«Железнодорожный собор» или самый красивый вокзал Европы.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Если вбить в поисковую строку «самый красивый вокзал мира», выдача даст вам множество топов, где в первых строчках всегда будет бельгийский вокзал. Центральный железнодорожный вокзал Антверпена вполне заслуженно занимает верхние позиции. Этот город начинается с вокзала, и вокзал является особой достопримечательностью. Давайте посмотрим со всех сторон на этот европейский вокзал, ответив на вопрос почему он «самый».

Антверпен второй по величине бельгийский город, но по своей красоте и оживленности не уступает Брюсселю. С одной лишь весомой разницей в том, что в Антверпене местами дешевле гостиницы. Кроме того, это второй по величине порт, после Роттердама, а также центр моды и бриллиантовой индустрии. Также это место очень противоречивое. Когда-то богатейший и крупный город Европы сохранил великолепный архитектурный ансамбль и множество музеев. А современная молодежь и развитие туризма сделали это место модным с множеством пабов и ночных дискотек. Поэтому историческое прошлое невероятно сочетается с динамичной жизнью. И самое интересное, что город является таким магнитом для путешественников со всего мира.

Благодаря отлично развитой транспортной системе страны, путешественники из соседних европейских государств с легкостью совершают поездки в этот и другие города Бельгии. Поэтому для тех, кто едет покорять Европу, Антверпен станет идеальным стартом или пересадочным узлом для путешествия. Возвращаясь к первоначальной теме, первое куда чаще всего попадает турист – это вокзал.

Центральный вокзал имеет интересную историю. Не зря мы сказали, что город является центром бриллиантовой индустрии. Говорят, что место для постройки вокзала выбрано не зря, а специально в том месте, где продают драгоценные камни, чтобы без лишнего внимания: приехал, купил и уехал. Не можем подтвердить правдоподобность этой информации. Но кроме шуток, напротив вокзала множество магазинчиков с ювелирными изделиями и не только. Так называемый Алмазный квартал, где продаются чуть ли не большая часть всех бриллиантов мира. Да и в сам вокзал может похвастаться бриллиантовой галереей.

Первое деревянное здание вокзала датируется 1836 годом. Каменное здание приобрело свой облик в 1905 году и возводилось оно в течение 6 лет архитектором Луи Деласенсери. В 50-х здание пришло в упадок, в том числе были обрушены каменные плиты, демонтированы некоторые элементы. Здание объявили памятником архитектуры и в начале 2000-х оно было модернизировано и приобрело свой прежний вид.

Сейчас Антверпен-центральный – э то роскошное и величественное здание. Если вы приехали не по железной дороге, сходу так и не признаешь, что это вокзал. Внешне он поход больше на собор, ведь он имеет купол высотой 75 метров и восемь готических башен. Поэтому порой этот вокзал называют «Железнодорожным собором». Стоит отметить, что здание выполнено в эклектическом стиле. А внутреннее убранство больше напоминает дворцовые интерьеры. Декор поражает своим разнообразием мрамора, более 20 видов. При входе находятся мемориальные таблички в память о погибших в первой мировой войне. К платформам ведет роскошная лестница. Многие соборы не могут похвастаться такой красотой и размахом. Безусловно, величие и красоту этого здания можно описывать бесконечно, но лучше увидеть хотя бы один раз.

Всего в здании четыре уровня (+1, 0, -1 и -2). Раньше вокзал был одноуровневым, и поезда приходили на нынешний +1 этаж, а теперь приходят на три уровня. Кстати, запутаться тут очень сложно, здесь грамотная навигация и понятная любому туристу. На нулевом уровне можно сбоку выйти на улицу, а также расположены кафе, магазинчики и небольшие офисы. Кроме того, здесь есть переход на станцию местного метро. Но на самом деле это метротрам (другими словами подземный трамвай). Несмотря на современные доработки, даже автоматы по продаже билетов прекрасно вписываются в здешнее оформление, провода и другие коммуникации не портят впечатление и внешний вид здания. Порой кажется, что будто первоначально таким он и планировался.

С вокзала можно отправиться в Париж, Брюгге, Брюссель, в том числе и аэропорт, Мехелен, Роттердам, Амстердам, Марсель, Остенде, Дюссельдорф и другие города, как Бельгии, так и ближайших европейский государств. Поэтому вы можете совершить очень интересное и необычное путешествие по железной дороге, побывать в одном из удивительных европейских городов и увидеть самый красивый вокзал. Путешествие в поезде – это не только комфортно, но и интересно. Только представьте, какие виды открываются из окна.