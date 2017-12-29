Чтобы понять механизм развития отношений между Россией и Китаем, нужно сделать небольшой экскурс в историю.

Итак, история китайской цивилизации насчитывает около 5 тысяч лет. В бассейне рек Хуанхэ и Янцзы поселения древних земледельцев постепенно превращались в первые города будущей величественной империи, которая имела свою армию, своих ученых, своих философов. Зародилась культура великой Поднебесной империи.

В то же время, за тысячи километров от Китая, на побережье Черного моря только что были основаны первые древнегреческие колонии (Пантикопей, Ольвия, Танаис).

Евразийские просторы будущей России в те времена принадлежали полудиким племенам, вообще не имевшим представления о цивилизации.

Исходя из этих исторических событий, в Китае, пережившем расцвет и упадок не одной империи, сложилась своя, уникальная философия мировоззрения, в основе которой - превосходство Китая над другими народами. Российское царство, сформировавшееся пять с лишним веков назад, с самого начала начало проводить экспансионистскую политику, которая помогла ему впоследствии трансформироваться в империю. Обе империи, Россия и Китай, переживали взлеты и падения, попадали под гнет более агрессивных соседей, преодолевали последствия внутренних катаклизмов - народных волнений, бунтов и гражданских войн. Поняв, что Европа не даст двигаться на запад, Россия стала поглощать Сибирь и Дальний Восток. При таких условиях развития событий, избежать встречи обеих империй было невозможно. И в конце XVII века такая встреча состоялась.

Китай в то время находился не в лучшем положении, находясь под гнетом Маньчжурской династии Цин. Россия, взяв на вооружение лучшие образцы европейских изобретений и пользуясь китайской военной наукой и порохом, который тоже изобрели в Китае, захватила невероятные по размеру территории, которые Поднебесная считала (и считает) своими. Две соседние страны начали создавать межгосударственные отношения, периодически перерастающие в открытое противостояние на фоне постоянного соперничества за господствующее положение на международной политической арене. Со временем, новые политические силы привели к падению обеих империй, и между Россией (СССР), и Китаем (КНР) сформировались отношения, имея в основе большой перечень проблем и претензий, которые государства пытались решить дипломатическим путем.

XX век стал переломным этапом в формировании новых государств. СССР, навязав соседнему государству коммунистическую идеологию и дав Поднебесной Мао Цзэдуна, вынудил Китай признать независимость Монголии и Сицзяна (части Туркестана), земли которых китайцы считали своими. С помощью СССР Пекин освободился от влияния династии Цин, а Россия прихватила себе значительную часть Маньчжурии, в т. ч. Приморье (Уссурийский край). Тем не менее, в Китайской Народной Республике постоянно культивируется мысль о том, что огромные территории Дальнего Востока, значительной части Сибири и Монголии исторически принадлежат Китаю. Победа над Японией положила конец Второй мировой войне, позволив СССР по результатам Ялтинской конференции присвоить значительные территории Японии, на которые Китай тоже претендовал. Гася возможное недовольство, в 1950 году СССР передал Китаю Далянь, в 1952 году - Китайско-Восточную железную дорогу, а в 1954-1955 годах - Порт-Артур. Чтобы не обострять проблему, Москва не вмешивалась в вооруженные конфликты, когда Пекин распространял свое влияние на Корею и Вьетнам, захватывал территории Восточного Тибета и Индии. Сегодня Россия не дает конкретной оценки возможности вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. В дополнение, подводя итоги государственного визита Си Цзиньпина в Москву (20 - 22 марта 2023 года), российская сторона сделала заявление, что признает Тайвань, как неотъемлемую часть Китая и выступает против любой его независимости, одобряет действия Китая, будто направленные на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. Что касается территориальных претензий, то после распада Советского Союза, отдельные вопросы по пограничным участкам были решены дипломатическим путем. Чтобы укрепить дружеские отношения с Пекином, Москва согласилась на ряд территориальных уступок Китаю.

