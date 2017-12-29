Белорусский вокзал – символ Победы

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Вокзалы в памяти людей всегда ассоциируются с яркими эмоциями. Здесь искренне обещают ждать и расстаются навеки, радостно встречают близких и плачут от счастья, здесь меняются судьбы людей. И стены бережно хранят миллионы таких историй. Но едва ли какой-то вокзал по накалу страстей пассажиров сравнится с Белорусским. О нем и пойдет речь.

История Белорусского вокзала началась в 1860 году. По инициативе московских и смоленских промышленников решено было соединить города железной дорогой (Московско-Смоленской), и построить здание вокзала между Ленинградским проспектом и Тверской улицей. К 1970 году возвели двухэтажный павильон из красного кирпича с белой отделкой, и здание приняло первые железнодорожные составы и пассажиров.

Уже через год железную дорогу решено было продлить до Бреста, в связи с чем ее стали называть Московско-Брестской. Она стала самой протяженной в России. Изменилось и название вокзала.

Пассажиропоток рос. Вокзал менял свой внешний облик. Значительно видоизменился он в 1896 году, когда короновался последний русский император Николай II. Специально для встречи царской семьи справа от вокзала пристроили павильон в виде деревянного терема с крыльцом, украшенным гербом – двуглавым орлом. Здание по тем временам было невероятно роскошным. Внутри стояла французская мебель, лежали бархатные ковры. Все было украшено золотыми орнаментами. Царь остался очень доволен.

Еще через несколько лет потребовалась глобальная реконструкция вокзала, поскольку старое здание перестало справляться с постоянно растущим пассажиропотоком. Архитектором Иваном Струковым был разработан проект нового павильона, построенного по современным технологиям – из железа и бетона. Новое здание было украшено многочисленными башнями, арками, шпилями и фронтонами в стиле неоклассицизма. Старые корпуса, в том числе и императорский – разобрали. Строительство потребовало баснословных трат – 1 миллиона рублей. В 1908 году такая сумма считалась очень крупной. Но деньги были потрачены не зря. Площадь вокзала увеличилась в 3 раза. Появилось новое оборудование, была модернизирована система пожарной безопасности.

И кто знает, какие бы еще перемены случились с внешним обликом вокзала, если бы страну не настигли тяжелые времена. Началась первая мировая война, и с Белорусского вокзала отправлялись эшелоны. Вокзал утопал в слезах провожающих. В 1941 году история повторилась, снова бойцы уходили на фронт. На вокзале впервые прозвучала «Священная война».

А в мае 1945 года у встречающих лились слезы счастья, потому что именно на Белорусский вокзал прибыл поезд «Берлин – Москва» с победителями. Прибывших солдат забросали цветами. По этой причине вокзал у многих ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне. Белорусский вокзал никого не оставляет равнодушным, ведь память о тех событиях все еще живет в его стенах.

Ежегодно 9 мая с одной из платформ отправляется поезд Памяти. А внутри самого вокзала есть музей, посвященный военным и послевоенным годам. Здесь регулярно проводятся торжественные мероприятия ко Дню Победы.

К тому времени, когда состав с победителями-красноармейцами прибыл в Москву, правое крыло здания уже было сопряжено со станцией метро «Белорусская».

На вокзале часто встречали знаменитых людей:

• военного и морского министра Всероссийского Временного правительства А. Керенского;

• писателя Максима Горького;

• летчиков Громова и Чкалова;

• покорителей Арктики во главе с Папаниным.

Эволюция названий

Вокзал неоднократно менял свое название. Каждое из них отражало важную веху развития этого транспортного узла. Сперва он был Смоленским, поскольку конечным пунктом поездов, отправлявшихся отсюда, был Смоленск. После продления железнодорожных путей вокзал стал Брестским. С 1912 года он назывался Александровским. А с 1922 – Белорусско-Балтийским. Нынешнее название вокзал носит с 1936 года.

Интересные факты

1. Ранее на месте, где сейчас расположены железнодорожные пути и сам вокзал, был ипподром. Когда разработали проект железной дороги, коннозаводчики попросили князя Долгорукова (президента Императорского скакового общества) немного сдвинуть линию, чтобы не перемещать сам ипподром. Но князь в ходатайстве отказал и ипподрому пришлось подвинуться.

