Правила поведения в железнодорожном путешествии.

У одних железнодорожное путешествие вызывает неописуемый восторг, другие относятся к этому нейтрально, а для некоторых поездка в принципе дискомфорт. Одним словом, люди бывают разными, но все едут в одном вагоне вместе с вами. К какому типу вы себя не отнесли, стоит знать определённые правила поведения, которые сделают поездку комфортной не только вам, но и соседям. Местами будут банальными советы, но это не значит, что их не нужно соблюдать.

Наверное, первое впечатление о поездке начинается с перрона. Испортить настроение могут те, кто спешит зайти в вагон. Причины спешки могут быть у всех разное, но уважение к окружающим стоит сохранять. А тем более поезд уедет ровно по расписанию. Не расталкивайте и не толкайте заходящих в вагон. Если вы не одиночный путешественник, по правилам этикета первым в вагон заходит мужчина. Он помогает женщинам и детям зайти и занести багаж. Кроме того, в этом также может помочь проводник. Обратитесь к нему с этой просьбой, если потребуется. Только проявите терпение, до отравления поезда задача проводника проверить все билеты и рассадить пассажиров по их местам. Поэтому чтобы не создавать большую очередь вас могут попросить немного подождать, либо помогут сразу. Также можно вежливо обратиться и к другим пассажирам.

С провожающими лучше попрощаться на перроне, чтобы не создавать толпу в вагоне и не мешать обустраиваться своим попутчикам. Если от провожающего требуется помощь с багажом или другая, то ему следует не задерживаться долго в вагоне, чтобы не было толкотни. Кроме того, занимайте место, указанное в билете, а багаж убирайте в отведённое для этого место. Нижние полки багаж оставляют внизу, верхние убирают наверх. Безусловно, если вежливо договоритесь с соседями, возможно и иное расположение багажа. Помните, что все мы люди и порой ошибаемся, поэтому если случайно заняли чужое место или обнаружили, что ваше заняли. Стоит вежливо сообщить об этом, совершившему ошибку извиниться. Если остаются сомнения, не доводите до конфликта, обратитесь к проводнику, который всех рассудит.

Столько раз уже сказали о вежливости, чуть не забыли о самом основном. Поприветствуйте проводника при посадке, а также поздоровайтесь с соседями. С этими людьми вы будете до конца поездки. Не обязательно со всеми знакомиться и разговаривать, но создать благоприятную атмосферу можно. После отправления поезда начинаются бесконечные хождения, все разбирают чемоданы, осваивают полки, переодеваются. Помните, что это временные неудобства, поэтому будьте вежливы и уважайте соседей.

Вы не обязаны разговаривать с попутчиками, поэтому можете сразу установить границы. Также сами не отвлекайте людей от чтения, прослушивания музыки и других дел. Рекомендуем сразу согласовать с соседями пользование столиком. Безусловно, тут понадобится дипломатия. Об этом мы уже не раз говорили.

Но если вы сразу договоритесь, кто и когда с верхних полок кушает, всем будет проще. Кроме того, если вы с верхней полки, уважайте место соседа снизу. Не сидите на его постельном белье, попросите свернуть постель, и не затягивайте времяпрепровождение на его месте. Нужно быть готовы к тому, что большую часть времени вы будете наверху, если не сработает иная дипломатия с попутчиками.

Также некрасиво оставлять после себя мусор, крошки, недоеденную еду. Переодеваться стоит в туалете, либо попросить соседей по плацкарту выйти. Либо предупредить их об этом, если те в любом случае хотели выйти.

В вечернее время разговоры стоит перевести на шепот, если вы видите, что соседи спят, постарайтесь не шуметь. Помните, что громкие разговоры, как и громкая музыка могут доставлять другим дискомфорт. Будьте аккуратны, если кто-то несет горячий чай, пропустите, иначе кипяток окажется на вас. А несущему чай стоит не наливать до краев воду, чтобы она случайно не обожгла ни вас, ни соседей.

Мы понимаем, что не всегда и со всеми можно договориться, поэтому не разжигайте конфликт. Не стоит портить в первую очередь настроение себе, поэтому позовите проводника, который всех рассудит согласно правилам перевозки пассажиров.

Как вы видите, правила поведение строятся на вежливости и взаимоуважении. Помните, что цель у всех доехать до места назначения. Не создавайте дискомфорт себе и другим. Это не сложные правила позволят оставить положительные впечатления от поездки. А какие правила вы соблюдаете в железнодорожном путешествии?