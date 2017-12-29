Необычные или тематические вагоны, которые можно было встретить на ЖД.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Вагоны бывают разные: люкс, СВ, микст, ресторан, с местами для сидения, международного сообщения и другие. Все зависит от класса обслуживания, состава и сообщения. Об этом мы расскажем в другой раз, сегодня поднимем тему необычных вагонов, которые некоторое время курсировали на маршрутах российских железных дорог. Узнать о некоторых было не так просто, поэтому не судите, если мы что-то пропустили, а пишите об этом в комментариях. В следующих обзорах и статьях, мы это учтем.

Одним из ярких и запоминающихся вагонов стал «икеевским». С 17 февраля по 6 марта 2019 года рекламный вагон Икеа входил в состав фирменного поезда «Гранд Экспресс», который ходит между Москвой и Санкт-Петербурга. Безусловно, это было маркетинговая акция под слоганом «Лучше спите». Кардинальных изменений не было внесено, только косметические. Внешне вагон был перекрашен в брендовые цвета компании. А дизайнер Икеа Марго Лефикайте превратила каждое купе в уютную комнату при помощи продукции магазина. Высокие матрасы, текстиль, коврики, тапочки, декоративные подушки, рейлы для одежды и другие мелочи для уюта.

Цель проекта заключалась не в том, чтобы продать больше продукции, а рассказать о правильном и хорошем сне, а также что на него влияет. Железнодорожный вагон лишь часть эксперимента, доказывающий, что в пути также можно хорошо отдохнуть. Вы бы прокатились в таком вагоне? Кто высыпается и без текстиля в купе?

Конечно, многие такого рода необычные вагоны – это часть маркетинга, либо участники общественных проектов. К примеру, донорский вагон. ОАО «ЖД» является одним из партнёров Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Помимо того, что в период акции тестирование проходит на вокзалах, так специально организовываются специальные вагоны для анонимной сдачи-теста. А в 2017 году проходил спецпоезд в рамках акции. Профилактическая лаборатория проехала от Владивостока до Санкт-Петербурга по 24 регионам. Кроме того, пассажиры поездов, где находились подобные вагоны, могли обратиться в него и бесплатно узнать о своём вич-статусе. Подробнее об акции и мероприятиях, которые проводятся на железной дороге, мы писали ранее.

Кроме того, мы уже рассказывали о вагона-храмах. В статье больше рассказывалось о тех вагонах, которые списаны и не на ходу. Сюда же стоит добавить, что из вагонов делают даже отели. А сама идея создания передвижного железнодорожного храма родилась еще в конце 19 века. Главная цель церковных вагонов заключалась в том, чтобы пассажиры поездов дальнего следования могли посещать служения в пути, также в них перевозили церковные мощи. Еще вагоны такого рода были востребованы в тех населенных пунктах, где не было храмов, поэтому на время стоянки состава обычные граждане могли зайти и помолиться в этот вагон. И даже в 21 веке несколько раз на общих маршрутах выезжали церковные вагоны.

Возвращаясь к теме здоровья, существует «Вагон здоровья». Как заявлено на официальном сайте ОАО «ЖД» - это новый формат путешествий для людей старшего поколения: «оздоровление + общение + путешествие». То есть туристский вагон с культурно-развлекательной программой, с проживанием в санатории, а главное безопасно. В вагоне группа из 20 человек и один сопровождающий, поэтому если вы волнуетесь за своих родителей, то тут держат все под контролем и посторонних людей в вагоне не будет. Маршруты, на которых существует такой вагон: Ульяновск – Самара – Ульяновск, Уфа – Самара – Уфа, Саратов – Самара – Саратов, Самара – Пенза – Самара, Самара – Саратов – Самара.

Аналогичный по принципу есть «Вагон знаний». С сентября по май школьники могут отправиться на нем в увлекательную поездку. Интерактивная программа, знакомство с соседними регионами, безопасность (по маршруту в поезде следует медицинский работник). Маршруты от одного до четырех дней. Для детей это тоже опыт поездки без родителей (если они не сопровождающие), а также получение знаний в другой формате. Но список маршрутов небольшой, на данный момент он следующий: Нижний Новгород – Казань – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Киров, Нижний Новгород – Великий Новгород, Нижний Новгород – Балахна, Москва – Ярославль – Москва, Пенза – Самара – Пенза, Пенза – Тольятти – Пенза, Самара – Казань – Самара, Самара – Пенза – Самара, Самара – Уфа – Самара, Самара – Саратов – Самара, Самара – Москва – Самара, Самара – Казань – Самара, Саратов – Самара – Саратов, Саратов – Волгоград – Саратов, Уфа – Самара – Уфа, Ульяновск – Самара – Ульяновск, Ярославль – Москва – Ярославль, Москва – Ярославль – Москва.