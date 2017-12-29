До Дня Победы еще почти два месяца, но к этому событию страна уже готовится. Музеи представляют новые экспозиции. Экскурсоводы находят интересные факты, чтобы удивить туристов. Железнодорожники тоже усердно трудятся. Передвижная экспозиция «Поезд Победы» пользуется небывалым спросом. Едва открывается бронирование билетов – их тут же разбирают. Что же особенного в этой экскурсии? Почему она интересна не только представителям старшего поколения, но и молодежи? Давайте разберемся.

Формат

Итак, начнем с того, что это настоящий поезд. Он передвигается по рельсам от города к городу. Останавливается на определенных станциях. Посетители имеют возможность записаться на экскурсию заранее. Запись открывается за 1-2 дня до того, как поезд прибывает в город. Экскурсия занимает 30 минут. Интервал между группами всего 5 минут. Поэтому организаторы просят тех, кто приобрел входные билеты, не опаздывать. Со следующей группой попасть внутрь уже не удастся. Если по какой-то причине человек забронировал билет, но посетить выставку не сможет, его просят передать кому-то это право или сообщить администрации, чтобы другой человек, желающий попасть на выставку, получил такую возможность. Желающих обычно больше, чем билетов. Поэтому не стоит лишать другого человека удовольствия.

Поезд состоит из 7 вагонов. Каждый из них посвящен определенной тематике. Но все из них напрямую касаются периода, памятного для всей страны. 1941 – 1945 годы. Ожесточенные бои СССР против немецко-фашистских захватчиков. Посетив поезд Победы, гости имеют возможность погрузиться в уникальную атмосферу, почувствовать эти события сердцем, а не только увидеть на картинке или прочитать в книге. Создан поезд Победы по мотивам истории, рассказанной ветераном-железнодорожником. То есть состав не принимал непосредственного участия в боевых действиях, он лишь олицетворяет ту эпоху. И довольно успешно.

Экспонаты можно не только осматривать, но и прикасаться к ним. Чего в других музеях, как правило, не сделаешь. Эффекту полного погружения способствуют 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Вниманию посетителей представлены вещи военного времени. Такого количества многофигурных композиций нет больше ни в одном музее мира. Гости оказываются в эпицентре событий – массированных воздушных атак, танковых боев. Становятся свидетелями походной солдатской жизни и погружаются в воспоминания и мирном довоенном времени.

Выставка предназначена для лиц старше 12 лет, детям младшего возраста она не рекомендована, поскольку некоторые сцены могут их слишком впечатлить. Да и соблюдение норм поведения тоже требуется. Это не игровая комната, и создан этот музей не для развлечений. Это выставка во имя памяти тех, кто подарил нам свободу.

Вагоны

Каждый вагон поезда – это отдельная история. Здесь переплетены исторические факты, воспоминания очевидцев.

Первый вагон олицетворяет мирное время, последние дни перед началом войны. Гости оказываются на городском вокзале в шумный летний день. В вагоне множество пассажиров – разных возрастов и профессий, представители различных социальных слоев населения. В этом вагоне сконцентрирована повседневная жизнь огромной страны. У каждого пассажира свои планы на эту поездку, как и причины, побудившие их отправиться в путь именно на поезде. Но этим планам сбыться не суждено. В мире страна доживает последние мгновения. В 12:15 по радио прозвучит речь председателя Совета народных комиссаров Молотова. Эти слова изменят судьбу страны и судьбу каждого из пассажиров этого вагона.

Второй вагон состоит из двух частей. Первая – это поезд на фронт. Война пришла в каждую семью. Защищать Родину отправляются и старики, и совсем молодые юнцы. Женщины плачут, провожая своих мужей и сыновей на фронт. В руке каждого бойца медальон с запиской об основных данных. По нему проводили опознание в случае гибели. Здесь явно ощущается предчувствие надвигающейся беды, которая захлестнет весь советский народ.

Вторая часть вагона позволяет явно почувствовать контраст между мирным временем и военным. Основная тема – окопы. Первые оборонительные операции, нерешительные шаги неопытных бойцов. Здесь гости музея видят, как строилась оборонительная линия Москвы. Ее падению Гитлер придавал особый смысл, это бы убедило весь мир сдаться. Но советские граждане встали на защиту города, что помешало планам захватчиков. Были организованы дальние и ближние оборонительные ряды. Строились они в июле, в очень жестких условиях. Не хватало ресурсов – ни технических, ни человеческих. Однако несмотря ни на что именно отсюда Красная армия впервые перешла в контрнаступление. Это первый успех советской армии в Великой Отечественной войне.

Вагон №3 – концлагерь. Здесь гости станут свидетелями самых страшных преступлений Третьего рейха. Находиться в этом вагоне сложно эмоционально, поскольку невозможно представить, что все эти события были реальностью. Но они ею были. Поэтому мы должны помнить о том времени, чтобы подобное зверство никогда больше не повторялось.

