Кингс-Кросс – самый волшебный вокзал Лондона

Железнодорожный вокзал Кингс-Кросс давно известен чопорным англичанам, ведь это часть их истории и повседневной жизни, но теперь об этом транспортном объекте знает весь мир. Благодаря книгам Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера обычное, хоть и красивое здание превратилось в место паломничества тысяч туристов, желающих проверить, действительно ли с одной из его платформ можно попасть в волшебный мир. Приоткроем завесу тайны и совершим виртуальное путешествие по удивительному вокзалу.

Расположен вокзал в северо-восточной части Лондона, в районе Кэдмен. К моменту открытия был крупнейшим транспортным узлом в стране, и только спустя несколько десятилетий в Великобритании появились вокзалы с большей площадью и возможностью принять большее количество пассажиров. Тем не менее пассажиропоток на Кингс-Кросс остается внушительным, ежегодно этот транспортный узел принимает более 26 млн пассажиров.

НЕМНОГО ИСТОРИИ И ЛЕГЕНД

Несмотря на монументальный вид, вокзал Кингс-Кросс не так уж стар. Построили его в 1852 году. Его название связано с упоминанием королей только потому, что на месте, где сейчас стоит здание, ранее был установлен памятник английскому монарху Георгу IV. Дословно название вокзала переводится как «перекресток королей». Другой связи с монаршими особами нет.

Архитектурный стиль вокзала незамысловат, минималистичен, тем не менее это уникальный объект. Здание имеет форму прямоугольника. Под его двумя параллельными сводами, выполненными из стекла и металла, проходят железнодорожные пути. Железобетонный фасад не привлекает к себе внимания элементами декора и вызывает смешанные эмоции. Но тот, кто попал внутрь, испытает настоящий восторг. В конце 90-х годов прошлого века внутренний дизайн вокзала преобразили до неузнаваемости. А позже – еще раз. Таким образом пассажиры, которые бывали на вокзале в разные годы, могут отметить радикальные перемены в дизайне.

На территории вокзала развитая инфраструктура. Есть много зон для отдыха и развлечений. Есть уютные кафе и небольшие магазинчики, где можно скоротать время, ожидая свой поезд. С вокзала Кингс-Кросс, к слову, можно попасть не только в различные города Англии (Кембридж, Питербро, Йорк, Дарлингтон, Ньюкасл, Ноттингем, Лидс, Бирмингем и др.), но и в Шотландию (Глазго, Эдинбург, Инвернесс, Данди, Абердин). Если время ожидания рейса длительное – можно разместиться в недорогом отеле, расположенном неподалеку от вокзала. Цены на проживание здесь гораздо ниже, чем в центре Лондона.

Жители туманного Альбиона очень любят древние легенды. Истории, как правило, часто связаны с архитектурными объектами. Не стал исключением и вокзал Кингс-Кросс. Говорят, что по станции около 10 платформы иногда бродит дух кельтской королевы Боудики, которая погибла на этом самом месте во времена римских завоеваний. Документальных подтверждений этого факта конечно нет, но благодаря подземной лондонской реке Флит в этом месте были найдены римские якоря и обнаружена могила легионера. И хотя конкретного места захоронения Боудики так и не нашли, опровержения получено не было. А поскольку из исторических источников известно, что на месте вокзала ранее располагался римский лагерь, большинство англичан склонны верить этой легенде.

ВОЛШЕБНЫЙ ВОКЗАЛ

Кингс-Кросс неоднократно упоминался в литературе и кинематографе. С него отправлялся в путешествие Шерлок Холмс – главный герой книг А. К. Дойла. Брэм Стокер в своей книге «Дракула» тоже упоминает именно этот вокзал. В фильме «Игры джентльменов» грабители роют подкоп именно под Кингс-Кросс. Но всемирную славу вокзал получил после выхода серии книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Именно с Кингс-Кросс ровно в 11:00 отправляется поезд в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Таким образом автор подчеркнула тесную связь мира людей с миром волшебников. Ведь люди тоже отправляются в путь с вокзала, только на обычных поездах. Почему же они не видят волшебников? На самом деле видят, но такие случаи сразу фиксируются министерскими служащими, способными воздействовать на память людей так, что те ничего не запоминают.

