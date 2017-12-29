Билет на поезд: плацкарт или купе?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Стоимость билета на поезда чаще всего зависит от места и количества услуг. Поэтому порой стоит нелегкий выбор ехать в купейном или плацкартном вагоне. Мнения на тему очень сильно разделяются, поэтому давайте порассуждаем, чем же отличаются эти вагоны, и в каком лучше ехать.

Для начала разберем, что представляет каждый вагон. Обратите внимание, что в данное сравнение не относится к двухэтажным и фирменным вагонам, а также скоростным поездам.

Плацкартный вагон рассчитан на 54 пассажира. В одном вагоне 9 купе открытого типа по 4 места в каждом (два сверху и два снизу), а также 18 боковых мест (сверху и снизу). В вагоне есть два туалета с умывальниками, также есть места для размещения ручной клади, крючки для одежды, в каждом купе и на боковых местах есть столик. Ширина полок от 58 до 60 сантиметров, длина от 166,5 до 170 сантиметров. Боковые полки уже на 3 сантиметра, но длиннее. В вагоне-купе соответственно нет боковых полок, а каждые 4 места (2 полки сверху и две снизу), отделены запирающейся дверью, на которой находится зеркало. Всего 36 пассажирских мест, находящихся в 9 купе, остальное, как и в плацкарте.

Начнем с критерия «удобно». Безусловно, многие скажут, что купе удобнее. С одной стороны это так, а с другой... В плацкарте все же нет должной безопасности, не хватает личного пространства, порой бывает шумно рядом с вами, либо в другом конце вагона. Не всем просто выдержать чуть больше 50 человек, которые общаются, ходят туда-обратно и копошатся на своих полках. В этом плане купе действительно лучше. Плюс к удобству – это множество услуг и дополнительных, которые сделают поездку более комфортной в купе. В плацкарте вы отдельно заплатить за белье или отказаться от него вовсе, а в купе оно уже входит в стоимость билета.

Для путешественников с семьей, друзьями и другими компания удобнее купе, так как вы можете общаться, играть, при этом никто не мешает вам, и вы не создаете другим неудобства. Но если вы путешествуете в одиночку, может попасться сосед, которые «сядет на уши» и от него слаженнее отвязаться, чем в плацкарте. Такие пассажиры могут вместе собираться, а в купе неудобно стучать всем в двери и искать подходящего собеседника.

А вот по цене многие предпочитают плацкарт, так как он бывает в разы дешевле купейных вагонов. Напомним, что на железной дороге применяется динамическое ценообразование. Это означает, что цена может подниматься и опускаться в зависимости от спроса, дня недели, категории поезда, количества дней до поездки. Наш совет, при выборе билета обращать внимание и на плацкарт и на купе. Если решающим фактором является цена, то порой купейное место можно купить дешевле. Также обратите внимание на верхние полки, как правило, они дешевле и большинство временных акций со скидками в 40-60% действуют именно на эти полки. А вот скидки для детей и учащихся чаще действуют на плацкарт. Покупка билетов заранее значительно снижает стоимость проезда в купе.

Те, кто часто путешествует по железной дороге, наверное, уже заметили, как меняются составы. На популярных маршрутах все чаще появляются новые вагоны, в которых есть биотуалеты, розетки и другие удобства. Поэтому поездка на популярном маршруте может быть не так уж и плоха, если взять билет в плацкарт. И еще одно преимущество для этого вагона – это больше мест для багажа, поэтому с большим количеством сумок можно и не влезть в купе. В Плацкарте есть третья полка.

Добавим еще один критерий – безопасность. В купе можно оказаться в окружении непорядочных людей, за это очень переживают молодые девушки, поэтому их выбор не в пользу купе. Но за дверью купе легко скрыться, если вы любите различные напитки. Но напомним, что распитие в вагонах алкогольных напитков строго запрещено. Поэтому помните, что вашим соседом может быть кто любой.

Плацкарт можно сравнить с коммунальной квартирой, где правила установлены проводником. Ровно в 23:00 (либо через 40-50 минут после отправления) выключается свет, общение только шепотом и все спят. А в купе правила, когда выключать свет и ложиться спать устанавливают все 4 пассажира, у которых ночной режим может кардинально может отличаться от вашего. Не очевидным плюсом купе станет – меньше очереди в туалет. Без шуток, в вагоне-купе меньше пассажиров, поэтому утром чистка зубов займет чуть меньше времени.

В любом случае, выбор есть, и вы решаете от чего отталкиваться. Есть два главных критерия, на которых вы можете опираться: цена и комфорт. Решите, каким уровень комфорта в поездки и какие услуги окажутся актуальными. Путешествуете налегке или нет, в одиночку или компанией, экономить или нет. Это главное, от чего нужно оттолкнуться при покупке билета на поезд.