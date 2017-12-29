Как и куда летают «Ласточки»?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Скоростной электропоезд «Ласточка» совершил свой первый полет 23 января 2013 года, отправившись из Санкт-Петербурга в Бологое и Великий Новгород. С тех пор количество маршрутов поезда увеличилось в разы, спрос на него увеличился. Бесспорно – это очень удобный, комфортный и быстрый способ передвижения.

После Петербурга дебютом скоростной «Ласточки» стала Универсиада в Казани. Она перевозила пассажиров в аэропорт и обратно, но ее воспринимали больше, как «аэроэкспресс». Но это уже другая история. После скоростные поезда получили еще одно интересное прозвище «олимпийские». Не сложно догадаться, так как они перевозили пассажиров на Зимней Олимпиаде в Сочи. С тех пор разработка немецкой компании Siemens AG стала постепенно появляться и в других городах России. Стоит отметить, что подобные составы распространены в 17 странах. Например, в Германии, Чехии, Болгарии, Великобритании и других.

Сегодня «Ласточка» состоит из 5 вагонов, вместимостью 443 пассажира, в сдвоенном составе 886 человек (количество мест указано по тарифу «стандарт»). Максимальная скорость, которую развивает электропоезд – 160 километров в час. Для багажа в каждом вагоне оборудованы специальные стеллажи, в головных вагонах расположены биотуалеты, везде установлена климатическая установка для комфортной температуры, во всех вагонах ведется «видеонаблюдение» и установлены мониторы, где можно узнать о погоде, скорости поезда, ближайшей станции и времени прибытия, также там крутят различные видео-ролики. Для удобства в каждом вагоне имеются 8 розеток. Они расположены справа и слева от входа в каждый тамбур. Поэтому выбирая эти места, учитывайте, что вас могут побеспокоить те, кому необходимо подзарядить свой гаджет. Обратите внимание, что курение в составе запрещено, «Ласточка» оборудована дымовыми датчиками, за нарушение, согласно законодательству, предусмотрен штраф. Если вы проголодаетесь в пути, вы можете воспользоваться услугами мобильного бара, где предложат прохладительные напитки, сэндвичи, шоколад и многое другое.



Все же «Ласточка» больше похода на комфортабельную электричку: широкие двери, плотная посадка пассажиров (в ряду по 2-3 сидения с каждой стороны), мягкие сидения. В Европе эксплуатация таких составов предназначена для пригородных маршрутов. Обратите внимание, что нечетные места находятся у окон. Продажа билетов на состав начинается за 90 дней до отправления. Тарифы не подвержены динамическому ценообразованию, поэтому на конкретные маршруты цена фиксирована.

Также можно приобрести дополнительные услуги. В бизнес-классе (1П) и Экономическом+(2М) есть дополнительное удобство в виде кожаных кресел с регулируемыми спинками, откидной или приоконный столик. В бизнес-классе предоставляются следующие услуги: предварительный выбор питание и само питание, пресса, дорожный набор и детский набор (при покупке детского билета), а также пресса. Обратите внимание, данные услуги предоставляются на определенных маршрутах.

Покупая билет на «Ласточку» помните, что на этот поезд также действуют специальные тарифы: скидка 65-70% для детей до 10 лет, -30% для учащихся от 10 до 21 года, -30% для пассажиров от 60 лет, -50% для школьников (есть ограничения по маршрутам и датам покупки), -20% при покупке билета в оба направления (туда-обратно), -40% для маломобильных пассажиров и пассажиров из числа инвалидов. Кроме того, действуют специальные тарифы для групповых пассажиров, приобретение билетов только в специализированных кассах. Также при покупке «Универсальной» карты действует скидка 10%. Ее стоимость составляет 1000 рублей на один месяц или 3000 рублей на 12 месяцев. Берите на заметку, если часто путешествуете, она распространяется и на другие поезда.

Провоз домашних животных разрешен, но только на специальных местах, которые расположены в вагонах 3, 5 и 10 (в зависимости от маршрута). Потребуется дополнительная оплата в 150 рублей. Провоз разрешен только мелких животных (крупные собаки запрещены) в специальных контейнерах или переносках, при этом сумма трех измерений не должна превышать 189 сантиметров (размеры обычной ручной клади). Обратите внимание, что к собакам-поводырям это не относится, они едут с пассажиром бесплатно.

А теперь переходим к самому главное, направления и маршруты, где ходит этот скоростной поезд. Из Москвы и обратно можно отправиться на «Ласточке» в Белгород, Иваново, Нижний Новгород, Орел – Курск, Санкт-Петербург, Смоленск, Тверь. Из Санкт-Петербурга и обратно электропоезд следует до следящих станций и городов: Бологое, Великий Новгород, Волховстрой, Выборг, Зеленогорск, Калище, Каннельярви, Луга, Мельничный ручей, Ораниенбаум, Петрозаводск, Псков, Печоры, Рощино, Тосно, Сортавала. Также «Ласточку» можно встретить на следующих маршрутах: Псков – В.Новгород – Петрозаводск; Екатеринбург – Курган; Пермь – Екатеринбург; Тюмень – Екатеринбург; Адлер – Майкоп; Анапа – Краснодар; Имеретинский Курорт – Армавир; Кисловодск – Краснодар; Кисловодск – Ростов; Краснодар – Адлер; Ростов – Новороссийск Ростов – Краснодар – Туапсе; Ростов-Главный – Протока – Новороссийск; Краснодар – Адлер, Роза Хутор, Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский парк); Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский парк), Адлер – Майкоп; Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский парк) – Армавир; Сочи – Роза Хутор; Туапсе – Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский парк); Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский парк) – Лазаревская; Роза Хутор – Аэропорт Сочи; Лазаревская – Аэропорт Сочи; Туапсе – Аэропорт Сочи; Сочи – Аэропорт Сочи и в обратных направлениях.

Количество маршрутов с каждым годом увеличивается, как и количество «Ласточек» в стране. В будущем нас ожидают двухэтажные составы, которые планируют пустить в 2022 году, пилотным маршрутов может стать Москва – Нижний Новгород. А в перспективе запустят по всем направлениям на юг, где есть большой пассажиропоток. Двухэтажные составы также предусматривают купейные места.