АК «Железные дороги Якутии» обновляет парк пассажирских вагонов. За прошлый год к уже находящимся в эксплуатации добавились по одному купейному и плацкартному вагону, а также 3 вагона-ресторана. Общая численность вагонов теперь составляет 40 штук. В этом году к ним добавятся еще 2 пассажирских. А 7 вагонов отправятся на капитальный ремонт. Перевозки станут комфортнее, поскольку в ходе ремонта вагоны будут оснащены алюмопластиковыми окнами, розетками и биотуалетами. Полностью обновится интерьер. Новые вагоны будут использоваться на маршруте Нижний Бестях – Владивосток. График его движения вскоре будет согласован с АО «ЖД».

В связи с инфраструктурными работами продажа проездных документов на некоторые поезда закрыта. Ограничения коснулись маршрутов Москва – Симферополь, Москва – Севастополь/Евпатория, Москва – Мичуринск. О старте продаж будет сообщено дополнительно.

С 5 марта возвращается «Серебряный маршрут». Он свяжет одним сообщением несколько старинных русских городов. Путешественники смогут посетить Москву, Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Ярославль. Поездка в вагонах СВ, купе и плацкартных будет комфортной и интересной. В каждом вагоне – душ, экологически чистый туалетный комплекс. Для пассажиров работает вагон-бар и вагон-ресторан. Курсирование туристического поезда запланировано до 30 апреля включительно. Расписание движения на май будет объявлено позднее. Пассажиры могут планировать путешествие самостоятельно или приобрести экскурсионные туры по городам у проводника. Есть возможность приобрести пакетный тур, включающий проезд, экскурсии и питание.

ОА «АК «ЖДЯ» сообщает об увеличении объема грузоперевозок в 1,5 раза за первый месяц 2022 года. Больше всего в количественном выражении выросла перевозка угля. Выросли и тарифы на перевозку. Этот рост составляет 5,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4 февраля в 08:36 грузовой поезд, следующий по маршруту Чайковская – Григорьевская, сошел с рельс. В составе было 18 вагонов. Пострадавших нет, экология района не нарушена. На данном участке в связи с работами по устранению последствий схода движение поездов ограничено. Некоторые поезда могут быть отменены или задержаны. Штаб по ликвидации последствий схода работает над тем, чтобы движение вернулось к привычному графику в ближайшее время. АО «ЖД» приносит извинения пассажирам за причиненные временные неудобства.

Представительство АК «ЖДЯ» в Новосибирске предлагает комплексные услуги по грузоперевозкам. Персонально разрабатываются схемы погрузки и доставки, рассчитывается стоимость отправки, оформляются перевозочные документы. При необходимости будет организована доставка автотранспортом до конечного получателя. Все время, пока груз в пути, он находится под постоянным контролем.

Пассажирские перевозки в вагонах АО «АК «ЖДЯ» растут в объеме. За январь 2022 года было перевезено на 2,6 % больше пассажиров, чем за тот же период предыдущего года. Основное увеличение потока отмечается по направлениям Владивосток, Благовещенск, Тында, Иркутск. Вокзал Нижний Бестях принял в январе 2022 на 1.5% больше пассажиров, чем за тот же период 2021 года. Рост показателей связан с оптимизацией логистической системы и открытием беспересадочного сообщения до Владивостока.

В мобильном приложении «ЖД пассажирам» была добавлена возможность приобретения безденежных билетов льготникам. Обновленный сервис работает с 9 февраля. Также упрощена процедура приобретения билетов региональным льготникам. Чтобы пользоваться услугой, необходимо раз в год проходить верификацию в кассе. Сервис доступен на территории 45 субъектов РФ.

Якутянам нравится ездить во Владивосток по беспересадочному маршруту. С 15 июня 2021 года по февраль 2022 года из Нижнего Бестяха до Владивостока перевезено 45,9 тысяч пассажиров. В связи с растущей популярностью маршрута перевозчиком было принято решение об увеличении количества рейсов. Пассажиры путешествуют с комфортом. Вагоны оборудованы биотуалетами и кондиционерами, в пути можно подзаряжать гаджеты.

На наиболее востребованном маршруте Нижний Бестях – Благовещенск увеличено количество рейсов. Сейчас поезда курсируют через день. Благовещенск привлекает множество туристов. Отсюда можно попасть Китай, для этого нужно всего лишь пересечь реку Амур. Если путешествие однодневное, виза не нужна. Но и в самом Благовещенске есть на что посмотреть. Город старинный и очень красивый. Здесь есть природные памятники эпохи динозавров и шедевры архитектуры. Главный из них – Триумфальная арка, построенная к приезду цесаревича в Благовещенск.

