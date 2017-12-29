Путешествие на паровозе 20 века по живописным местам Тверской области.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Осень не время грустить, а прекрасная пора для путешествий. Сегодня предлагаем познакомиться с интересным маршрутом по заповедной железной дороге. Маршрут Бологое – Осташков – это первый действующий паровозный маршрут с 1976 года. Движение ретропоезда осуществляет только по субботам, поэтому это отличная возможность интересно провести выходной день.

Добраться до самого сердца Тверской области можно разными способами. Автолюбители смогут доехать на личном транспорте до станции Бологое, а любители железнодорожной романтики на «Сапсане». Из Москвы от Ленинградского вокзала и из Санкт-Петербурга от Московского вокзала скоростной состав отправление в 6:50. Составы разницей в 5 минут прибывают на станцию Бологое-Московское. Стыковочное расписание не позволит вам опоздать, время позволит посмотреть на состав и оставить с ним фото на память.

Стоимость поездки на ретро-составе составит в одну сторону 295 рублей для взрослого человека и 74 рубля для ребенка. Приобретая билет на «Селигер» в обе стороны, его стоимость составит 590 рублей для взрослого и 148 рубля для ребенка.

За два года регулярных поездок пригородный поезд на паровой тяге перевез свыше 15 тысяч человек. Такая поездка – это не просто возможность увидеть уникальный локомотив на паровой тяге, это возможность окунуться в прошлое. Вагоны с интерьером 20 века окрашены в исторические зеленые цвета. Также проводники состава в фирменной одежде той эпохи. Можно не стесняться, и смело попросить с ними сфотографироваться, вам не откажут. К тому же на память вам останется сувенирный картонный билет.

В пути следования вы можете приобрести сувенирную продукцию, а также горячие напитки, снеки и многое другое. Обратите внимание, что на маршруте может прерываться сотовая связь, поэтому карты, аудиоэкскурсию и другую полезную информацию рекомендуется скачать заранее.

Состав отправляется в 9:25 от станции Бологое. По маршруту делает 14 остановок, на одной из которых стоит задержаться. Станция Куженкино, куда поезд пребывает в 10:38, является целым музеем под открытым небом. Пока поезд будут заправлять водой, у вас будет 25 минут, чтобы посетить пристанционный комплекс, построенный в самом начале 20 века. На станцию Осташков поезд прибывает в 13:07.

Если вы планируете возвращение обратно, рекомендуем заранее ознакомиться с достопримечательностями города Осташков, чтобы успеть их посмотреть. У вас будет 2 часа, чтобы прогуляться по городу и пообедать. Обратное отправление – в 15:07, возвращение в Бологое в 18:21.

Ретропоезд «Селигер» - это интересное однодневное путешествие по Тверской области, которое понравится и взрослым и детям.