Путешествие длиной в 21 день: самый длинный железнодорожный маршрут в мире

В Лаосе наконец-то построена новая железная дорога. Но событие стало важным не только для жителей этой страны, но и для всех любителей путешествовать железнодорожным транспортом. Теперь можно совершить путешествие из Португалии в Сингапур всего за три недели.

Сразу отметим, что речь идет не о конкретном поезде. Пересадки все же придется совершать, но раньше, чтобы проехать по такому же маршруту, часть пути приходилось преодолевать на автобусе. Теперь же максимум придется проехать с одного вокзала на другой в пределах города. Это значительно экономит время и средства путешественников.

Примечательно, что сам Лаос не потратил на строительство железной дороги протяженностью 414 км ни копейки. Проект финансировался Китаем, потому что именно для этой страны предполагается максимальная выгода от новой магистрали. На строительство ушло 5 лет. Что касается финансовой стороны – затраты достигли отметки 6 млрд долларов США.

Маршрут

Итак, путешественникам предстоит проехать 18 650 км и посетить 13 стран:

• Португалия;

• Испания;

• Франция;

• Германия;

• Польша;

• Беларусь;

• Россия;

• Монголия;

• Китай;

• Лаос;

• Таиланд;

• Малайзия;

• Сингапур.

Российский участок пути проходит по Транссибирской магистрали.

Время в пути подсчитано приблизительное. Поскольку точно невозможно рассчитать, сколько времени уйдет на получение визы, оформление прочих въездных документов в каждой стране и преодоление определенных бюрократических формальностей. На некоторых стыковочных станциях следующего поезда лучше подождать в отеле, поскольку это довольно долгий промежуток времени. Самые длительные остановки будут в Пекине, Москве, Париже и Бангкоке. Тем не менее, такие задержки уже включены в расчет общего времени маршрута.

Предполагается, что вся поездка обойдется путешественнику в 1200 евро.

Эксперты считают, что, несмотря на все сложности, маршрут будет пользоваться популярностью. На дальние путешествия на поездах всегда был большой спрос. В частности, наиболее удобен этот маршрут будет австралийцам, которые хотят посетить Европу, но не хотят лететь на самолете, а также тем, кто едет на Дальний Восток по Транссибирской магистрали.

Новый маршрут, как ожидается, будет занесен в книгу рекордов Гиннеса. До его появления на поезде можно было проехать максимум 16800 км.