Фирменный поезд «Белогорье», путешествие под «Прощание славянки».

«Летят, летят года, уходят во мглу поезда» - одна из строчек марша «Прощание славянки». Именно под эту песню каждый день из города воинской славы Белгорода отправляется фирменный поезд «Белогорье». Конечной точкой путешествия является Москва, где поезд на перроне поезд встречают под гимн города. Давайте поближе познакомимся с данным составом.

Данный состав является поездом повышенной комфортности. Статус «Фирменный» он получил в 2004 году. Это ночной поезд. Из Белгорода он отправляется в 21:00 под номером 072В, время в пути составляет 9 часов 56 минут. По пути совершает остановки в следующих населенных пунктах: Тула, Орел, Курск, Солнцево, Ржава, Прохоровка. В 6:56 пребывает на Курский вокзал в столице нашей Родины. Под номером 071В состав отправляется в обратную сторону из Москвы в 23:00. Безусловно, выбор времени выбран не случайно для данного состава. Обо всех преимуществах и недостатках фирменных поездов мы писали ранее в наших статьях. Но как можете заметить, утром вы оказываетесь на конечной станции, выспавшись в дороге, успеваете на работу и по своим делам. В Белгород состав пребывает в 8:15.

За целую ночь, вы преодолеете на поезде расстояние в 687 километров. Данный маршрут стал очень востребованным в связи с отменой украинских поездов. Поэтому составы обновляются и планируется ввод новых вагонов. Как минимум ОАО «ЖД» планирует инвестировать и развивать данное направление. Но не удивляйтесь, что некоторые вагоны отличаются и здесь разные классы обслуживания. Так как они принадлежат разным перевозчикам.

Фирменный поезд включает в себя вагон-ресторан с современным дизайном. Помимо разнообразия горячих блюд, закусок и напитков, предусмотрен заказ блюд в ваше купе. Также имеется штабной вагон, где расположено купе для инвалидов. В составе едет два спальных вагона, один из которых бизнес-класса. В них имеется гигиенический душ или душевая кабина, в зависимости от класса. В основные услуги входят горячее питание и напитки, постельное белье, полотенце, тапочки, дорожный гигиенический набор, свежая пресса.

Также состав включает 9 классических плацкартных вагонов, ничем не отличающихся от вагонов в других поездах. И еще 9 купейных вагонов, которые делятся на классы и уровни комфорта.

В самом поезде предусмотрены контейнеры для раздельного сбора мусора. В каждом вагоне расположено информационное табло, которое отражает информацию о номере вагона, текущее время, температуру воздуха в помещении, занят или свободен туалет. Также чтобы вашим детям не было скучно в пути, есть библиотека с детской литературой. Чтобы взять книгу – обратить с этой просьбой к проводнику.