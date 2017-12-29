Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях

Российская железнодорожная отрасль входит в новую эру высокоскоростного движения. На специализированных испытательных стендах и участках элементы первого отечественного высокоскоростного поезда успешно прошли проверку на скорости до 400 км/ч. Эти испытания стали важнейшим этапом в реализации масштабного проекта создания сети высокоскоростных магистралей в России.

Технологический прорыв на испытательном полигоне

Уникальные испытания прошли на экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке. Для проверки ключевых систем будущего высокоскоростного поезда был задействован единственный в стране инерционный тормозной стенд, способный имитировать скорость движения до 450 км/ч.

Испытательное оборудование позволяет создавать экстремальные условия эксплуатации, максимально приближенные к реальным. Системы тестируются при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, при сильном ветре до 30 метров в секунду и в условиях осадков. Вибрационная установка обеспечивает нагрузку до 25 тонн на ось, при этом каждый образец должен выдержать около 29 миллионов циклов для подтверждения надёжности.

Проект «Белый кречет»

Новый российский высокоскоростной поезд получил название «Белый кречет». В его разработке участвуют более 160 отечественных предприятий, создающих 36 новых систем и свыше 10 тысяч компонентов. Группа «Синара» и «Русские электрические двигатели» создали опытный образец силовой установки, способной разогнать состав до заявленной скорости 400 км/ч.

Поезд будет двухсистемным, адаптированным для работы на линиях постоянного и переменного тока. Конструкция включает специальные обтекатели для снижения аэродинамического сопротивления и уровня шума. Состав будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов и четырьмя классами обслуживания.

Технические характеристики и инфраструктура

Эксплуатационная скорость поезда составит 360 км/ч, что соответствует лучшим мировым стандартам. Максимальная испытательная скорость достигает 400 км/ч. По Москве и Санкт-Петербургу составы будут двигаться со скоростью 200 км/ч, учитывая городскую застройку и требования безопасности, а на перегонах между городами разгоняться до максимальных значений.

Специальная инфраструктура

Для движения на таких скоростях требуется создание уникальной инфраструктуры. На участке от Крюково до Новой Твери прокладываются специальные рельсы марки ДТ350ВС400, разработанные компанией «Евраз» по заказу РЖД. Эти рельсы рассчитаны именно на скорость 400 км/ч и свариваются в сплошные плети для обеспечения плавности хода.

Строящаяся высокоскоростная магистраль включает:

Уникальные мостовые конструкции с балками длиной 32 метра и весом 700 тонн

Специальные эстакады, рассчитанные на экстремальные нагрузки

Систему автоматической локомотивной сигнализации

Шумозащитные экраны для минимизации воздействия на городскую среду

График реализации проекта

Производство первых двух опытных поездов осуществляется на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области. Сертификация подвижного состава запланирована на март 2027 года, а летом того же года РЖД получит составы для проведения испытаний на готовых участках высокоскоростной магистрали.

Одновременно с производством поездов идёт строительство новой производственной площадки общей площадью 67 тысяч квадратных метров. Объект должен быть завершён к началу четвёртого квартала 2026 года. Инвестиции в проект составляют около 44 миллиардов рублей, из которых 80% — средства льготных займов по государственным программам поддержки технологического суверенитета.

Создание рабочих мест

Реализация проекта создаст около 450 высокотехнологичных рабочих мест. Новые производственные мощности позволят выпускать до 100 вагонов высокоскоростных поездов ежегодно, что необходимо для развития планируемой сети высокоскоростных магистралей.

Первая магистраль: Москва — Санкт-Петербург

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург протяжённостью 679 километров станет первым элементом новой транспортной системы России. Время в пути между двумя крупнейшими городами страны сократится до 2 часов 15 минут против нынешних 4-5 часов.

На маршруте предусмотрено 16 остановок, включая две технические без посадки пассажиров. Появится возможность быстро добраться не только до северной столицы, но и до других городов на пути следования. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, до Валдая — за 1 час 15 минут, до Великого Новгорода — за 1 час 40 минут.

Пропускная способность

Интервал движения в часы пик составит всего 10 минут, что обеспечит высокую частоту отправлений. Планируется до 40 поездов в сутки в каждом направлении. По прогнозам, ежегодно высокоскоростной линией Москва — Санкт-Петербург будут пользоваться не менее 23 миллионов человек.

Мировой контекст и российские амбиции

Достижение скорости 400 км/ч ставит российский проект в один ряд с ведущими мировыми высокоскоростными системами. Испанские поезда S-103 развивали на испытаниях 404 км/ч, французские TGV устанавливали мировые рекорды, разгоняясь до 574,8 км/ч на специально подготовленных участках.

В ходе работ над проектом планируется получить свыше 100 уникальных патентов и свидетельств, которые РЖД намерена в дальнейшем тиражировать и предлагать зарубежным партнёрам. Это демонстрирует амбиции России не только догнать, но и войти в число технологических лидеров в области высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Перспективы развития сети

Проект высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург — первый из пяти запланированных проектов. В перспективе планируется строительство линий:

Москва — Адлер (выход к черноморским курортам)

Москва — Минск (международное сообщение)

Москва — Екатеринбург через Казань (связь с Уралом)

Москва — Рязань (развитие центрального направления)

Рассматривается возможность дальнейшего продления сети до Сибири. Полная реализация пяти основных направлений запланирована до 2045 года. Общая протяжённость сети высокоскоростных магистралей может достичь 4671 километра, охватывая более 100 миллионов жителей России.

Технологический суверенитет

Создание собственного высокоскоростного подвижного состава имеет стратегическое значение для России. В отличие от эксплуатируемых сейчас поездов «Сапсан» немецкого производства, новый «Белый кречет» станет полностью отечественной разработкой с высоким уровнем локализации производства.

Экологические аспекты

При создании высокоскоростной магистрали особое внимание уделяется экологии и воздействию на окружающую среду. В городской черте поезда будут двигаться с минимальным уровнем шума благодаря специальным обтекателям и шумозащитным экранам вдоль трассы.

Высокоскоростной железнодорожный транспорт является одним из самых экологичных видов передвижения. Электрическая тяга и высокая пассажировместимость обеспечивают низкий углеродный след в расчёте на одного пассажира по сравнению с авиаперелётами или автомобильными поездками.

Заключение

Успешные испытания на скорости 400 км/ч открывают новую страницу в истории российского железнодорожного транспорта. Запуск первой высокоскоростной магистрали в 2028 году станет важнейшим событием для транспортной системы страны, существенно сократив время в пути между крупнейшими городами и повысив мобильность населения.

Проект демонстрирует способность российской промышленности создавать сложные высокотехнологичные системы мирового уровня. Развитие сети высокоскоростных магистралей не только улучшит транспортную доступность регионов, но и станет драйвером экономического роста, создавая новые рабочие места и стимулируя развитие смежных отраслей.