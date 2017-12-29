Двухэтажный поезд: ездить как царь или как сутулая лошадь?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Двухэтажный поезд уже получил определенную распространенность и заядлых путешественников им не удивишь. Из названия понятно, что такой состав имеет вагоны, где два салона находятся друг над другом. Такой поезд получил своих сторонников и противников. Разбираем, кто предпочитает выбрать именной такой состав и чем же он не угодил другим.

Начнем с того, на каких маршрутах можно встретить двухэтажный поезд.

С момента отправления первых таких вагонов в России прошло шесть лет, многие из них выглядят как новенькие. Это очень сильно выбивается на фоне других составов ЖД. Количество маршрутов с каждым годом растет, на данный момент они следующие: Москва – Кисловодск; Москва – Санкт-Петербург; Москва – Петрозаводск; Москва – Казань; Москва – Ижевск; Санкт-Петербург – Адлер; Москва – Самара; Пенза – Москва; Москва – Адлер; Ростов – Адлер; Москва – Воронеж; Москва – Брянск. Безусловно, цена билета зависит от динамического ценообразования ЖД. Но по сравнению с одноэтажными составами, двухэтажные будут дешевле. Что порой сильно подкупает.

Главное его преимущество – это перевозка большего количества людей, за наименьшее время в пути следования. Вместимость купейных вагонов составляет 64 спальных места, в СВ 30 мест, в вагон-ресторан помещается около 44-48 человек, а в штабной купейный вагон – 50 человек. За счет чего в вагонах купе и СВ цена становится меньше. И стоит отменить, что плацкарт при этом отсутствует. Так что это значит? Можно ехать за меньшую стоимость в комфортном поезде? В целом можно ответить положительно, есть ряд тому подтверждающих фактов.

Как уже отметили, что по сравнению с другими поездами данных направлений, двухэтажный оказывается в пункте назначения быстрее и имеет более удобный график. Отмечается экологичность эксплуатации вагонов за счет материалов, оборудования и новых технологий. И, конечно, раздельный сбор мусора. В каждом вагоне имеются три биотуалета, которые не закрываются на время стоянок. Также они оборудованы отоплением и кондиционерами. Сами вагоны состоят из двухместных и четырехместных закрытых купе. Есть отдельные для людей с ограниченными возможностями, находятся они в штабном вагоне. Для каждого пассажира предусмотрено место для лежания, постельное белье, классическая откидная полка в сеточку для мелких вещей и индивидуальная светодиодная лампочка. Есть большое зеркало на двери, крючки и вешалки для одежды, общий столик, две розетки для электроприборов мощностью до 100 Вт. Для того, чтобы удобнее забрать наверх, есть специальная ступенька, которая выдвигается и легко убирается.

Также двухместные СВ имеют для каждого пассажира ЖК-дисплеи для просмотра видеопрограмм. Можно пользоваться питьевой водой из кулера, который расположен на 1 этаже, кроме того, некоторые вагоны могут иметь wi-fi. А вот любителям покурить будет тяжко, переходы между вагонами герметичны, и курить запрещено. Зато прогулка по вагонам не вызовет никакого страха. Во всех купе предусмотрено табло с минимальной информацией о вагоне и температуре в нем.

При всех своих весомых плюсах есть небольшие недостатки, которые для многих играют существенную роль. Первое что бросается в глаза – это мало место для багажа, ведь полки сверху отсутствуют. Если говорить о 4-местном купе, то убрать вещи можно только под нижнюю полку или под столик, а помимо вас еще три человека еду. Чтобы подняться на второй этаж есть небольшая лестница, которая подсвечивается, когда основное освещение выключено. Она довольно узкая, поэтому будет сложно поднимать туда большой багаж, вызовет дискомфорт при подъеме у пожилых и полных людей. Также высокие люди отказывают себе в поездке на двухэтажном поезде. Неудобства лестница и ступеньки на первом этаже вызывают у матерей с колясками не самые положительные эмоции.

Место между потолком и верхней полкой во всех купе уменьшено. Многим высоким людям и в одноэтажном поезде порой была не удобно, а тут места будет меньше. Зато детям удобно и безопасно за счет ограничителей на кровати. За счет того, что вагоны теперь выше, многие путешественники отмечают, что в таком составе может укачать, если вы не на нижней полке первого этажа. А самая любимая у детей в таком поезде игра – бег по кругу. Лестница на второй этаж находятся с левой и правой стороны вагона, таким образов образовывая круг между этажами. Но, как правило, проводники и сами пассажиры не в восторге от этого. Но что может остановить детское веселье?

Акцентируем еще раз внимание на то, что в поезде в два раза больше пассажиров, чем в обычном. Поэтому если требуется выйти на промежуточной станции, необходимо заблаговременно готовиться к выходу. А то будет глупо не успеть выйти из-за столкновения на узкой лестнице. То же самое касается и умывания по утрам, очередей никто не отменял. Поэтому грамотно рассчитывайте свое время.

Стоит ли выбирать двухэтажный поезд для путешествий?

Безусловно, такое решение выбирает каждый сам. Мы постарались описать все плюсы и минусы двухэтажного поезда. Поэтому при выборе такого состава необходимо учитывать в первую очередь свой рост, количество багажа и другие мелочи. На что вы обращаете внимание при выборе поезда, поделитесь своим опытом в комментариях. Счастливого пути!