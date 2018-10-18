Железная дорога Японии – самая безопасная в мире

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Настоящие фанаты железных дорог знают, что по Японии путешествовать лучше на поезде. И дело не только в фантастически красивом ландшафте, что виден из окон вагона, но и в самих поездах – они быстрые, комфортные и безопасные. Как же удалось Японии – стране с таким неустойчивым сейсмическим положением создать такую развитую сеть железных дорог? Все получилось не сразу, но результат оправдывал все риски и затраты.

Эволюция железных дорог Японии

Долгое время железные дороги Японии были далеки от международных стандартов – они были узколинейными (1067 мм). Поезда для них обходились дешевле в производстве и обслуживании, дорогу легче было прокладывать по изгибам местного рельефа. Однако экономия была сомнительной, ведь такие поезда не могли развивать высокую скорость и имели низкую грузоподъемность. Поэтому целесообразность такого решения долго была под вопросом.

В начале XX века нашлось много сторонников перестройки существующих железнодорожных магистралей под международные стандарты. Был разработан специальный проект, и даже выделены деньги на его реализацию. Однако в последний момент было принято решение о расширении сети существующей узколинейной железной дороги. Так железная дорога стала с одной стороны удобнее, точнее доступнее – потому что можно было добраться практически в любой уголок Японии, а с другой стороны – комфорта не прибавилось, что местных жителей совсем не радовало.

Ситуацию удалось переломить в 30-е годы ХХ века, когда между городами Далянь и Чанчунь была проложена железная дорога, соответствующая по ширине мировым стандартам. Поезд «Азия-Экспресс», перевозивший пассажиров по этому маршруту, стал легендарным. Он мог развивать скорость до 130 км/ч. И это не единственная его особенность. В «Азия-Экспресс» были обустроены первые в мире вагоны с системой кондиционирования, а в вагоне-ресторане имелся холодильник. Также имелся особый вагон, который был больше похож на обзорную площадку, остекленную по всему периметру. Внутри можно было посидеть на комфортабельных кожаных креслах и почитать интересную книгу, взятую здесь же, с книжной полки.

Вдохновившись таким успехом, правительство Японии одобрило проект строительства поезда, способного развивать еще большую скорость – до 200 км/ч. Такие составы должны были курсировать не только по Японии, но и в Китай и Корею. Строительство уже начали, но помешала война. Политические позиции страны ухудшились и проект свернули. В 1943 году «Азия-Экспресс» перестал выходить на маршрут.

Вслед за тяжелыми временами последовала эпоха расцвета Японии. В 1950-х годах резко возрос спрос на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом. В то же время активно развивался авиатранспорт и автобусное сообщение, что создавало поездам жесткую конкуренцию. Однако выйти из ситуации помог бизнес-экспресс «Кодама», курсировавший по Маршруту Токио-Осака. Здесь нужно отдать должное менеджерам, знакомым с тонкостями менталитета японцев. В этой стране привыкли деловые встречи проводить очно. И «Кодама» в этом плане был абсолютно выигрышным вариантом за счет того, что сделал возможными однодневные командировки. Таким образом даже противники высокоскоростных поездов вскоре стали их сторонниками.

«Синкансэн» – символ новой эпохи

Уже через год после запуска «Кодамы» был утвержден проект строительства поезда «Синкансэн», способного развивать скорость до 210 км/ч. Проект очень амбициозный и очень дорогой. Денег не хватало катастрофически. Бюджет проекта был существенно занижен, иначе правительство никогда бы его не одобрило. О реально требуемой сумме боялись даже говорить вслух. Решено было взять кредит у Всемирного банка, но эта сумма не покрыла и половину расходов. Недостающую сумму удалось получить благодаря прибыли от проведения Олимпийских игр в Японии. Поезд все же достроили, итоговая сумма превысила начальную в 2,5 раза.

Для «Синкансэна» также построили специальную платформу. Именно с нее утром 1 октября 1964 года отправился в свою первую поездку высокоскоростной поезд, который без сомнения станет символом процветания и экономического роста Японии. Церемонию провели помпезно. И хоть время было раннее – 5 утра, на перроне собрались тысячи японцев. Поезд, отъезжая от платформы, разорвал красивые красно-белые ленты. А огромный бумажный шар «кусудама», тоже являющийся частью декораций, раскрылся, и из него выпорхнули полсотни белых голубей. Так началась новая эпоха для Японии, а впоследствии – и для всего мира.

