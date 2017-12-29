Поеду на фирменном! Так ли сильно отличается фирменные поезда от обычных?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Надо сказать какой бы вы вариант не выбрали обычный поезд или фирменный доедете вы из пункта А в пункт Б одинаково. Но естественно во втором варианте комфорта будет больше. Так какие привилегии предоставляет путешествие в фирменном поезде и стоят ли они того, чтобы выбирать именно их. Давайте посмотрим.

Наверное один из плюсов которые сложно оспорить является более удобное расписание, благодаря которому людям комфортно добираться до состава. Такие поезда отправляются в вечернее время, а прибывают поздним утром или днём. С одной стороны это положительный момент, и выспаться успеешь и уже нет проблем с закрытым метро или повышенным транспортным тарифом. Но с другой стороны многие едут на поезде только часть дороги и тогда временные интервалы имеют большее значение. Ведь надо подстроиться и под другой вид транспорта. А вот момент что, при встрече поездов фирменный пропускают точно можно записать в положительные. От этого часто время в пути у них меньше, что действительно важно для пассажиров.

Вторым немаловажным преимуществом перед обычными поездами является то, что состав собирают из вагонов, срок эксплуатации которых не превышает двенадцати лет. Те, кто часто ездит по железной дороге не понаслышке знакомы с старинными вагонами без особых удобств. Да это именно про те, где остается правило санитарных зон и пара розеток для электробритв. Они служат уже долго, и к счастью постепенно их становится всё меньше. И хотя у кого-то они вызывают приятное чувство ностальгии, от комфортного пребывания они уже отстали. Особенно в наше время, когда гаджеты есть у всех и перспектива стоять в очереди на зарядку никого не радует.

Из этого плавно можно перейти к наличию в фирменном поезде системы кондиционирования и вентиляции. Здесь маловероятно, что вы замерзнете или будете изнывать от жары. На электронном табло отображается температура в помещении и можно настроить её на комфортную для себя. В то время как в обычном поезде часто спасёт от холода шерстяное одеяло, а от жары открытое окно и прогулки на станциях. Надо сказать, что кондиционеры есть и в обычных поездах, но как часто бывает они либо не работают, либо допроситься установить нужную температуру можно с трудом. Если путешествие длится долго, этот фактор начинает иметь всё большее значение.

Ещё одно место о котором надо сказать несколько слов - это туалетная комната. Сейчас это биотуалеты, за которыми внимательно следят проводники. Их не закрывают на станциях и в пределах санитарных зон. Расположение их почти всегда в одном конце вагона, а зона перед ними удобна для ожидания. Плюс на табло отображается заняты они или свободны. Это несомненно удобно и хочется видеть этот момент и в обычных поездах, где тоже много биотуалетов. Но вот в отношении чистоты и нормального функционирования есть нарекания.

Скорее всего это связано с тем, что персонал в фирменном поезде обучается специально. Ведь он обязан отвечать заявленному уровню сервиса. Это неоднократно проверяется и контролируется. В проводники обычных поездов нередко идут студенты и молодые специалисты, а иногда просто не все добросовестно исполняют свои обязанности.

Различается в этих поездах и возможность поесть. Помимо вагона-ресторана можно воспользоваться горячим и сухим питанием, включенным в стоимость билета. Не придется набирать еду с собой, что значительно сократит объем вашего багажа. Плюс вы будете избавлены от ароматов той пищи, которую обычно берут с собой пассажиры, путешествующие в обычных составах. И хотя сейчас поесть можно в любом поезде, где есть вагон ресторан, лучше быть уверенным и не остаться голодным.

Обеспечение не только питанием, но и средствами гигиены тоже удел фирменных поездов. Одноразовые сидения на унитаз, мыло, гель для душа, халат, расческа, средство для обуви, зубная щетка. Всё зависит от класса купе и предоставляется бесплатно.

Постельное белье тоже отличается качеством. И, конечно, удобно когда полки уже удобно застелены и никто не трясёт у тебя перед лицом пыльной подушкой и не надо просить достать тебе с верхней полки матрас. Это удобно и красиво выглядит. И пусть это не жизненно необходимый плюс, но уюта путешествию добавляет. Хотя до сих пор есть люди, которые предпочитают и свое постельное белье брать. Но это чаще встречается в обычных поездах.

В целом мы уже выяснили, что есть много моментов сохраняющих комфортное пребывание в пути. Однако практически без всех можно обойтись обычному человеку. А вот для людей с ограниченными возможностями многие вещи становятся физически дискомфортными. И тут уже стоит выбирать действительно приспособленные для таких людей места. Так в фирменных составах есть не только пандусы и поручни, способствующие более свободному перемещению, а также специальные купе на двоих, где свободно может расположиться и человек с ограниченными возможностями и его сопровождающий. Хотя, конечно, наличие у человека инвалидности, ограничивающей его передвижение не должно быть тем фактором из-за которого приходится переплачивать за билет.

И самое существенная составляющая, влияющая на выбор каждого это цена. Все таки решить стоит ли брать билет на обычный поезд или нет придется исходя из своих возможностей.

Заплатить на двадцать, а то и на пятьдесят процентов выше от средней цены в обычном поезде придется если вы выбираете фирменный состав. И тут важность всех описанных нами привилегий безусловно определяется индивидуально. Не переживать за удобство и еду, особенно в длительных поездках выбирает достаточно большое число пассажиров. Поэтому и эти более дорогие поезда имеют высокий спрос. Возможно ваш опыт, озвученный в комментариях может помочь нашим читателям определиться в их выборе. Поэтому мы будем рады вашему отклику и желанию поделиться своими впечатлениями о путешествиях и на простых поездах и на фирменных.