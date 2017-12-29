Проблема с отсутствием тепловодоснабжения у жителей поселка Нижний Куранах наконец-то решена. В июне 2021 года было проведено собрание с участием главы МО «Поселок Нижний Куранах» и старосты села Якокит, где проблема была озвучена. Ресурсоснабжающей организацией выступила ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Инициативу поддержала АО «АК «ЖДЯ», за что получила от главы поселка благодарность.
В период новогодних и рождественских праздников количество поездов, курсирующих по популярным направлениям, будет увеличено. Холдинг «ЖД» планирует запустить 500 дополнительных составов в период с 24 декабря по 9 января. В межрегиональном сообщении при необходимости в уже назначенные поезда будут включены дополнительные вагоны. Также будут отдельные поезда для перевозки организованных групп детей и специальные туристические составы. Хорошая новость есть и для любителей горнолыжного спорта. В поезде “Лыжная стрела” сообщением Ростов-на-Дону - Роза Хутор, можно будет провезти спортинвентарь без дополнительной платы. У проводника можно будет приобрести ски-пасс. Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска смогут на поезде отправиться в Великий Устюг - на родину Деда Мороза.
Специально к Международному дню инвалидов холдинг «ЖД» запустил видеоконсультации на русском жестовом языке. Таким образом пассажиры, испытывающие проблемы с заполнением заявки из-за проблем со слухом, могут воспользоваться услугами оператора. Для инвалидов по слуху такая услуга позволит сделать путешествие комфортнее. Кроме того, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья и лицам, их сопровождающим, предоставляется скидка на проезд в размере 40-55% от полной стоимости билета. В целом первоочередная задача, которую ставил перед собой холдинг на 2021 год, - повышение комфорта и улучшение сервиса для категории маломобильных пассажиров. В результате спрос на услуги перевозок таких граждан возрос на 9 % по сравнению с прошлым годом. В центре содействия мобильности АО «ЖД» пассажиры соответствующей категории могут воспользоваться бесплатными услугами помощи и сопровождения.
ОАО «ЖД» совместно с ООО «Железные дороги Якутии» предлагает услуги по перевалке грузов в автомобили малой грузоподъемности. В период ограничения грузоподъемности ледовой переправы такая услуга помогает избежать долгого простоя вагонов на станции Нижний Бестях. Качественное выполнение работ гарантируется.
С марта 2022 года по многочисленным просьбам поезд «Таврия» будет доставлять пассажиров из Москвы в Евпаторию и обратно. Рейсы будут выполняться через день. Время в пути займет 34 часа 40 минут. Билет можно приобрести не ранее, чем за 90 суток до предполагаемой даты поездки. Пассажирам предлагаются места повышенной комфортности, оборудованные приборами освещения, розетками. В вагоне автоматический климат-контроль. Поезд проследует через Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саки, Керчь.
До конца года АО «АК «ЖДЯ» предлагает 20 % скидки на проезд в купейных вагонах. Предложение действует на все направления. Это позволит семьям, планирующим съездить к родственникам, значительно сэкономить. Дети до 5 лет могут ехать бесплатно, но без предоставления отдельного места. С собой разрешено провозить не более 36 кг багажа. Из Якутска до железнодорожного вокзала в г. Нижний Бестях организован трансфер пассажиров. Количество вагонов беспересадочного сообщения до Владивостока, Иркутска и Благовещенска будет увеличено. Поезда будут курсировать по четным числам.
С 12 декабря возобновляется железнодорожное сообщение с Финляндией. Скоростные поезда «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут отправляться ежедневно. Пассажиры во время поездки должны будут соблюдать противоэпидемические меры обоих государств. Подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО «ЖД».
С 6 декабря ограничено движение транспорта весом свыше 3 тонн через ледовую переправу на р. Лена. Пассажиров через опасный участок перевозят на микроавтобусах. В кассах при покупке билета можно сразу же оплатить трансфер. Для взрослого человека – 500 рублей, детям до 12 лет скидка 50 %, дети до 5 лет – бесплатно при условии сопровождения взрослыми, купившими билет. Периодичность курсирования вагонов беспересадочного сообщения в декабре и январе увеличена. В декабре отправление – по четным числам. В январе – по нечетным.