Несмотря на баснословные затраты, «Синкансэн» быстро окупил себя. Уже через 3 года он стал приносить прибыль. Вскоре была открыта вторая линия. Кредит удалось погасить досрочно. Казалось, можно было бы остановиться на достигнутом и наслаждаться успехом, но нет. «Синкансэн» модернизируется до сих пор. Современные поезда способны развивать скорость до 320 км/ч. Теперь линия, по которой ходит «Синкансэн» - главная транспортная артерия страны. Ее протяженность 2 000 км. И преодолеть это расстояние можно всего лишь за 11 часов.

Компания, обслуживающая перевозки по этой линии, уделяет внимание не только получению прибыли и расширению сети. Когда несколько жителей города Нагоя подали на руководство «Синкансэна» в суд из-за сильного шума и вибраций в домах, прилегающих к железной дороге, были внедрены разработки, позволяющие сделать движение поездов практически бесшумным.

Казалось, это уже предел скорости для поездов. Но нет, сейчас разрабатывается проект нового поколения под названием Alfa-X. Он способен будет разгоняться до немыслимых 400 км/ч. Его эксплуатация должна начаться в 2030 году. Многих, кто видел проект, удивляет очень длинная форма носа поезда – 22 метра. Однако такие конструктивные особенности обусловлены местным рельефом. В Японии много железнодорожных туннелей. Когда состав в них заходит, ему приходится преодолевать огромное сопротивление воздуха. Также у поезда три вида тормоза – механический, магнитный и воздушный.

Вы удивитесь, но и это еще не все. Ведутся разработки поезда - маглева, который будет левитировать над трассой, не соприкасаясь с ней. Он будет разгоняться до 505 км за счет уменьшения силы трения. Для его движения необходимо будет создать отдельные линии, однако японцев это не останавливает. Запуск первого такого состава запланирован на 2027 год. И в этом вопросе японцы уступили первенство Китаю, где такой поезд уже есть.

Интересные факты о железной дороге Японии

В стране Восходящего солнца очень много особенностей, в том числе и в сфере перевозок. Например, управление железными дорогами ведется не единым оператором, как в России, а целой сетью компаний. Разделение произошло в 1987 году, с тех пор во многих городах и префектурах есть свои частные операторы.

Билет приобретается из пункта А в пункт Б, но при этом пассажир имеет право пересаживаться столько раз, сколько ему удобно. Количество остановок не регламентировано. Однако билет имеет срок действия, по истечении которого проездной документ аннулируется.

Нет единой карты, которую бы принимали все операторы. Самая распространенная карта «Суйку», но и ее принимают не все. Зато она умеет считать тарифные зоны, ведь разобраться в стоимости поездок по Японии – та еще головоломка. А с картой «Суйку» это удобно. Приобрести ее можно на любой крупной станции. Для поездки необходимо внести депозит, но деньги можно в любой момент вернуть, если поездка отменилась.

Железнодорожная сеть настолько тесно вплетена в местную транспортную инфраструктуру, что станция, где останавливается поезд, может одновременно оказаться и станцией метро или электричек. Поезда одного следования могут ходить по разным маршрутам.

Вагоны разделяются на 2 класса – обычный и зеленый (аналог бизнес-класса). Для курения есть отдельная комната. На время поездки пассажиров просят отключить звук на телефонах, чтобы не создавать дискомфорта другим людям. На платформах есть навигация по вагонам, благодаря чему можно заранее подойти к нужному месту, а не бежать за поездом. От места выхода пассажиров до двери обустроены навесы, чтобы люди не мокли под дождем.

Японцы уделяют максимум внимания пунктуальности. Даже если поезд задерживается всего на 2 минуты, машинист обязан извиниться перед пассажирами и выдать им справку для работодателей о причине задержки. У каждого машиниста есть личный хронометр, поэтому сослаться на внезапно остановившиеся часы не получится.

Однажды японские машинисты отказались катать королеву Великобритании. Все 1100 человек. Так они протестовали, пока не были выполнены требования профсоюза. Вот такое единодушие. Цели удалось достичь, требования были удовлетворены, а королева прокатилась на «Синкансэне», однако из-за непогоды состав опоздал на 2 минуты, из-за чего японцы очень расстроились.

Безопасность на железной дороге

Казалось бы, в стране с таким неустойчивым сейсмическим положением, где то и дело извергаются вулканы, происходят стихийные бедствия – землетрясения, цунами, тайфуны, о какой безопасности может вообще идти речь. Однако за последние 50 лет в Японии не зарегистрировано ни одного инцидента на железных дорогах, повлекшего тяжелые травмы или смерть пассажира. Такими результатами не может похвастаться ни одна другая страна в мире. Двери скоростных поездов закрываются герметично, поэтому путешествовать на поезде не только безопасно, но и комфортно. При въезде в туннель перепад давления не бьет по ушам пассажиров. Вот такие удивительные железные дороги в Японии. Российским до них еще далеко.