Развивая инфраструктуру огромных территорий Сибири и Дальнего Востока, СССР, а впоследствии РФ начали воплощать в жизнь проекты масштабных строек железнодорожных сообщений, совершенствуя построенную ранее Транссибирскую магистраль и строя новые маршруты (БАМ). Поскольку при присоединении дальневосточных территорий Россия получила значительное количество китайского населения, проживавшего на этих землях, то представить масштабные строительства без китайцев невозможно. Вообще, экономические отношения СССР и Китая в сфере железнодорожного транспорта имеют давнюю историю. Совместное акционерное общество (КВЭД) успешно работало до периода, когда с помощью Японии было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. Чтобы избежать возможной войны в Северо-Восточном Китае, СССР был вынужден уступить свои права на эксплуатацию КВЭД в пользу Маньчжоу-го. В дальнейшем КВЭД была присоединена к Южно-Маньджурской железной дороге с главным управлением в Мукдене.

Вторая мировая война закончилась поражением Японии, Маньчжоу-го прекратила свое существование, начался период восстановления разрушенных японцами при отступлении железных дорог и поездов. Согласно советско-китайскому Договору о дружбе и союзе, от 14 августа 1945 года, в сфере железнодорожного транспорта, Советский Союз обеспечил ремонт поломанных паровозов и вагонов КВЭД на своих заводах в Сибири и Дальнем Востоке, организовал в Харбине курсы по подготовке квалифицированных рабочих для железной дороги, принял китайцев на различные факультеты Харбинского политехнического института. Результатом такой помощи стала победа Китая в национально - освободительной войне и стремительный экономический рост.

С распадом СССР, новые политически - экономические направления нуждались в обновлении, и 16 июля 2001 года в Москве был подписан российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впоследствии Владимир Путин лично официально посетил Китай, где встречался с Си Цзиньпином и участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао. По результатам саммита отмечалось, что за одно полугодие товарооборот между Россией и Китаем вырос на 24, 8%, достигнув 49, 15 млрд долларов. Как заявил руководитель министерства развития Дальнего Востока А.Галушка: "Масштабы совместных проектов между обеими странами продолжают расширяться, и в первую очередь это касается трансприграничной инфраструктуры". Если принять во внимание, что длина китайско-российской границы составляет 4300 км, сотрудничество рассчитано на долгие годы. В рамках договора о сотрудничестве, китайские компании участвуют в масштабных проектах, в частности:

строительство скоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань;

развитие международного транспортного коридора "Приморье -1", "Приморье - 2";

строительство моста Благовещенск-Хейхэ (через реку Амур).

Закончено строительство еще одного железнодорожного моста через Амур, и россияне заявили о начале регулярного сообщения между населенными пунктами Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тундзян провинции Хэйлундзян. В рамках запуска, первый грузовой поезд пересек границу РФ. Правительственным заявлением было объявлено, что строительство моста было реализовано в рамках соглашения 2008 года между правительствами России и Китая. Российский фонд прямых инвестиций совместно с госкорпорацией развития обеспечил финансирование 70% бюджета строительства российской части моста, все остальные работы финансировал Китай. При участии России, продолжаются работы по реализации новейшей китайской программы "Один пояс - один путь" по сути - "Нового Шелкового пути", предусматривающей стратегические контакты со странами ЕС, на основе взаимной выгоды и бесперебойной торговли. Китай совместно с государствами - участниками ЕАЭС (европейско - азиатского экономического союза), путем политической координации пытается открыть новые рынки сбыта своей продукции. Ранее проектом предусматривалось участие Украины в прокладке "Нового Шелкового пути", но дальше планов дело не продвинулось. "Шелковый путь" в Европу обошел территорию нашей страны. Одновременно, Пекин заявляет, что готов вместе с другими членами ЕАЭС продолжать совместные проекты в экономике и торговле, гарантируя при этом мощное финансовое сопровождение. По статистическим данным, за последние месяцы Китай инвестировал в 28 проектов на Дальнем Востоке более 4 млрд $.

