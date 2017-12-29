Путешествие по самому длинному железнодорожному маршруту России

На сегодня самым длинным железнодорожным маршрутом России, находящимся в эксплуатации, является Транссибирская магистраль, протяженностью 9288,2 километра. По маршруту Москва - Владивосток постоянно курсирует поезд N1 под отдельным названием "Россия" (первый рейс состоялся 30 сентября 1966 года), который в течение 6 суток в пути преодолевает 7 часовых поясов, и проходит путь, равный 73% диаметра земного шара. Кроме этих невероятных по масштабу фактов, путь поезда N1 проходит через 87 российских городов.

История Транссибирской магистрали

Великтий сибирский путь имеет много славных и одновременно трагических страниц. Ведь самую длинную и сложную дорогу строили практически руками сосланных в Сибирь арестантов. В течение двадцати пяти лет, с 1891 - 1916 год тысячи неизвестных истории людей закончили свою жизнь в нечеловеческих условиях строительства пути, и похоронены в безымянных могилах вдоль всего, более 9000 километрового маршрута. Согласно историческим документам, к сооружению магистрали неоднократно привлекались одновременно до 90000 арестантов. С помощью самых примитивных инструментов, используя исключительно ручной труд, под руководством только российских специалистов и инженеров был построен уникальный железнодорожный путь, пробито большое количество тоннелей и возведено немало железнодорожных мостов. Кстати, 8140 километр железнодорожной трассы известен самым длинным сухопутным тоннелем, между станциями Тарманчукан и Кундур-Хабаровский (Архаринский район Амурской области). А всего по магистрали проложено 15 тоннелей, работающих и по сей день, за исключением одного.

Работать приходилось в сверхсложных условиях, ведь, к примеру, морозы на отрезке Могоча-Сковородино (Забайкальский край и Амурская область соответственно) достигают отметки до -62 градусов. Конечно, зарубежных специалистов привлечь к работе в таких условиях было невозможно и слишком дорого.

Вопреки сложностям, первый поезд с беспересадочным сообщением Москва - Владивосток отошел от перрона Москвы 30 апреля 1914 года, и прибыл на вокзал Владивостока за 9,5 суток. Поскольку паровозы, служившие движущей силой поездов, нуждались в постоянном пополнении водой и топливом, остановки для таких процедур увеличивали пребывание пассажиров в пути.

После начала регулярной эксплуатации Транссибирской магистрали (с 1916 года), самую длинную в Евразии железнодорожную колею неоднократно перестраивали и достраивали. Первые поезда во Владивосток отправлялись с Курского вокзала Москвы в 11:30 каждую среду и субботу, и его путь пролегал помимо российских городов, через Маньчжурию и Харбин.

Ввиду особенностей пропускной способности железнодорожного пути, отдельные участки Транссибирской магистрали ограничены максимальной длиной поезда. По общему количеству вагонов, это означает:

Москва-пас.-Ярославская, Свердловская железные дороги - 17 вагонов;

Забайкальская железная дорога - 18 вагонов;

Горьковская, Западносибирская, Красноярская и Дальневосточная железные дороги - 19 вагонов;

Восточносибирская железная дорога - 20 вагонов.

Вопреки таким ограничениям по длине и грузоподъемности отдельных участков магистрали, железнодорожное сообщение между районами, расположенными за тысячи километров друг от друга, способствовали мощному развитию и освоению ранее трудно доступных мест Сибири и дальнего востока.

После окончания гражданской войны и прекращении вооруженных конфликтов в районе Транссибирской магистрали, регулярное сообщение было восстановлено в 1925 году (после восстановления моста через реку Амур в Хабаровске). О российско-китайском конфликте относительно Транссибирской магистрали, написаны десятки книг, и сыграно немало фильмов.

Оценить значение Транссибирской магистрали в годы Великой отечественной войны вообще невозможно, ведь именно с помощью железнодорожного сообщения удалось эвакуировать сотни тысяч мирных жителей и многие сотни предприятий, работавших на военные цели, которые поставляли свою продукцию по той же железной дороге к местам боевых действий. Литерные поезда особого назначения, иногда значительно превышали все допустимые нормы ограничений, поставляли Красную армию военными припасами, а позже позволили перебросить воинские части для дальнейшего наступления и разгрома японско - квантунской армии. Эти исторические события нашли свое отражение в литературе и искусстве.

За время регулярной эксплуатации Транссибирской магистрали, сложилась уникальная инфраструктура, наиболее подходящая для эффективного использования железной дороги.

Для этого были созданы станции для :

смены локомотивов и поездных бригад (Владимир, Балезино, Екатеринбург-Пассажирский, Барабинск, Мариинск, Зима, Белогорск I, Хабаровск I);

снабжение поезда водой: Москва, Пермь II, Екатеринбург, Омск, Новосибирск-Главный, Красноярск, Зима, Улан-Удэ, Каримск, Амазар);

снабжение поезда топливом: Москва, Пермь II, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Иланский, Зима, Улан-Удэ, Белогорск I, и Вяземск;

сбора мусора: Москва-4, Нижний Новгород, Киров, Пермь II, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Мариинск, Иланский, Тайшет, Зима, Ангарск, Слюдянка I, Улан-Удэ, Каримская, Амазар, Сковородино, Белогорск I, Вяземская.

