда дополнен еще одной станцией. Теперь Рамонь – не конечный, а промежуточный пункт туристического маршрута. После обзорной экскурсии по дворцовому комплексу Ольденбургских туристы на автотранспорте следуют дальше – в село Нелжа. Здесь отличный парк семейного отдыха, и его посещение обязательно оставит в памяти яркие впечатления.

В связи с добавлением нового пункта в туристическим маршруте, время отправления и прибытия меняется незначительно. Отправление по-прежнему в 9:35, прибытие в 18:08 того же дня. Сокращено свободное время после посещения дворцового комплекса Ольденбургских. Отправиться в такую увлекательную поездку теперь можно не только в субботу, но и в воскресенье.

Также в связи с высоким спросом Графский поезд в 2022 году получил дополнительный вагон, и теперь может перевозить не 48 пассажиров, как раньше, а 102. Ранее пассажиры утверждали, что бронировать поездку нужно было за полгода. С увеличением количества посадочных мест эта проблема будет частично решена. Хотя спрос все еще превышает предложение.

Секреты популярности маршрута

В России много туристических маршрутов, и каждый из них по-своему интересен. Но Графский поезд привлекает к себе внимание сразу. Он короткий – всего 2 вагона, зато они очень богато украшены. Когда еще такое увидишь. Во главе – красивый черный локомотив с красными колесами. Он лоснится смазкой и солидно отдувается на платформе, выпуская густой пар на радость зевакам. Формально на платформе фото и видео съемка запрещены. Но желающих запечатлеть такую красоту это не останавливает. Железнодорожная охрана относится к туристам лояльно.

Персонал одет подобающим образом. Машинист – в старомодном френче и фуражке с лакированным козырьком. Проводники – в столь же старомодных пальто и в изящных шляпках. Униформу шьют в ателье строго по индивидуальным меркам, под каждого сотрудника уникального поезда. Попадая на этот поезд, туристы словно возвращаются на два века назад. В те времена, когда Россией управляли императоры и цари. Внутри поезда звучит скрипичная музыка, что усиливает эффект возврата в прошлое.

Конечно, все это бутафория. Уже нельзя использовать старинные вагоны. Это запрещено современными правилами безопасности. Однако путейцы умело загримировали обычные пассажирские вагоны для Графского поезда. И только при очень большом желании можно найти к чему придраться. А нужно ли? Почему бы просто не насладиться удивительным путешествием на Графском поезде по этому уникальному маршруту.

Не отстают и сами туристы. В такое путешествие они стараются одеться соответствующим образом, чтобы не выделяться современными нарядами и аксессуарами. Многие берут с собой старинные чемоданы. Некоторые из них ждали поездки много месяцев. Было время подготовиться. И уж конечно никому и в голову не приходит в такой обстановке выражать свое недовольство. Поэтому негативных отзывов о Графском поезде найти практически невозможно. Пассажиры счастливы. Чтобы покататься на Графском поезде, они специально приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и прочих городов России. И последний секрет популярности – цена. Да, если ехать по этому же маршруту электричкой, выйдет еще дешевле. Но давайте не будем путать обычную поездку с путешествием. Ни по насыщенности программы, ни по яркости впечатлений никакого сравнения и быть не может. Это действительно доступная для каждого цена. Потому и разбирают билеты очень быстро. А вы хотели бы покататься на таком поезде?