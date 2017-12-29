Как сейчас поехать в Европу из разных регионов России поездом?

Железнодорожное сообщение России с европейскими странами до начала боевых действий в Украине было достаточно оживленным. Имея общие границы со странами Балтии, Скандинавии, и держа под своим полным контролем границы Беларуси, российская железная дорога могла предложить достаточно объемный перечень поездов международного сообщения. Это были фирменные поезда, которые курсировали под отдельными названиями. Что характерно — на большинство фирменных поездов купить билет через интернет было невозможно. Электронные билеты были доступны пассажирам, которые отбывали в Хельсинки, Таллинн, Прагу или в Париж или в Карловы Вары. Дешевле всего было добраться до Эстонии (Таллинн) и в Финляндию (Хельсинки). Эти маршруты железнодорожного сообщения выполнялись регулярно, и продолжительность поездки составляла около 15 часов. В прибалтийские страны можно было добраться поездами:

Балтийский Экспресс, маршрут Москва — Санкт-Петербург — Таллинн. За 15 часов поезд преодолевал расстояние в 964 км. Ранее этот маршрут обслуживали эстонцы (компания GoRail), но они ушли с российского рынка железнодорожных перевозок;

Латвияс Экспресис курсировал между Москвой и Ригой. Поезд состоял из вагонов 1 и 2 классов, сидячими местами. Во время движения по территории Латвии пассажиры могли воспользоваться бесплатным WiFi;

Поезд N079/080. Ночной поезд, курсировавший между Санкт-Петербургом и Калининградом. Пересекая территорию Белоруссии, поезд делал дополнительную остановку в Вильнюсе. Поезд состоял из вагонов второго и третьего классов. Скоростной фирменный поезд, регулярно курсировавший между Москвой и Калининградом, состоял из вагонов первого, второго и третьего классов. На этот поезд, часть пути проходивший по территории Белоруссии, билет можно было купить только лично, в кассах вокзала;

Allegro. Поезд, курсировавший между Хельсинки и Санкт-Петербургом, обеспечивал прямое сообщение между Финляндией и Россией. Поезд состоял из вагонов разного класса, соответственно и цены на билеты были от 120 до 150 €. Большинство поездов в Центральную и Западную Европу проходили через Беларусь (Минск), и находились в пути по 8-10 часов.

Как обычно, международные поезда отходили от перронов Москвы и Петербурга. Когда началась пандемия коронавируса, ограничения по пересечению границ с ЕС значительно сократили пассажиропоток российских граждан. С начала вооруженной агрессии России против Украины и принятия пакетов международных санкций , численность лиц, следующих из России в Европу вообще почти прекратилась, а затем перестали курсировать международные поезда, поскольку это было нецелесообразно.

С осени 2022 года, гражданам России запретили въезд в Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу и Чехию через внешние границы стран Шенгенской зоны. До последнего времени поезд Allegro, принадлежащий государственной железнодорожной компании VR (Финляндия), обслуживал свое направление пассажирских перевозок. Выполняя пункты санкционных ограничений, власти Финляндии прекратили воздушное сообщение между собой и Россией с первых дней вооруженной агрессии против Украины. Въезд россиян в Финляндию разрешается только для транзитных пассажиров, если те докажут, что продолжат дальнейшее путешествие в страны, не входящие в Шенген (Объединенные Арабские Эмираты, к примеру). Поезд Allegro оставался единственным регулярным железнодорожным маршрутом, который обеспечивал перевозки между Европой и РФ. В конце концов, этот маршрут тоже был закрыт.

Как отметил министр корпоративного управления г-н Титти Туппурайнен в своем интервью газете Helsingin Sanomat, поезд Allegro курсировал до тех пор, пока все финны, проживающие в России, не приняли окончательное решение об отъезде. Итак, международная изоляция России начала давать свои результаты.

Другие пути ЖД сообщения по которым можно попасть в Европу

Россияне начали лихорадочно искать пути для выезда в Европу, учитывая тотальное сокращение железнодорожных маршрутов. Испания, Португалия, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды вообще никогда не имели прямых железнодорожных сообщений с Россией, так что варианты пересечения границы по железной дороге вообще не рассматривались. Кроме стран Балтии, попасть в Юго-Восточную Европу на поезде для россиян стало вообще проблематично. Маршрут через территорию Украины вообще не доступен, въезд в наше государство возможен только при наличии загранпаспортов, и кроме того, пассажирам мужского пола могут отказать в проезде.