Дополнительные службы, выполняющие определенную работу по обслуживанию пассажирских и грузовых перевозок, размещены на всех 63 станциях, где останавливается фирменный поезд "Россия". Кстати, Транссибирская магистраль имеет станцию Серединка, что полностью соответствует своему названию, ведь расположена ровно по середине евроазиатского пути.

За время эксплуатации Транссибирской магистрали, внешний вид вагонов периодически менялся. Во времена СССР вагоны были вишневыми (с большими металлическими буквами), затем красным, малиновым, и наконец привычными, зелеными. Триколорная расцветка с трафаретом двуглавого орла, была утверждена с 2000 года.

Также произошли изменения в расписании движения фирменного поезда - если до 1993 года поезд ходил ежедневно, то после нового годового графика он начал курсировать через день, по нечетным числам. Следует отметить, что до 2001 года поезд "Россия" ходил по главному ходу Транссибирской магистрали (через Ярославль). Но начиная с июня 2001 года и по настоящее время движение осуществляется по Горьковскому ходу (через Фрязево, Владимир и Нижний Новгород).

Неизменными остались нумерация вагонов (с "головы" поезда при отправлении из Москвы, с "хвоста" поезда при отправлении из Владивостока), и отсутствие сменного трафарета на вагонах.

Железнодорожные туры

Как отдельный вид отдыха и туризма, железнодорожные туры стали приобретать все большую популярность. Сравнить обычный авиаперелет и путешествие в поезде дальнего следования никак нельзя, ни по ценовой шкале, ни по уровню обслуживания и приобретенных положительных эмоций. До начала военных действий на Украине, иностранные туристы начали активно исследовать новые для себя маршруты железнодорожного туризма, и даже составили для себя приоритетные направления, в которые, без сомнений, вошло путешествие по Транссибирской магистрали. Конечно, исследуя российские просторы, зарубежные туристы требуют привычный для себя уровень комфорта и удобства.

Для создания таких условий была проведена большая работа по созданию специальных вагонов повышенной комфортности, класса люкс и даже "золотой люкс" (с бархатными креслами и фарфоровыми сервизами для чая). Следует отметить, что наибольшие изменения на российских железных дорогах, коснулись наверное именно персонала. Ведь вполне понятно, что платить от 11 тысяч EUR за путешествие на поезде "Золотой Орел", и получить при этом плохое обслуживание не согласится ни один турист. А таких круизных "экскурсионных" рейсов бывает 10 - 12 в год, так что, как видим "кадры решают все".

Отправляясь в 15 дневный туристический железнодорожный маршрут на великолепном и легендарном "Транссибирском экспрессе", путешественники получают уникальную возможность ознакомиться с местными памятниками истории, посетить наиболее известные места. Именно поэтому, туристический маршрут предусматривает более длительное время в пути к Тихому океану. Все долговременные остановки предусмотрены расписанием экскурсионной программы, для продолжения путешествия вагоны подаются обязательно на первую колею, что очень удобно для уставших туристов.

Еще одним популярным маршрутом среди любителей активного отдыха стал "Байкальский экспресс". Как видно из названия, туристическая программа предполагает углубленное исследование местности вокруг озера Байкал. Конечно, такое путешествие несколько короче по времени, но начинается из Иркутска, так что дорогу до этого места тоже можно использовать для наблюдения за прекрасными пейзажами.

Государственный туроператор "ЖД Тур" гарантирует путешественникам практичные косметички, адаптированные для долгосрочного использования в условиях исследования Сибири, а также халаты, мягкие тапочки и комплект полотенец для комфортного проживания в вагоне. Путешественник может получить специальный путеводитель, который "привязан" к картине за окном. Такой путеводитель поможет более детально понять увиденное. При необходимости, бортовая система вагонных развлечений предоставит услугу экскурсионного гида, озвучивая увиденное. Даже такая мелочь, как забота за длинными волосами, стала для их владельцев приятным бонусом - вагон укомплектован нормальным, мощным феном.

Если за окном вагона стало невозможно что-то наблюдать, наступил вечер, к услугам туристов телевизор с DVD - проигрывателем, бортовая система развлечений фильмы, аудиокниги, мультфильмы, игры. Выбор удовлетворит требования самого придирчивого пользователя. Таким образом, железнодорожный круиз перестает быть обычной поездкой на поезде, и превращается в проживание в небольшом, но удобном номере отеля.

Еда и питание в поезде

Еще одна из тем, которые всегда волнуют путешественников - уровень и качество питания, что предусмотрено туристическим обслуживанием. Поскольку стоимость путешествия включает оплату за обеды и завтраки в поезде, посещение вагона-ресторана становится регулярным действом. Следует отметить, что основой меню стали традиционные для российских железных дорог блюда: сырники, каши, омлеты. Кроме того, специально для туристов предусмотрено приготовление блюд "регионального" меню с характерными для местных народностей, где в настоящее время находится туристический поезд, блюдами.

Для особых путешественников, по предварительным договоренностям предусмотрено приготовление диетической или вегетарианской пищи. Не забывают и о детях, которые все чаще путешествуют вместе с родителями. Скучать им не дадут - разнообразные игры и развлечения всегда к услугам маленьких туристов, а их питание - на особом контроле.

Путешествия по железнодорожному транспорту предусматривают спланировать расходы туриста до мелочей, ведь такое путешествие - это комфортное проживание в привычных условиях, с небольшой разницей - ваше временное жилье постоянно перемещается.