Чтобы попасть на волшебный поезд, необходимо в определенное время пройти сквозь стену между 9 и 10 платформами. Тот, кому это удается, попадает на платформу 9 ¾. Почему именно это число? Этого не знает даже сама Джоан Роулинг, она говорит, что выбрала наугад, ей просто очень понравилось число, оно какое-то особенное. Но если подумать, на вокзале могут существовать и другие дробные платформы. Например, 7 ½ или 5 ¼, но открываются они в другое время и ведут к другим волшебным объектам. Что ж, возможно в скором времени выйдут новые книги писательницы, из которых мы узнаем о других волшебных мирах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

На самом деле при съемках фильма создателям пришлось схитрить. Дело в том, что в реальности платформы 9 и 10 на Кингс-Кросс не разделены аркой, они находятся в разных зданиях и между ними проложены 2 пути. То есть фактически такой стены, сквозь которую можно было бы пройти, там нет. В съемках использовали стену между платформами 4 и 5. Место искусственно расширили специальными декорациями.

И это не единственная хитрость, связанная с вокзалом. Во втором фильме, когда Гарри и Рон не смогли пройти сквозь стену, они улетели в Хогвартс на машине. И в тот самый момент, когда автомобиль поднимается в воздух, на заднем фоне зрители видят вокзал, но это не Кингс-Кросс, а Сент-Панкрас. Его неоготический фасад показался создателям фильма более привлекательным и подходящим для этой сцены. Справедливости ради стоит уточнить, что оба вокзала расположены рядом друг с другом, поэтому теоретически в кадре мог появиться фасад другого здания, но все же события фильма описывают здание как Кингс-Кросс.

Кстати, англоязычной аудитории повезло гораздо больше, поскольку вокзал упоминается в большем количестве литературных источников. К примеру, детский писатель Д. Биссет написал рассказ, события которого повествуют о ссоре двух вокзалов – Сент-Панкрас и Кингс-Кросс, из-за чего возникла серьезная путаница в расписании поездов. К сожалению, русскоязычной аудитории эта история не столь широко известна, а зря, она очень поучительна.

Сразу же после выхода первой книги вокзал стали посещать восхищенные читатели. Они очень хотели найти то самое место, откуда отправляется волшебный экспресс и проверить, можно ли пройти сквозь стену. А вдруг это не вымысел и автор просто описала события, которые видела сама или в которых даже принимала участие. Ведь все описано настолько точно и подробно, что не остается ни капли сомнений в существовании реальной платформы 9 ¾. И администрация вокзала, видя такую ситуацию, решила пойти навстречу поклонникам поттерианы. На вокзале соорудили своеобразный памятник, который тут же стал местом притяжения туристов. В главном холле, неподалеку от выхода в стену вмонтирована половина тележки. Такая композиция действительно создает впечатление возможности прохода сквозь стену. От желающих сфотографироваться здесь нет отбоя, некоторые специально ради такой возможности приезжают в Лондон. Примечательно, что сделать фото можно бесплатно, если пользоваться своим фотоаппаратом. Если же под рукой камеры нет, неподалеку всегда дежурит фотограф, готовый подсказать хороший ракурс и сделать удачный кадр, но за небольшую плату. Также рядом располагается магазинчик волшебных сувениров по мотивам Гарри Поттера. Здесь можно купить все от волшебных палочек до полного комплекта одежды учеников Хогвартса. Фанаты книг о Гарри Поттере радостно встречали Джоан Роулинг на первой платформе вокзала Кинг-Кросс в 2000 году. Именно здесь она общалась с поклонниками и раздавала автографы после выхода книги «Гарри Поттер и Кубок Огня».