АО «АК «ЖДЯ» вкладывает средства не только в развитие железной дороги, но в инфраструктуру городов. В Алдайском районе при активном финансовом участии холдинга стали строиться новые дома, храм, спортивные учреждения, автодороги. Работает программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На этом работы по улучшению инфраструктуры не заканчиваются. До конца 2024 года планируется построить еще 14 жилых домов на 420 квартир.

Двухэтажные поезда теперь будут курсировать из Москвы в Йошкар-Олу и Ульяновск. Обновленные составы будут запущены в апреле. График будет ежедневным. Замена одноэтажных вагонов позволяет удовлетворить повышенный спрос пассажиров по этим направлениям и дает возможность сэкономить. Продажа билетов уже открыта.

Все большее количество пассажиров покупает билеты не в кассах, а в онлайн сервисах. Раньше это можно было сделать только на официальном сайте АО «ЖД», теперь же сеть дилеров расширена. За последний год количество билетов, проданных онлайн, увеличилось на 68%. И это не удивительно. Это удобно, оперативно и экономно. Таким способом можно приобрести билеты и на новые маршруты безпересадочного сообщения Нижний Бестях – Тында.

В марте будет запущен туристический поезд «Байкальский экспресс». Он будет следовать из Иркутска и Улан-Удэ по Кругобайкальской железной дороге. Маршрут составлен таким образом, чтобы туристы успели увидеть максимум красот за выходные. Поездка проходит в формате «Отель на колесах». Передвижение происходит преимущественно ночью, а днем туристы знакомятся с достопримечательностями местности. Вагоны повышенной комфортности позволят не испытывать никаких неудобств. В каждом – дешевые кабины, биотуалеты с современными узлами подачи воды. Работает вагон-ресторан.

Генеральный директор ОА «АК «ЖДЯ» В. В. Шимохин поздравил сотрудников с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил всех, кто защищал Родину на полях сражений и тех, кто стоит на страже мира сегодня. Среди таких людей, готовых в любую минуту защитить свое Отечество, много работников железнодорожной отрасли. Им пожелали благополучия, мирного неба и успехов в труде.

На станции «Морозная» принимает посетителей передвижная резиденция Деда Мороза. Необычный музей очень нравится посетителям. Здесь у главного зимнего волшебника есть своя приемная, есть вагон-ресторан и сувенирная лавка. Убранство поезда можно назвать по-настоящему сказочным. Вход по билетам. Можно зарегистрироваться заранее. Детский билет – 150 рублей, взрослый – 200.

Рабочий день 23 февраля 2022 года начался для работников АО «АК «ЖДЯ» довольно необычно. Их решили короновать в честь праздника. В офисе компании мужчин встречала русская красавица с угощениями. После поздравления официальных лиц и окончания рабочего дня сотрудников ждал праздничный концерт, организованный женской частью коллектива.

В поездах, следующих с Юга России, увеличено количество посадочных мест. Поезда смогут вывезти 3600 пассажиров сверх запланированной ранее нормы. Планируется увеличение до 5000 мест. Назначены дополнительные поезда и вагоны по самым «горячим» направлениям. Актуальную информацию о количестве свободных мест всегда можно уточнить на официальном сайте АО «ЖД».

Поскольку авиасообщение с республикой Крым в нынешней ситуации ограничено, холдинг ЖД принял решение увеличить составность поездов без увеличения цены. В период с 24 февраля по 6 марта к покупке будут доступны в общей сложности 18938 билетов на поезд «Таврия». С его помощью можно добраться из Севастополя в Санкт-Петербург, Москву, Омск, Пермь, Кисловодск и в обратном направлении.

Контейнерный терминал в Якутии «Мархинка» начал работу. Первые 11 контейнеров вскоре будут выданы грузополучателям в Якутске. Терминал оборудован всем необходимым для приема, хранения крупнотоннажных контейнеров. Планируется, что особой популярностью площадка будет пользоваться в летнее время, когда нет необходимости преодолевать часть пути на пароме.

Пассажиры, следующие из Крыма на материковую часть России, могут вместо отмененных авиарейсов из 11 аэропортов на Юге РФ воспользоваться услугами автобусов. Их количество на ближайшее время будет увеличено. По мере роста или уменьшения спроса количество будет регулироваться. Также вводятся дополнительные поезда «Таврия» сообщением Симферополь – Москва.

Важная информация для пассажиров. Работа по добавлению новых поездов и вагонов ведется постоянно. Если не удается найти нужный билет, необходимо периодически повторять запрос. Оплатить проезд без всяких затруднений можно с помощью банковской карты, сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут быть недоступны. Чтобы воспользоваться льготами, студентам и инвалидам необходимо перейти на старую версию покупки билетов.