Что касается отношений России и Китая, то они остаются для Москвы приоритетным направлением. Это подтверждается успешным сотрудничеством на площадках Шанхайской организации сотрудничества, регулярным взаимодействием в военно-технической и военной сферах. Проводятся совместные учения, обмены между военными структурами Китая и РФ. Создан китайско-российский центр исследований скоростных железнодорожных дорог, который станет основой совместного сотрудничества в области скоростного железнодорожного сообщения между Китаем и Россией, что ускорит реализацию проекта "Один пояс - один путь". Центр уже начал работать над проблемами логистики железной дороги, и работает по таким вопросам:

проблема эффективного развития методологии управления перевозки на малоинтенсивных железнодорожных линиях;

основы функционирования железнодорожных линий в контексте управления перевозки на малоинтенсивных линиях;

разработка механизма интегральной комплексной оценки малоинтенсивных линий;

разработка параметров, критериев и ограничений целевых функций;

схемы перехода железнодорожных линий из категории убыточных в безубыточные.

По мнению большинства финансовых экспертов, полное раскрытие российско-китайского сотрудничества невозможно представить без развития транспортно-логистической структуры, железнодорожной прежде всего. Ведь КНР - один из крупнейших торгово-экономических партнеров РФ, товарооборот между странами неуклонно растет, что указывает на дальнейшие перспективы. Планируя дальнейшее развитие железнодорожного сообщения между странами, Россия начала заключать соглашения с учебными центрами Китая, чтобы обеспечить в будущем перевозки по железной дороге квалифицированными кадрами. Так были официально заключены договоры и соглашения:

договор с Юго - западным университетом путей сообщения. Год подписания -2000, срок действия - бессрочный;

договор с Северным университетом путей сообщения. Подписан в 2001 году, бессрочный;

соглашение с Юго - западным транспортным университетом. Год подписания 2016, бессрочный;

соглашение о создании российско-китайского научного центра в области разработки скоростного поезда и его взаимодействия с инфраструктурой железнодорожного транспорта. Год подписания - 2016, бессрочный;

договор с Чжэнчжоуским железнодорожным профессионально - техническим институтом в рамках реализации проекта "Транспортный институт Евразия". Год подписания 2018, бессрочный;

соглашение о реализации проекта "Институт ВСМ Евразия", между Чжэнчжоуским железнодорожным профессионально - техническим институтом и Уральским государственным университетом путей сообщения. Подписано - 2018, срок соглашения - 20 лет.

Это лишь часть соглашений и договоров, заключенных между Россией и Китаем для дальнейшего развития железнодорожного сообщения между странами. А сегодня многих россиян привлекают невероятные впечатления, которые можно получить от железнодорожного туризма по Китаю. Одним из самых популярных считается маршрут Синин - Лхаса. Поездка длится почти сутки (22 часа), и за это время поезд преодолевает расстояние в 1956 километров. Этот маршрут Цинхай - тибетской железнодорожной магистрали часто называют "путем к небу", ведь поезд, преодолевая горные перевалы и проходя сквозь многочисленные тоннели поднимать своих пассажиров на максимальную высоту в пять тысяч метров. Невероятные пейзажи диких, но прекрасных гор Тибета не оставят никого без положительных эмоций. И вообще, где еще можно стать туристом и альпинистом одновременно? Маршрут Хэфэй - Фучжоу длится не очень долго - 4 часа, но за это время поезд преодолевает 813 километров. А это значит, что средняя скорость поезда составляет более 200 км/ч. За время поездки, этот поезд - самолет, курсирующий с 2015 года пропускает 170 мостов (один из них длиной 50 км!) и проходит 54 тоннеля. Пассажиры поезда, который называют "самым красивым маршрутом скоростной железной дороги Китая", имеют возможность увидеть горы Хуаншань и Уишань, которые входят в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.