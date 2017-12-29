Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге

Железнодорожные светофоры являются основой системы безопасности движения поездов на российских железных дорогах. В отличие от привычных автомобильных светофоров, железнодорожная сигнализация представляет собой сложную многоуровневую систему, которая обеспечивает безаварийное движение составов со скоростью до 160 км/ч и выше. Понимание принципов работы этой системы помогает оценить масштаб технологий, обеспечивающих ежедневное безопасное перемещение миллионов пассажиров по стране.

Основные принципы железнодорожной сигнализации

Система сигнализации на железных дорогах России регулируется Инструкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте, которая является обязательной для всех работников РЖД. Главная задача светофоров — передавать машинистам приказы и указания, связанные с движением поездов, обеспечивая при этом безопасные интервалы между составами и предотвращая столкновения.

В отличие от автомобильных светофоров, железнодорожные используют не только цвет сигнала, но и количество огней, их расположение и режим работы (постоянное горение или мигание). Это позволяет передавать машинисту гораздо больше информации о состоянии пути впереди. Российская система сигнализации сформировалась под влиянием немецких и американских традиций, создав уникальную комбинацию маршрутной и скоростной систем управления.

Типы железнодорожных светофоров

Классификация по назначению

На российских железных дорогах используются следующие типы светофоров:

Входные светофоры — устанавливаются на подходе к станции и разрешают или запрещают поезду следовать с перегона на станцию

— устанавливаются на подходе к станции и разрешают или запрещают поезду следовать с перегона на станцию Выходные светофоры — контролируют отправление поезда со станции на перегон

— контролируют отправление поезда со станции на перегон Маршрутные светофоры — регулируют движение поездов внутри крупных станций из одного района в другой

— регулируют движение поездов внутри крупных станций из одного района в другой Проходные светофоры — устанавливаются на перегонах и разрешают движение с одного блок-участка на другой

— устанавливаются на перегонах и разрешают движение с одного блок-участка на другой Светофоры прикрытия — ограждают опасные места (переезды, мосты, пересечения путей)

— ограждают опасные места (переезды, мосты, пересечения путей) Заградительные светофоры — требуют немедленной остановки при возникновении опасности

Конструктивные особенности

По конструкции светофоры делятся на мачтовые (высотой около 5-6 метров), карликовые (используются на станционных путях) и консольные (устанавливаются над путями на специальных конструкциях). Светофоры устанавливаются справа по направлению движения на расстоянии не менее 1700 мм от оси пути, а высота нижней линзы составляет 2300 мм над уровнем головок рельсов.

Современные светофоры на российских железных дорогах постепенно переходят на светодиодную технологию. С 1998 года РЖД начала масштабное внедрение светодиодных светофоров, которые обладают большей надежностью, меньшим энергопотреблением и увеличенным сроком службы по сравнению с традиционными лампами накаливания.

Значения световых сигналов

Трехзначная система сигнализации, наиболее распространенная на российских железных дорогах, использует следующие основные сигналы:

Один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт

— разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт Один желтый огонь — разрешается движение с готовностью снизить скорость, следующий светофор закрыт

— разрешается движение с готовностью снизить скорость, следующий светофор закрыт Два желтых огня — разрешается движение на боковой путь станции с уменьшенной скоростью

— разрешается движение на боковой путь станции с уменьшенной скоростью Желтый с зеленым огонь — разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт на боковой путь

— разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт на боковой путь Один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал

Красный сигнал является абсолютным запрещающим — его проезд строго запрещен в любых обстоятельствах и влечет серьезные последствия для машиниста и всей системы безопасности.

Система автоматической блокировки

Принцип работы автоблокировки

Автоматическая блокировка (автоблокировка) является основной системой регулирования движения поездов на перегонах между станциями. Весь перегон делится на блок-участки длиной от 1 до 3 километров, каждый из которых ограждается светофором. Система работает полностью автоматически, без участия человека, управляясь движущимся поездом.

Основу автоблокировки составляют рельсовые цепи. Рельсы каждого блок-участка электрически изолированы от соседних участков специальными изолирующими стыками. Когда поезд входит на блок-участок, его колесные пары замыкают электрическую цепь между рельсами (шунтируют её), что автоматически изменяет показание светофора позади поезда на красный, а предыдущего — на желтый.