В Великий Устюг пассажиров повезет двухэтажный «Мороз-Экспресс». Для комфорта пассажиров вагоны оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха. Есть отдельное купе для лиц с ограниченной мобильностью. Все места оборудованы розетками. В каждом вагоне – современная санитарная комната. 1 и 6 января дополнительно будет курсировать одноэтажный поезд, состоящий из плацкартных и купейных вагонов.
Медцентр ОА «АК «ЖДЯ» оборудовали компьютерным томографом. Клинико-диагностический центр компании обслуживает не только сотрудников, но и всех жителей Алданского района. Диагностику проводят специалисты высокой квалификации. Для прохождения процедуры требуется направление врача.
Школьники и студены 45 регионов РФ получили возможность посредством мобильного приложения «ЖД пассажирам» оформить льготный билет на проезд электричкой. Ранее в программе участвовали всего 18 субъектов РФ. Пассажирам необходимо предварительно зарегистрироваться в приложении и подтвердить статус льготника. Во время поездки необходимо иметь при себе оригинал документа, подтверждающего право на льготный проезд. В следующем году планируется увеличение количества регионов, участвующих в программе.
Генеральный директор ОАО «ЖД» поздравил своего заместителя Д. Д. Трофимова с 75-летием. Юбиляра поблагодарили за долгие годы добросовестной службы, трудолюбие, инициативность, ответственность. Выразили благодарность за огромный вклад в развитие железнодорожной отрасли республики. Пожелали здоровья, бодрости духа, неугасаемой энергии и удачи на пути к новым вершинам.
На 15 декабря запланирован финальный этап розыгрыша призов по акции «Путешествуй с нами и получай призы». Участниками акции стали пассажиры, которые с 25 ноября по 10 декабря воспользовались услугами ООО «Лена-Транс» и мультимодальными перевозками АО «АК «ЖДЯ». Главный приз акции – автомобиль УАЗ Хантер. Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире официальных аккаунтов организаторов в Инстаграм.
АК «Железные дороги Якутии» отчиталась о достижении исторического максимума по объему перевезенных грузов. За неполный год перевезено уже более 7 млн тонн, что на 28 % превышает показатель прошлого года.
Определен победитель и обладатель главного приза акции «Путешествуй с нами и получай призы». Автомобиль УАЗ Хантер достался Тарабукиной Е. К. с номером купона 008249. Другие выигрышные купоны принесли обладателям памятные подарки и сувениры – кружки, подстаканники, елочные украшения, планшеты, телефоны, беспроводные наушники, различную бытовую и садовую технику и другие ценные призы. Победители смогут забрать свой выигрыш при условии предъявления купона, паспорта, СНИЛС и ИНН.
Пассажиры поезда «Сапсан» получили возможность оплачивать проезд при помощи биометрических данных. «Сервис по оплате лицом» позволяет при помощи специальных терминалов быстро и удобно купить билет. Чтобы пользоваться услугой, необходимо установить приложение OVISION и зарегистрироваться в нем. Процесс оплаты займет всего несколько секунд. Если оплата будет осуществляться картой VISA, пассажиры получат дополнительную скидку в размере 20 % от стоимости билета.
17 декабря проведено совещание АО «АК «ЖДЯ» с Главой Республики Саха. На нем обсуждали возможность запуска нового скорого поезда до Владивостока. Генеральный директор отчитался об объемах перевозок в 2021 году и сделал прогноз на 2022 год. Обсуждались перспективы строительства новой железнодорожной магистрали Нижний Бестях – Магадан. Подписан ряд договоров на предварительную проработку реализации этой идеи с использованием механизма государственно-частного партнерства.
18 декабря состоялся турнир по волейболу среди трудовых коллектив АО «АК «ЖДЯ». Участниками стали 6 команд. В упорной борьбе за победу первое место завоевали путейцы. Победителям вручен Кубок Деда Мороза и Памятный кубок имени Дмитрия Трофимова. Второе место пьедестала занял «Инженерный корпус», третье – «Локомотив». Также в личном первенстве отмечены были Нюргун Колодезников, Григорий Петров, Андрей Москвитин и Алина Григорьева. Им вручены памятные подарки от организаторов.
