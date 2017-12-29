НОВОСТИ ЖД за январь 2022

С 17 февраля жители и гости столицы могут отправится в Крым на специальном туристическом поезде. Экскурсионный маршрут организован компанией «Гранд Сервис Экспресс» совместно с туроператором «Гранд Экспресс Тур». Путешествие начинается в четверг в 22:30. Поезд отправляется с Казанского вокзала. Пассажиры по пути смогут ознакомиться с достопримечательностями Воронежа, Тамани, Севастополя, Евпатории, Симферополя, Феодосии, Керчи, Ростова-на-Дону. На каждой из остановок туристов ждет обзорная экскурсия, посещение виноделен, усадьб, памятников культуры и архитектуры, множество новых знакомств и интересных моментов. Экскурсии и питание уже включены в стоимость тура. Путешествие в вагонах купе обойдется туристу в 56 тыс. рублей, а в вагонах типа СВ – 74 тыс. рублей. Маршрут действует до 19 мая 2022 года.
В новогодние праздники услугами АО «ЖД» воспользовались 55 млн пассажиров поездов дальнего следования, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 31%. Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован 30 декабря и 8 января. Компания ЖД была готова к такой нагрузке, поэтому в дни пиковых нагрузок в рейсы дополнительно вышли 550 поездов. Наиболее популярные маршруты были дополнены вагонами общим количеством 169 штук. Благодаря таким мерам удалось удовлетворить спрос на перевозки в праздничные дни. Пандемия не помешала людям отдыхать и путешествовать. Пассажиропоток не только достиг допандемийного уровня, но и превысил его. На некоторых маршрутах – в два раза. Заполняемость некоторых поездов в период новогодних праздников достигала 100 %. Особой популярностью пользовались специальные туристические маршруты.
В АО «АК «ЖДЯ» отчитались об увеличении пассажиропотока в два раза. Это означает, что жители Якутска и центральных улусов стали предпочитать железнодорожный транспорт другому. Билеты стали чаще покупать через онлайн-сервисы. Росту пассажиропотока посодействовала и оптимизация маршрутов. Сейчас пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында отправляется ежедневно. Решен вопрос с переправой через реку из Якутска до станции Нижний Бестях. В состав поезда включены вагоны беспересадочного сообщения до Иркутска, Благовещенска, Владивостока.
Двухэтажные поезда теперь ходят из Москвы в Тольятти. Холдинг «ЖД» в рамках расширения маршрутной сети в феврале запускает двухэтажный состав по этому направлению. Ожидается, что это поспособствует улучшению межрегиональных транспортных связей. Указанный маршрут будет ежедневным. Увеличение количества пассажирских мест даст возможность снизить стоимость проезда на 30%. Продажа билетов уже открыта.
Глава Республики Саха Айсен Сергеевич Николаев празднует юбилей. С 50-летием именинника поздравил генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» В. В. Шимохин. Он поблагодарил чиновника за огромный вклад в развитие железнодорожной отрасли края, пожелал новых профессиональных побед, сил и энергии. Отметил, что благодаря смелым и грамотным решениям главы региона сегодня каждый житель Якутии имеет возможность легко путешествовать по всей России.
АО «АК «ЖДЯ» запускает новый сервис клиентской поддержки. Теперь в режиме телефонного звонка клиенты могут получить информацию о местонахождении груза, заказать предварительный расчет стоимости перевозки и непосредственно саму перевозку, получить другую информацию, связанную с перевозкой грузов. Работает сервис по будням с 8:00 до 17:00. Ожидается, что такая служба поможет повысить качество обслуживания и оперативно решить любую проблему клиентов.
Стоимость билетов на поезд «Сапсан» в период с 27 февраля до 7 марта останется фиксированной. Больше на нее не влияют ни спрос, ни количество дней до поездки. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ЖД или через мобильное приложение. Предусмотрено 7 категорий мест.
Поздравления с 70-летием от имени В. В. Шимохина направлены Адамову Гаврилу Николаевичу – почетному работнику железнодорожного транспорта Республики Саха. Отмечены личностные и профессиональные качества именинника, его заслуги при строительстве БАМа и развитии железнодорожной отрасли Якутии в целом. В подарок юбиляр получил телевизор и диплом почетного пассажира поезда. Последний дает право Гаврилу Николаевичу и его супруге бесплатно ездить на поезде по маршруту Нижний Бестях – Владивосток.
Коллектив и профсоюз АО «АК «ЖДЯ» направил сердечные поздравления с днем рождения В. В. Шимохину. Его трудовая биография – пример для каждого работника железнодорожной отрасли. Его опыт и достижения позволили реализовать множество социально-значимых проектов в масштабах целой страны. Юбиляру пожелали здоровья, энергии, вдохновения, профессионального оптимизма и хороших новостей каждый день.
Предыдущая статья
НОВОСТИ ЖД за декабрь 2021
Следующая статья
Кладбища поездов: самое печальное, самое жаркое и даже подводное
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.