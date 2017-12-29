Новый год в поезде: романтика или тихий ужас?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» - гласит знаменитая поговорка. И те, кто планируют уехать на время праздников из города, уже купили или только ищут билеты на поезд. Как правило, Новый год – это праздник семейный. Поэтому многие отправляются к своим родственникам в малые города, либо из одной столицы в другую. Одним словом, железнодорожное сообщение даже в новогоднюю ночь не будет приостановлено. Поэтому многие целенаправленно мечтают встретить праздник в поезде, другие по стечению обстоятельств. Чтобы вы понимали, что ожидать от главного праздника страны в поезде, расскажем обо всех плюсах и минусах.

Начнем с ценообразования на билеты.

Как правило, перед всеми праздниками цены повышаются. Большая часть билетов, проданных в декабре, приходится на даты с 28 по 30 число. Поэтому в эти даты будут самые дорогие билеты. А вот 31 числа цена может значительно быть ниже, но есть большая вероятность встретить праздник в пути. В идеале покупать билеты перед праздниками стоит заблаговременно за 45-90 дней до отправления. Если идея появилась спонтанно, то имейте в виду, что часто за несколько дней до праздников могут назначить дополнительный поезд. Также могут проходить какие-нибудь предпраздничные акции и на некоторые поездка за две недели снижают стоимость, но это кому как повезет. Поэтому если следить, то есть большая вероятность отправиться в поездку по оптимальной цене.

Как выбрать новогодний поезд?

Если все же волей судьбы или своим твердым решением, вы решили встретить Новый год в поезде, то обратите внимание на следующие моменты. В первую очередь – маршрут. Если он вам не принципиален, можно выбрать какой-нибудь живописный, либо с такими остановками, где вы дополнительно сможете посетить другие города или весело провести время. Советуют многие, что билет на поезд нужно брать так, чтобы отправление было не раньше 19-23 часов. Тогда вам хватит времени распаковать вещи, приготовить стол и познакомиться с соседями. А если прибытие будет в 5-8 утра, то вы сможете отдохнуть в поезде и утро не спеша заселиться в гостиницу или к родственникам. А вот от поездов, которые едут более 12 часов, рекомендуется отказаться в праздничную ночь.

Как праздновать в поезде, если…

Для тех, кто никогда не встречал так год, в голове всплывает все «если», поэтому важно понимать, что от попутчиков зависит многое. А тут уж как повезет. Грубо говоря, всех можно поделить на несколько групп. Тех, кому все равно на праздник, они придут в вагон и лягут спать до утра. Другие весело отпраздную праздник, пообщаются, покушают и через некоторое время лягут спать. А есть те, для кого смысл праздника – выпить. Такие попутчики могут быть неадекватными, проводники стараются их утихомирить, пересаживают в другой вагон, а порой приходится их высаживать на ближайшей остановки при помощи полиции. Поэтому угадать, кто с вами окажется в вагоне – просто невозможно.

По правилам, распитие спиртных напитков запрещено в поезде. Это разрешается делать в вагоне-ресторане. Там осуществляется продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 16,5%. Поэтому традиционное шампанское там будет. Безусловно, так сделают единицы, остальные разложат все закуски и свои напитки на столике в купе или плацкарте. Предупреждаем сразу, что проводник может сказать вам пару раз «а-та-та» и «закрыть» глаза на одну бутылочку шампанского. Но правила есть правила и они имеют потребовать убрать полностью алкоголь. Стоит подумать не только о себе, но и о проводнике, которого могут уволить за несоблюдение правил, либо ему придется отмывать весь вагон, если шампанское выстрелит. И это будет не самая лучшая праздничная ночь для человека, который провод ее на работе и вдали от своего дома.

Поэтому такое же уважение стоит проявить к тем, кто едет на работу или по делам, им важно выспаться, а не отмечать. Поэтому опытные путешественники рекомендуют со всеми перезнакомиться, в том числе и в соседних вагонах. Таким образом, чтобы шумные компании переселились в один вагон, а другие спокойно спали в другом. В праздничную ночь обычно поезда забиты на 30-50%, а проводники вам в этом помогут, потому что им важен порядок и чтобы поездка прошла без конфликтов. Проще говоря, всегда со всеми можно договориться.

И мы забыли о главном, о праздничной атмосфере. Перед Новым годом вагоны украшают гирляндами и «дождиком», если везете свои украшения, никто не запрещает украсить ими вагон. Либо сделать их на месте, обычные вырезанные снежинки мало того, что займут детей на некоторое время, так станут, возможно, украшением не только для вас, но и для следующих пассажиров. Как говорится, праздник создаем мы сами и своими руками.

Для праздничного стола стоит выбирать продукты не скоропортящиеся, либо использовать сумку-холодильник. Лучше брать легкие закуски, салаты, овощи, фрукты и бутерброды. От колбас, сыров и майонезов стоит отказаться, так как они могут подпортиться, а начать Новый год с отравления не хочет никто. А таких случаев, к сожалению много.

Также рекомендуем перед отправлением уточнить у проводника, не планируется ли какое-нибудь мероприятие. В некоторых поездках купе устраивают праздничную программу, а по вагон ходит Дед Мороз со Снегурочкой. А в вагоне-ресторане предлагают праздничное меню.

Поэтому если все-таки судьба застала вас в поезде в Новогоднюю ночь, извлеките из этого свои плюсы. Как минимум романтику железных дорог никто не отменял. Не бойтесь познакомить с соседями, создать праздничную атмосферу вокруг. При этом уважайте других попутчиков и труд проводников. Готовьтесь к тому, что может все пойти не по плану. И возможно это будет одна из самых необычных ночей в вашей жизни. Отзывы очень противоречивые у тех, кто так праздновал. Но мы надеемся, что вам повезет. Если был у вас такой опыт, поделитесь им в комментариях. Хотели ли бы вы встретить Новый год в пути?