Рейс Москва — Кишинев тоже отменили, так что остался вариант проникновения в Европу через Приднестровье. Граница между Молдовой и Тирасполем довольно условная, и добраться до Кишинева не очень сложно. Поскольку европейские санкции на Молдову не распространяются, дальнейший путь в Европу открыт. Путешествие по железной дороге в Софию (Болгария) или в Белград (Сербия) стали неоправданно дорогими — от 235€. Это тоже связано с объездом Украины, что увеличило время в пути до более чем двух суток.

Еще один способ попасть в Европу по железной дороге — путешествие в Баку (Азербайджан). Не подсанкционная страна имеет сообщение с Европой, а попасть в Баку можно поездом, отходящим от перрона Курского вокзала. Цены за поездку колеблются от 7 до 17 тысяч рублей, но если оформить групповую поездку (от 6 взрослых человек), можно получить 40% скидку на билеты.

Довольно простым способом считается выезд в Европу через Грузию и Абхазию. Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией работает регулярно, но помешала "частичная мобилизация", которую начала российская власть после сотни тысяч человеческих потерь на полях Украины. Отправляясь поездом в Тбилиси, россиянин мужского пола имеет реальный шанс вместо Европы попасть в зону боевых действий. Пограничники и ФСБ тщательно "фильтруют" пассажиров вагонов, и мобилизуют каждого, кто подходит по возрасту под призыв в армию.

Не изменилось движение поездов из Москвы в Будапешт (Венгрия), и Братиславу (Словакия). Поездка длится чуть больше суток, и билет в причастные вагоны стоит 180-190€. Существует также двухдневный переезд в Бар (Черногория), куда курсируют беспересадочные вагоны. Правда, цена за такую поездку несколько "кусается" - 360€. И высокая цена проезда не гарантирует путешественникам прибытие к конечной станции назначения. Поезда курсируют по территориям Белоруссии, Польши, Сербии и Словакии, и то, что эти страны (кроме первой!) не запретят транзитный проезд, гарантий нет. Аналогичная проблема и с поездами, курсирующими между Москвой и Берлином, Парижем, Ниццей и другими городами Центральной и Северной Европы. Ведь железнодорожный маршрут проходит через территорию Польши, а для россиян это огромная проблема. Пытаясь любым образом проникнуть в ЕС, сообразительные россияне начали использовать все возможные варианты.

Например, поскольку Норвегия до сих пор не ввела никаких ограничений на пересечение своей границы россиянами, пересечь сухопутный пункт пропуска на границе несложно. На границе России и Норвегии работает только один КПП - "Стурскуг". Он находится в Мурманской области, и имеет название "Борисоглебск". Пересекая границу, можно добраться до ближайшего аэропорта Kirkenes (KKN), и улететь в Осло, а там уже возможности неограниченны. Специально для россиян есть сайт для приобретения авиабилетов с оплатой российскими карточками.

Еще один способ попасть в Европу — воспользоваться поездом Москва — Калининград. Главное препятствие — литовский пограничник, которого желающий попасть в Европу должен убедить в целесообразности своего пребывания в Литве. Транзитный поезд из материковой части России в Калининград делает технические остановки на территории маленькой европейской страны, и покинуть поезд, чтобы продолжить свой отдельный путь в ЕС не так уж и сложно. Остановку в Вильнюсе запретили, так что целесообразно выйти на пограничной станции, и продолжить свой путь на электричке до столицы Литвы.

Поезд Москва — Ереван вовремя доставит пассажиров в Армению, а уже оттуда можно вылететь в Италию, Грецию, Болгарию, Австрию, Германию или Бельгию. Однако проблема есть, такая же, как и при пересечении российско-грузинской границы — тотальная "зачистка" всех мужчин призывного возраста.

Опробуются варианты проникновения в Европу через Ташкент, железнодорожное сообщение еще не прервано. Из Ташкента самолетом можно отбыть в Лондон, Франкфурт или Милан. Но законный, прямой въезд граждан России в ЕС по-прежнему возможен. Несмотря на то, что Латвия, Литва, Эстония и Чехия прекратили прием заявлений на оформление виз, Германия, Франция, Венгрия, Австрия, Бельгия, Словения, Испания и Швеция продолжают оформление шенгенской визы гражданам России.