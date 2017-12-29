Потеряли ли мы что-то с введением ограничения на въезд в некоторые страны? Скорее – приобрели. Появилось много новых внутренних туристических маршрутов. Ведь в нашей стране столько всего интересного, нового и сказочно красивого, что можно заново открывать ее для себя каждый день. И одно из самых ярких путешествий этого года – железнодорожный круиз по Кавказу и Югу России. Путешествие на поезде по главным городам Северо-Кавказского федерального округа – это глоток свежего воздуха, который восстановит душевное равновесие и зарядит энергией на целый год.

Маршрут

С 2022 года по многочисленным просьбам маршрут дополнен городами Адыгеи и Кабардино- Балкарии.

Таким образом туристы во время железнодорожного вояжа смогут побывать в таких городах:

Москва;

Майкоп;

Нальчик;

Грозный;

Дербент;

Кисловодск.

Отправление из Москвы каждую субботу в 11:00, возвращается поезд в пятницу вечером. Таким образом время в круизе – неполных 7 дней. Маршрут составлен так, чтобы путешественники ехали ночью, а день посвящали прогулкам, культурно-развлекательным мероприятиям и экскурсиям. Маршрут не круглогодичный. Стартует он в конце апреля, последний рейс – в конце сентября.

Тур от ЖД или самостоятельное путешествие?

Конечно, можно знакомиться с Кавказом по собственной программе. Возможно, это выйдет немного дешевле. Но стоит ли такая экономия отказа от преимуществ железнодорожного круиза?

1. Организованные туры от ЖД отличаются более насыщенной программой. На каждой станции путешественников встречает экскурсовод. Автобус уже ждет. Не нужно ничего дополнительно заказывать, бронировать и искать. Брошюры с анонсами экскурсионных программ выдаются в поезде. И если туристу не хочется ехать со всей группой, он может исследовать город самостоятельно, а в назначенное время снова вернуться в поезд.

2. В маршруте собраны самые интересные и запоминающиеся локации. Конечно, этого мало, чтобы детально ознакомиться с регионом. Но этого достаточно, чтобы увидеть самое интересное, так сказать «снять сливки». Такое путешествие сродни дегустации элитных вин. Попробовать, понять подходит или нет, и потом вернуться в понравившийся город для более детального знакомства с культурой и традициями.

3. Когда еще вам представится возможность пожить в отеле на колесах? Да еще и такого уровня. Это легендарные вагоны поезда «Александр Невский». Есть места СВ и купе с кондиционерами, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов. Есть вагон- ресторан, вагон-бар и вагон-душ. При этом нет обязательств по заказу блюд именно там. Еду можно брать с собой или обедать в городе. Завтраки (а иногда и обеды) включены в стоимость тура.

Праздник живота

Кавказ – это регион, куда едут не только за красивыми фотографиями, но и за новыми вкусами. Здесь настоящий гастрономический рай.

В Адыгее можно отведать национальные блюда – дэшхолэпс (густой суп с орехами и фасолью), гуубат (слоеные пирожки с сыром), нартыфыспи (суп из кукурузы) и многое другое.

Чечня встречает гостей своими кулинарными изысками – галушками с мясным бульоном, лепешками, залитыми сливочным маслом, и кукурузных хлебом.

В Дагестане путешественникам предложат хинкал (вареное тесто с пряным бульоном и бараниной), чуду (лепешки) и урбеч (ореховые сладости).

А в Кабардино-Балкарии подадут вяленое мясо с тушеной картошкой – лягур, или гедлибже – курицу со сметаной и пшенной кашей. На десерт закерис – халва, но не обычная, а жареная.

Еще одно богатство Кавказа – целебная минеральная вода. Местные нарзаны знамениты на всю страну. Во время путешествия можно будет посетить три бювета с минеральными водами. В Кабардино-Балкарии это целая поляна, окруженная соснами и березами. Здесь сразу несколько минеральных источников. Подобные места есть в Кисловодске и Пятигорске. Однако не стоит излишне усердствовать. Неподготовленному организму большое количество минеральной воды может пойти не на пользу, а во вред. Лучше приобрести на месте специальный кувшинчик, и набрать в него воды с собой в дорогу, чтобы порции были дозированными.

Интересные локации

Во время тура можно будет увидеть много интересных мест. Визит в Нальчик подарит незабываемые впечатления от посещения Приэльбрусья, а точнее – поляны Азау. Отсюда видна высочайшая вершина в Европе – гора Эльбрус. До станции Гара-Баш можно добраться по канатной дороге. Пейзажи здесь завораживающие. Вы словно окажетесь на краю земли.

Посещение Дербента окунет туристов в историю. Это колыбель двух религий – христианства и ислама. Этот город – один из самых древних в мире. Его украшает неприступная крепость Нарын- Кала. Это место, где просыпаются древние силы, где человек вдохновляется на достижение новых целей.

Город Грозный неспроста называют Кавказский Дубай. Мегаполис с очень трагичной историей поражает нынешним своим величием. Монументальные мечети соседствуют здесь с современными небоскребами. У туристов будет время посетить Аргунское ущелье, расположенное в пригороде. Не стоит забывать о дресс-коде и правилах поведения в Республике. Эти требования нужно уважать, даже если в этом регионе вы всего лишь проездом.

