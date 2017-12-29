«Красная стрела»: поезд исключительной комфортности.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Фирменные поезда отличаются тем, что у них более широкий перечень услуг и повышенный класс комфортности. А где, как ни на самом популярном маршруте запустить подобный поезд. Подумали и запустили более 80 лет назад знаменитый состав «Красная стрела», курсирующий по сей день между Москвой и Санкт-Петербургом.

Первый свой рейс состав совершил из Ленинграда в Москву в июне 1931 года. Название выбрано не случайно, это было очень символично для страны и того времени. При этом вагоны имели синий цвет вплоть до 1961 года. Сменился он на уже привычный темно-красный. Немаловажным фактом является, то что данный состав является первым поездом в стране, который получил категорию «фирменный».

Для того времени поезд был действительно легендарным. Средняя его скорость была до 70 километров час, а на отдельных участках могла достигать до 100 километров. Поезд легко конкурировал с авиасообщением, доставляя пассажиров за 9 часов 45 минут из одного города в другой. Для сравнения, если вы не избалованы «Сапсаном» и «Ласточкой», в настоящее время скорые пассажирские поезда имеют маршрутную скорость от 50 до 90 километров в час. Помимо скорости «Красная стрела» является первым советским поездом, в котором появились спальные вагоны высокого класса (СВ). Вместо верхних полок висели зеркала и лампы.

Время отправления поезда было назначено на 23:55. Шутили, что по нему можно часы сверять. Состав приезжал точно минута в минуту. Для работы нанимались только квалифицированный персонал, было большое количество услуг, да и время выбрано не случайно, чтобы ночью пассажиры могли отдохнуть. История этого состава очень интересная, чтобы не затягивать время на этом остановимся. Добавим лишь то, что в довоенное время на нем ездили только советский и зарубежные чиновники, в военные годы состав отстаивался в депо, а после разрыва блокады вновь выпущен. А в 1980 году состав перевез из Москвы в Ленинград вечный огонь для Олимпийских игр.

На сегодняшний день, если сравнивать с первыми «Стрелами» ничего сильно не изменилось. Поезд является образцом для фирменных поездов, но окружен, как критикой и теми, кто ценит его удобства. Составы обновлялись, но главной его фишкой было и остается то, что предлагается пассажирам все самое лучшее и современное.

Не изменилось время отправления. В 23:55 поезд отправляется, а в 7:55 он прибывает на Московский или Ленинградский вокзал. Все те же две пары поездов, как в Советском союзе и путь в 8 часов. Безусловно, поезд может ехать и с большей скоростью (до 160 километров в час), но все продумано. Исключительная комфортность состоит в том, чтобы за время поездки пассажиры успели выспаться и отдохнуть. Поэтому он и является одним из вариантов, чтобы утром успеть к 9 утра на работу. Согласитесь, удобно?

Состав состоит из следующих вагонов: ресторан, ЛЮКС (его еще называют VIP), 9 спальных вагонов (СВ), пять купейных, штабной (с местом для лиц с ограниченными физическим возможностями). Безусловно, схема вагоном может меняться, чаще зависит от сезонности. Максимальное количество вагонов может доходить до семнадцати, а вместимость поезда при максимальной загрузке – 322 человека.

Все также не любой желающий может стать проводником поезда, проводится отбор, как для них, так и для машинистов. Полный комплекс услуг предоставляется для всех пассажиров, вне зависимости от категории вагона.

В вагоне-ресторане имеется фирменное меню, с конца 20 века его считают вагоном-европейского класса. Еду можно попросить доставить в ваше купе. В каждом вагоне вы найдете розетку для любой аппаратуры, имеется индивидуальная система кондиционирования. В купейных вагонах 32 места в каждом, а в СВ 16. В ваш билет уже включено постельное белье и полотенце. Причем тратить время за заправку кровати не нужно, спальные места уже застелены. Постельное белье всегда новое, максимум три стирки. Всем выдается дорожный набор (содержащий предметы санитарно-гигиенического назначения улучшенного качества), горячее питание. За дополнительную плату можно приобрести прессу, холодные и горячие напитки.

Максимальный комфорт ждет в VIP-вагоне, где всего максимум 8 пассажиров. Пассажиры вагонов класса люкс могут бесплатно воспользоваться услугами сервисных центров двух вокзалов. Это мягкий вагон повышенного класса, где помимо базовых услуг, предоставляются следующие удобства: индивидуальный сан-узел с дешевой кабиной, подогрев пола, сенсорный смеситель, ЖК-телевизором с CD/DVD-проигрывателем, кнопкой вызова проводника, пресса. В двухместном купе имеется собственный бар. Диван можно разложить как полутора спальную кровать, а верхняя полка откидывается как дополнительная. В таком вагоне можно без дополнительных плат перевозить мелких животных в индивидуальной переноске. В остальных вагонах потребуется выкуп всего купе.

Говоря о комфорте, не стоит забывать, что поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями: специальный лифт при входе в вагон, купе с регулируемыми полками и ремнями, помогающими пересаживаться самостоятельно, дополнительные места для сопровождающих, низко расположенные выключатели и розетки.

«Красная стрела» является поездом с большой историей. Он старался предоставить лучшие услуги и обеспечить максимальный комфорт для своих пассажиров. И делает это даже спустя 80 лет, оставаясь составом исключительной комфортности.