Обеспечение безопасности

Длина блок-участков рассчитывается с учетом тормозного пути поезда при экстренном торможении и составляет не менее 1000 метров на участках с ограниченной видимостью. Трехзначная система автоблокировки обеспечивает, что между попутно следующими поездами всегда находится минимум два блок-участка — это даёт машинисту возможность безопасно остановить состав даже при проезде светофора с запрещающим сигналом.

Рельсовые цепи работают в трех режимах: нормальном (блок-участок свободен), шунтовом (на участке находится поезд) и контрольном (обнаружено повреждение рельса). При любой неисправности система автоматически переводит светофоры в запрещающее положение, обеспечивая принцип безопасности — в случае сомнений движение запрещается.

Автоматическая локомотивная сигнализация

Дополнением к путевым светофорам служит система автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), которая дублирует показания путевых светофоров непосредственно в кабине машиниста. По рельсам передаются кодовые сигналы определенной частоты, которые принимаются специальными приемными катушками на локомотиве.

Локомотивные светофоры показывают машинисту не только состояние ближайшего путевого светофора, но и предупреждают о показании следующего светофора впереди. Например, зеленый огонь на локомотивном светофоре означает, что ближайший путевой светофор также горит зеленым. Эта система особенно важна в условиях плохой видимости — тумана, метели, темного времени суток.

Типы автоблокировки на российских железных дорогах

На сети РЖД применяются различные типы автоблокировки в зависимости от характеристик участка:

Односторонняя автоблокировка — используется на двухпутных линиях, где по каждому пути движение осуществляется только в одном направлении

— используется на двухпутных линиях, где по каждому пути движение осуществляется только в одном направлении Двухсторонняя автоблокировка — применяется на однопутных участках и позволяет движение в обоих направлениях

— применяется на однопутных участках и позволяет движение в обоих направлениях Числовая кодовая автоблокировка — современная система с передачей информации по кодовым импульсам без дополнительных проводов

— современная система с передачей информации по кодовым импульсам без дополнительных проводов Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями — перспективная система с централизованным размещением оборудования на станциях

Централизованные и децентрализованные системы

Существуют децентрализованные системы, где релейное оборудование размещается в специальных шкафах непосредственно у каждого светофора, и централизованные системы, в которых вся аппаратура сосредоточена на станциях и соединяется с рельсовыми цепями кабельными линиями. Централизованные системы более современны и требуют меньших затрат на обслуживание.

Особенности работы светофоров на станциях

На крупных железнодорожных станциях система сигнализации становится значительно сложнее. Здесь используются маршрутные светофоры, которые могут иметь дополнительные указатели направления и номера путей. Система электрической централизации (ЭЦ) на станциях обеспечивает безопасную установку маршрутов для одновременного приема и отправления нескольких поездов.

Карликовые светофоры на станционных путях регулируют маневровую работу — расформирование и формирование составов. Они имеют меньшую высоту и используют упрощенную систему сигналов, поскольку скорости маневровых движений значительно ниже.

Современные технологии и перспективы развития

Российские железные дороги постоянно совершенствуют систему сигнализации. Внедряются микропроцессорные системы управления, которые повышают надежность и позволяют обрабатывать больший объем информации. Переход на светодиодные светофоры не только снижает эксплуатационные расходы, но и улучшает видимость сигналов в сложных погодных условиях.

Разрабатываются системы автоблокировки с подвижными блок-участками, которые позволят динамически изменять интервалы между поездами в зависимости от их скорости и траектории движения. Это особенно актуально для высокоскоростных магистралей и участков с интенсивным движением в московском транспортном узле и других крупных центрах.

Заключение

Система железнодорожной сигнализации России — это результат многолетнего развития и накопления опыта. Сочетание автоматической блокировки, локомотивной сигнализации и современных технологий контроля обеспечивает высокий уровень безопасности движения поездов на огромной сети российских железных дорог протяженностью более 85 тысяч километров.

Для пассажиров знание основ работы светофоров помогает лучше понимать логику движения поездов и причины возможных задержек. Для РЖД совершенствование систем сигнализации остается одним из приоритетных направлений, поскольку от их надежности зависит безопасность миллионов людей, ежедневно пользующихся железнодорожным транспортом.