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ВОКЗАЛЕ КИНГС-КРОСС

Здесь впервые встретились родители Джоан Роулинг. Они ехали в Шотландию и познакомились в поезде, который отправлялся с Кингс-Кросс. Этот факт называют одной из причин того, что писательница сделала вокзал таким знаменитым и уделила ему так много внимания в своих книгах. Но еще забавнее то, что Джоан призналась однажды, что перепутала станции. Когда она вспоминала, как выглядит вокзал изнутри, и продумывала расположение тайной платформы, она представляла себе вокзал Юстон. То есть в книгах фактически описан он, но под другим названием. Но если об этом факте не упоминать, никто и не догадается, настолько реалистичной получилась история, что на мелкие нестыковки читатель просто не обращает внимания.

Еще один интересный факт о вокзале – только здесь и больше нигде в Лондоне есть платформа №0. Весь секрет в том, что ее достраивали позже, в 2010 году, когда все остальные платформы уже функционировали. И располагается она перед платформой №1. Руководством рассматривались различные названия, в том числе Платформа Y (в честь находящейся рядом станции лондонского метрополитена Йорк-Роуд). Рассматривался в том числе вариант Платформы 9 ¾, но и он не был принят. В конечном итоге, чтобы не путать пассажиров буквенными обозначениями и неправильным порядком нумерации, решено было присвоить новой платформе порядковый номер 0. Всего на вокзале 12 платформ.

В 1931 году на крыше вокзала Кинг-Кросс могла бы появиться кольцевая взлетно-посадочная полоса. Под вокзалом хотели построить ангары для самолетов, а для их перемещения на крышу – специальные лифты. Такой проект действительно существовал и рассматривался властями города. Однако было вынесено решение о нецелесообразности его воплощения. Эра реактивных самолетов требовала более длинных взлетно-посадочных полос, а данный проект позволял бы использовать только легкие самолеты, пользы и экономической выгоды от которых значительно меньше. Таким образом вокзал остался только вокзалом, а мог бы быть еще и аэропортом.

Также мало кто знает о том, что вокзал Кингс-Кросс был связан с первой в мире линией метрополитена, построенной через 11 лет после ввода вокзала в эксплуатацию. Английские архитекторы спроектировали станцию так, чтобы пассажиры имели возможность пересаживаться с одного вида транспорта на другой, преодолев лишь небольшой участок пути в виде моста или подземного перехода. Такой важный в истории развития транспорта опыт переняли и другие страны, в том числе Россия.

ТРАГИЧЕСКИЙ ИНЦИДЕНТ

В 1987 году на вокзале Кингс-Кросс вспыхнул пожар. Причиной стала выброшенная мимо урны спичка. Она подожгла нижнюю часть деревянных эскалаторов, в результате чего огонь охватил значительную часть здания. Тогда пострадали более 100 человек. Более 3 десятков погибли. После такого инцидента наконец-то запретили курение в лондонском метро. До этого запрет на курение действовал во многих общественных местах, но руководство метрополитена его не вводило. И только после пожара на Кингс-Кросс он появился. Кто знает, может этот инцидент предотвратил еще более масштабную катастрофу.

СОВРЕМЕННЫЙ ВИД

В фильмах о Гарри Поттере можно рассмотреть архитектуру здания и внутреннее убранство, однако время не стоит на месте. И после 2001 года, когда был снят первый фильм, здание не раз подвергалось реконструкции. К примеру, мост, ранее оснащенный металлическими перилами, сейчас оборудован стеклянными заграждениями. Реновации коснулись и других объектов внутреннего убранства. Большинство из них были проведены к 2012 году, когда в Лондоне проходили Олимпийские игры. Например, вокзал дополнился полукруглой крышей, состоящей из 2000 треугольных панелей. Некоторые из них изготовлены из стекла. Сейчас здание выглядит более современным, чем в фильмах, но не теряет своей привлекательности в качестве отдельного туристического объекта. Несмотря на то что вокзал считается самым волшебным в Лондоне, чтобы пройти к его платформам, необходимо купить билет. Магия не сработает. По крайней мере, так уверяют сотрудники Кингс-Кросс. Приобрести билеты можно в кассе или на сайте национальных дорог Великобритании.