Подробная программа

В первый день туристы встречаются с сопровождающим на Казанском вокзале. Отправление в 11:00, но в некоторые даты поезд уходит на 10 минут раньше, поэтому обязательно нужно уточнить эту информацию и очень желательно приехать заблаговременно. Поскольку в программу включены преимущественно только завтраки, питание на этот день не предусмотрено. Провиантом в дорогу нужно запастись заранее. Весь день проходит в поездке. И к утру поезд прибывает в Майкоп. Отдыхающие завтракают в поезде и следуют на вокзал, где их уже ждет экскурсовод. Далее следует автобусная экскурсия с остановками в наиболее интересных местах. Туристы смогут посетить Дом меда, где им помимо основного лакомства предложат угоститься адыгейским сыром и фиточаем. Побывают в музее аммонитов, прогуляются по Хаджокской теснине, полюбуются водопадами различных форм и размеров. После поедут на плато Лаго-Наки – панорамную смотровую площадку, посетят сувенирный базар. Отдыхающим предложат обед с местными кулинарными изысками. Вернувшись в Майкоп, туристы отправятся к геотермальному источнику Водная Ривьера (пригодятся купальники, полотенца и сменная обувь). После – трансфер на железнодорожный вокзал. На третий день поезд прибывает в Нальчик, где туристы после завтрака едут с гидом в автобусе осматривать местные достопримечательности – Кавказские горы, предгорье Эльбруса, покатаются по канатной дороге и пообедают в кафе (за свой счет). Вечером они вернутся в поезд и отправятся в Грозный. Там их ждут пешая и автобусная экскурсии с опытным гидом. Незабываемые впечатления обеспечит подъем на одну из башен современного высотного комплекса Грозный- Сити. Отсюда весь город виден как на ладони. Знакомство с городом не пройдет без посещения легендарной мечети «Сердце Чечни». Далее туристам предложат пообедать в кафе и проведут мастер-класс по приготовления пирогов. После путешественников отвезут в г. Аргун, где предложат отсмотреть древнюю мечеть «Сердце Матери». Масс эмоций подарит переезд на Сулакский Каньон. Здесь невообразимая атмосфера, усиленная легендами и древними сказаниями. После туристы поедут в форелевое хозяйство «Главрыба», где им предложат ужин. Поздним вечером можно будет вернуться в поезд и отдохнуть, ведь после таких впечатлений нужно восстановить силы, чтобы подготовиться к следующему экскурсионному дню.

На пятый день поезд прибывает в Дербент. Во время автобусно-пешеходной экскурсии по городу туристы посетят цитадель Нарын-Кала, соединенную с Каспийским морем двойными стенами. Этот памятник архитектуры внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед в кафе, и даже если он за дополнительную плату, не стоит отказываться. Местная кухня неповторима.

Ближе к вечеру отдыхающие возвращаются в поезд и следуют в Кисловодск. Отсюда с утра туристов везут в Пятигорск. Они смогут побывать на месте дуэли Лермонтова и в домике, где жил поэт. После – обзор исторического центра города, посещение Пятигорского Бювета.

Обратный трансфер на автобусе в Кисловодск позволит немного отдохнуть, чтобы после прогуляться по Каскадной лестнице до Кисловодской Колоннады, пройтись по Курортному бульвару, посетить Нарзанную Галерею. Также будет несколько часов свободного времени. Вечером – отправление в обратном направлении. Весь следующий день отдыхающие проводят в поезде, он едет без остановок. В пятницу (седьмой день тура) поезд возвращается в Москву. Время прибытия – 23:48. На седьмой день питание программой не предусмотрено. Провиантом необходимо запастись заранее, или же можно заказывать еду в вагоне-ресторане.

Вагоны поезда

Туристам предлагаются для размещения вагоны двух типов – люкс и СВ. В вагонах класса люкс 4-6 купе, в каждом из которых два спальных места, кресло и откидной столик. Каждое купе оборудовано санузлом, душевой кабиной. В 4-купейном вагоне если салон-бар.

В вагонах типа СВ по 8-9 купе в каждом. Каждое купе на два спальных места. В зависимости от модификации вагона, туалет и душ могут быть расположены по краям вагона или между каждыми купе. 9-купейные вагоны не оборудованы душем. Есть только умывальники и биотуалеты.

Все вагоны оснащены общей системой кондиционирования воздуха. В некоторых купе можно регулировать температуру в пределах 3 градусов. Из дополнительного оборудования могут быть установлены LCD-телевизоры и встроенные шкафы.

Путешествие с детьми

Запрета на продажу билетов детям нет. Но нужно учитывать, что слишком маленькому ребенку в дороге будет утомительно. 7 дней в поезде – непростое испытания для маленького непоседы. Поэтому рекомендуется брать с собой в поездку детей старше 7 лет. Им будет интересно познакомиться воочию с историей нашей страны, и они не будут мешать родителям наслаждаться интенсивными прогулками. Детские тарифы программой предусмотрены.

Внимание! Информация носит справочный характер и актуальна на момент публикации. Точные цены, время и дату отправления необходимо уточнять непосредственно перед покупкой билетов. Удачного путешествия!