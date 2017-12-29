Железнодорожное приключение на Glacier Express.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Если вы были в Швейцарии, то наверняка о нем слышали. Именно он доставляет людей из одного известного горного курорта Санкт-Мориц в другой не менее известный Церматт. Это знаменитый Ледниковый Экспресс. Его выдающийся маршрут, который длится в течение семи с половиной часов проходит по самым красивым местам Альп.

На его пути девяносто один туннель и захватывающие изгибы дороги, перевал Оберальп, причем в самой высокой его точке на отметке две тысячи тридцать три метра. Чтобы не пропустить всю эту красоту окна в поезде сделали панорамными. Прокатиться на нем можно и зимой и летом. Однако раньше маршрут был немного иным и из-за этого экспресс использовался только в летнее время года. Когда на перевале Фурка, препятствовавшем зимней поездке, был проложен туннель - стало доступно круглогодичное использование линии. Именно тогда маршрут Ледникового Экспресса стал туристским. Тогда же он получил звание самого медленного экспресса в мире. Но это как раз и влекло ценителей безупречной красоты гор, которой можно было наслаждаться на протяжении всей поездки. Популярность Glacier Express все возрастала. Участок его пути следования, пролегающая по Ретийской железной дороге, был включен в известный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечательно, что движение поезда идет при сильном перепаде высоты. При этом минимальная высота шестьсот пятьдесят метров над у.м., а высшая точка две тысячи сто шестьдесят. На помощь при подъемах и спусках приходит специальная зубчатая система, которая позволяет подниматься на высоту или притормаживать при спускании на обратном пути.

Ключевые участки пути Ледникового экспресса – это линии Альбула, Фурку, Оберальп и Маттертал. Названия их соответствуют трем перевалам и одной долине. Самая первая линия интересна тем, что между деревнями Преду и Бергюну есть участок, где поезд проходит через большое количество спиралей на дистанции пять километров. Это происходит из-за большого перепада высот, который составляет четыреста метров. Помимо спиральных туннелей на этом участке пути есть два красивейших виадука. Огромные каменные арки Ландвассера как сказочные декорации гармонично смотрятся на фоне обрывистых скал с туннелем. Не уступает ему и виадук Солис. На линии Оберальп крутой подъем к высшей точке перевала и такой же крутой спуск после кантона Ури, который продолжается к Андерматту, расположившемуся на высоте тысяча четыреста сорок семь метров. Здесь уже без больших перепадов экспресс идет по долине Урзеренталь проезжая деревни Хоспенталь и Реальп, после чего через туннель Фурка попадает в Обервальде и направляется в сторону Брига, от которого уже начинается линия Маттертал. Проезжая по ней можно полюбоваться одноименной долиной и деревнями Штальден и Санкт-Никлаус и Ранда. После станции Таш еще один крутой подъем к Церматту. Это конечная точка маршрута представляет собой альпийскую деревню рядом с красивой горной вершиной Маттерхорн.

Чтобы всем доступно было смотреть на эту красоту было запущено шесть вагонов разделенных на три класса обслуживания. Вагоны второго класса рассчитаны на самое большое число пассажиров, а именно на сорок восемь человек. В каждом купе по два сидячих места напротив двух. В вагоне первого класса схема немного другая, здесь сидят двое напротив одного и за счет этого становится меньше мест – вариативно либо тридцать, либо тридцать шесть. И самый престижный класс Excellence, где схема идет один к одному, а значит у каждого пассажира этого класса желанное место у окошка. Он появился совсем недавно, в марте прошлого года и сразу стал востребованным. Персонализированная система развлечений, эксклюзивный бар, на два блюда больше, чем в остальных классах, забота гостеприимного консьержа, транспортировка багажа, запираемые на замок отсеки для него на борту и приоритет при регистрации на поезд. Выбрать себе комфортное место можно посмотрев панораму в 360 градусов. Вы точно будете знать, куда садиться и где вам будет удобнее. Стоимость билета в этот класс четыреста двадцать франков.

Общими для всех вагонов является система кондиционирования, наличие электрических розеток и места для людей с ограниченными возможностями. На каждом месте имеется аудиосистема с музыкальными каналами и аудиогидом. Языки, на которых можно прослушать экскурсию, ограничены. Присутствуют немецкий, английский, итальянский, китайский, японский и французский. Еда также предлагается во всех вагона, но в отличие от Excellence ограничивается тремя блюдами. Но за дополнительную плату можно приобрести перекус в виде бутербродов и сладкого. Купить можно прохладительные напитки и алкоголь. Так же в продаже имеются сувениры с символикой экспресса. Вы можете приобрести брелоки, кружки, деревянную железную дорогу, powerbank или флешку в виде вагончика, модель самого Glacier Express. Ну и конечно открытки, путеводители, бейсболки, рюкзаки и даже коровий колокольчик. Так что есть что выбрать на память об этой уникальной поездке.

Посмотреть какие красоты вас ожидают в поездке можно на официальном сайте и в инстаграм Glacier Express. Зрелище поистине захватывающее. Тут даже невозможно сравнить когда лучше отправиться в путешествие. Альпы прекрасны и весной, когда природа только просыпается. И в зимнее время, когда на крышах маленьких домиков деревень лежит ровный пушистый слой снега и деревья на склонах тоже покрыты ослепительно белым нарядом. А летом сочетание зеленой травы, цветов, водной глади и строгих пиков, рассекающих безупречно голубое безоблачное небо, дарит особенное спокойствие.

Для того, чтобы отправиться на Ледниковом экспрессе обязательно предварительно забронировать места. Неважно, едете вы с детьми или имеете скидку на поездку. Исключение дети до шести лет, которым не требуется дополнительное место, они кстати путешествуют бесплатно. Детям чуть старше, а именно с шести до пятнадцати лет действует пятидесяти процентная скидка. Общий ценовой диапазон зависит от станций, до которых вы поедете, и сезона. В высокий сезон стоимость вырастает в среднем на десять швейцарских франков.

В деревнях по ходу следования есть отели, где можно остановиться, а у самой компании Glacier Express есть ряд партнеров, которые предлагают эти мини туры на одну-две ночи. Эти туры популярны среди самих швейцарцев, но покупают их и туристы. Так что если вы хотите не только прокатиться на легендарном поезде, но и немного задержаться в горах – рассмотрите это предложение, оно может вам понравиться.