2. Именно на Белорусском вокзале были напечатаны первые в стране железнодорожные билеты. Для этого установили специальные аппараты. До этого билеты выписывались от руки.

3. Здесь был установлен один из первых телеграфов в России.

4. Здание не раз было задействовано в киносъемках. Здесь снимали «Летят журавли» и «Сибирский цирюльник». Есть даже известный советский фильм с одноименным названием. Но на этом моменте остановимся поподробнее.

Фильм «Белорусский вокзал»

В известной советской киноленте вокзал – один из главных героев. Он бережно хранит память о событиях прошлого. Друзья, расставшиеся на вокзале летом 1945 года, через 25 лет вновь встретились на этом же месте. И пусть повод для встречи был печальным, в памяти ожили все пережитые эмоции. Ведь они здесь хранились, в стенах вокзала. История получилась очень трогательной и близкой многим людям. Поэтому фильм стал популярным, а вокзал – еще более знаменитым.

Достопримечательности

Белорусский вокзал – не главная достопримечательность столицы, но и здесь есть на что посмотреть. Мозаичное панно, изображающее рабочих и Ленина, украшает вокзал с улицы. На перроне есть памятник «Прощание славянки». Также установлена мемориальная доска в честь первого исполнения марша «Священная война». Внутри здания есть портреты Воина-освободителя, Георгия Жукова и Александра Невского. Популярные столичные достопримечательности и места отдыха находятся в шаговой доступности от Белорусского вокзала – это кинотеатры, театры, выставочные галереи, музеи. На территории самого вокзала часто организуются фотовыставки.

Современный вид

В недавнем прошлом (до начала пандемии) с Белорусского вокзала отправлялись поезда в Белоруссию, Германию, Францию. Отсюда можно было без пересадок доехать до Парижа или Ниццы. Суточный пассажиропоток превышал 50 тыс. человек. Но современная ситуация не лучшим образом сказалась на деятельности транспортного узла. Из поездов дальнего следования остался только один – в Калининград. Также в сутки с Белорусского вокзала отправляются 4 «Ласточки» в Смоленск. Как будет развиваться ситуация дальше – время покажет. С введением QR-кодов на железнодорожном транспорте все может стать еще плачевнее. Однако пока не будем давать никаких прогнозов.

Сам вокзал готов к наплыву практически любого количества пассажиров. Строительство нового транспортно-пересадочного узла для пассажиров ускоренных маршрутов завершено. Открыт новый терминал и обустроены две новые платформы. Обновлены инженерные и вентиляционные системы. Модернизирована система видеонаблюдения. На перронах уложена брусчатка.

Пассажиры могут разместиться в комфортных залах ожидания. На территории вокзала развитая инфраструктура – есть гостиница, медпункт, кафе, магазины, банкоматы бесплатные биотуалеты. Камеры хранения автоматические. Есть зоны с бесплатным доступом в интернет, а для маленьких пассажиров есть специальные детские уголки. Также внутри вокзала есть часовня.

Руководство вокзала на достигнутом не останавливается. Уже в ближайшее время со стороны строящейся соединительной эстакады Киево-Смоленского направления будут уложены два пути. В настоящий момент ведется капитальный ремонт поста электрической централизации здания. Очевидно, власти рассчитывают на стремительный рост пассажиропотока уже в ближайшее время.

Перемены к лучшему

Вокзал уже не молод, ему более 150 лет. И значение его в жизни столицы и страны в целом только растет. Жаль, что не удалось сохранить память о царских временах. Все же современным людям очень интересно было бы побывать в комнате с ковром и орлом, которая так нравилась императору. Но и сейчас интерес к вокзалу не ослабевает. Со временем он меняется к лучшему. Соответствует требованиям современности, но при этом хранит память о важных для истории страны событиях. Сам по себе – он выдающийся памятник архитектуры. Но с современным комфортом и качественным сервисом. А значит, его ждет большое будущее.