Ансамбль «Железные дороги Якутии» стал победителем в конкурсе «Бриллиантовые нотки», который проводился В Якутске 29 ноября – 6 декабря. Это не первая победа коллектива, и, конечно, не последняя. Желаем ему дальнейших творческих успехов.
Заместитель начальника локомотивной службы АО «АК «ЖДЯ» Михаил Воронцов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Соревнования проводились в Москве 16-19 декабря. В чемпионате такого уровня спортсмен-железнодорожник принимает участие впервые. За плечами у него – победы в региональных конкурсах. Победитель остался впечатлен уровнем организации соревнований. «Железные дороги Якутии» желают Михаилу дальнейших спортивных успехов и новых достижений.
Станция «Матвеевская» перспективного МЦД-4 открыта после комплексной реконструкции. Пассажирская инфраструктура была полностью обновлена. На открытии новой станции присутствовали высокопоставленные гости – Сергей Собянин (мэр Москвы) и Олег Белозеров (генеральный директор-председатель правления ОАО «ЖД». От них стало известно, что в 2022 году планируется открыть еще 10 новых станций, для этих целей из бюджета выделено 170 млрд рублей. Это будет рекордный объем строительных работ в Центральном транспортном узле. На МЦД будут трудиться 12 тысяч строителей и 1 тыс. единиц техники, чтобы магистраль как можно скорее заработала на полную мощность.
1 января обновленный ретропоезд в ливрее «Рускеальского экспресса» совершит рейс между Чудовым и Великим Новгородом. Это специальный однодневный круговой туристический поезд для пассажиров, которые хотят отправиться в новогоднее путешествие. В составе поезда 5 вагонов, 2 из которых – абсолютно новые. Туристы успеют прогуляться по Великому Новгороду и осмотреть его достопримечательности. Стоимость билета от 999 рублей.
Главный приз акции «Путешествуй с нами и получай призы» вручен победителю. Обладателем новенького автомобиля стала Екатерина Кузьминична Тарабукина, принявшая участие в акции еще летом. В преддверии новогодних праздников такой выигрыш особенно ценен. Это настоящий подарок судьбы.
Дмитрий Шимохин – генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» стал обладателем Ордена Дружбы. Указ о награждении был подписан президентом страны еще 24 ноября, но вручена награда была только сегодня – 27 декабря. Дмитрий Шимохин возглавляет АО «АЯ «ЖДЯ» более 18 лет. За это время компания постоянно развивалась и набирала мощность. Проводилась масштабная реконструкция и техническое переоснащение. Объем перевозок увеличен вдвое. Увеличен существующий локомотивный парк, проводятся инновационные разработки, уделяется внимание росту и профессиональному совершенствованию кадров. Отмечено, что Шимохин Д. В. Пользуется заслуженным авторитетом среди работников железнодорожной отрасли.
«Новогодний марафон – 2022» завершен. Жюри выбрало лучшие творческие работы, представленные для участия в конкурсе. Победители были определены в нескольких номинациях – самое креативное видеопоздравление, новогодняя игрушка, лучший рисунок на тему «Чудеса под Новый год». В итоге все работы, представленные для участия в конкурсе, стали экспонатами выставки в офисе АК «ЖДЯ».
Новый коллективный договор «АО «АК «ЖДЯ» принят и подписан. В нем содержатся важные для сотрудников пункты, касающиеся оплаты труда и материальной поддержки в различных ситуациях. Определены права на компенсацию за проект в период отпуска и лечение детей в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.
Встречать Новый год в поездах дальнего следования будут 55 тысяч пассажиров. Это на 40 % больше, чем в прошлом году. Для обеспечения всех нужд руководством АО «ЖД» были назначены дополнительные поезда в количестве 540 штук. Во время поездки пассажиров поздравит начальник поезда, детям раздадут сладкие угощения, в вагонах-ресторанах предлагается праздничное меню. На станции Роза Хутор будет организован праздник по случаю прибытия «Поезда Деда Мороза».