Вагон №4 тоже разделен на две части. В первой из них трудятся санитары. Забота о раненых – это тоже подвиг. Врачи и медсестры были свидетелями искалеченных человеческих судеб. Как могли – они помогали и молодым, и старикам пережить эту боль, встать на ноги и залечить не только тело, но и душу, истерзанную ужасами войны. Каждая медсестра обслуживала за смену более 160 раненых. Когда нагрузка увеличивалась, медперсонал работал без сна и отдыха. Больных кормили, делали им перевязки, тем, кто не мог писать письма самостоятельно, тоже помогали отправить домой весточку. За все военные годы в санитарных вагонах было перевезено более 5 млн раненых.

Вторая часть четвертого вагона посвящена науке. Вклад ученых в Победу не мог остаться незамеченным. Конструкторы день и ночь трудились над созданием нового вооружения – танков, самолетов, стрелкового оружия. Здесь проводились работы по защите кораблей от магнитных мин. Промышленность постепенно встала на рельсы. Не отставали и микробиологи, обеспечивавшие создание препаратов для успешного лечения раненых в полевых условиях. Красная армия смогла получить преимущество на поле боя благодаря всем этим разработкам.

Вагон №5 – банно-прачечный. Чтобы не ослабить армию, правительство много внимания уделяло гигиене. Поэтому банно-прачечные поезда усиленно курсировали по стране, обеспечивая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В таких поездах были установлены душевые кабины, сушилки и дезинфекционные камеры. Для многих солдат это была единственная возможность помыться во время долгого похода.

В этом же вагоне гости музея могут впервые увидеть пленных немцев. Их тоже привозили в банные вагоны.

Вторая часть вагона – блокада Ленинграда. Один из самых трагических периодов в военное время. Почти 900 дней оккупации и почти 700 тысяч унесенных жизней. Холод, голод, постоянные обстрелы – реалии того времени. И здесь это очень остро ощущается. Здесь же вспоминается история о поезде с кошками, которые приехали из Сибири в Ленинград, чтобы спасти город от нашествия крыс после снятия блокады.

Шестой вагон – состоит из двух частей. В первой части гости могут посмотреть на штаб, действующий в условиях войны. Командование советской армии отдавало свои распоряжения именно отсюда. Здесь рождались планы и стратегии битв. Маршал Рокоссовский, разработавший военную операцию «Багратион», работал именно в штабе. Здесь же трудились и контрразведчики, перехватывая шифровки немцев и нарушая их планы. Бой велся не только в поле, но и в радиоэфире.

Вторая часть вагона – бронепоезд. Такая техника во многом способствовала продвижению советских войск в самые опасные зоны. Один из таких поездов дошел почти до самого Берлина, его остановило только разрушение моста через реку. Враги против такой бронированной техники были бессильны. Здесь же можно ознакомиться с экспозицией на тему воздушного боя.

Вагон №7 посвящен возвращению солдат домой. Интерьер сидячего вагона того времени воссоздан в мельчайших деталях. Позади остались 1418 дней беспощадной войны. Люди, возвращающиеся домой, очень изменились. Это уже не те молодые юнцы, неопытные парни и девушки. Это люди со стальными нервами и внутренним стержнем. Непобежденные, несломленные. Война оставила глубокий след в их душах. Они повзрослели. И они возвращаются домой. Они – настоящие герои, которым предстоит теперь восстанавливать разоренную и полуразрушенную страну.

А сколько из них не вернулось... Страна понесла огромные потери, но смогла отвоевать свободу. Об этом стоит помнить каждому. Именно для этого Поезд Победы каждый год колесит по разным городам, давая возможность вернуться назад во времени. Чтобы помнили…

Маршрут «Поезда Победы» в 2022 году

В этом году побывать в интерактивном музее посчастливится гостям и жителям таких городов:

• Кубинка;

• Елец;

• Воронеж;

• Ростов-на-Дону;

• Таганрог;

• Тихорецк;

• Ставрополь;

• Элиста;

• Махачкала;

• Гудермес;

• Назрань;

• Владикавказ;

• Нальчик;

• Минеральные Воды;

• Черкесск;

• Астрахань;

• Саратов;

• Ульяновск;

• Саранск;

• Чебоксары;

• Санкт-Петербург;

• Нижний Новгород.

Возможность прибытия поезда в Волгоград и Архангельск еще обсуждается.

Посетить экскурсию можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация для получения пригласительного билета. Попасть в такой музей теоретически может каждый, на практике все не так просто. При попытке забронировать место пользователи чаще всего видят сообщение о том, что билеты закончились. Автор статьи три дня подряд пытался забронировать место для экскурсии в Чебоксарах. Безуспешно. Очевидно, желающих намного больше, чем позволяет пропускная способность музея. И, к сожалению, нет возможности для организованных групп посетить эту выставку по предварительной договоренности. Жаль, что организаторы строго ограничили время пребывания поезда на станции и количество гостей. Будем надеяться, что в следующем году учтут такой огромный спрос и расширят возможности поезда, чтобы посетить его смогли все желающие.