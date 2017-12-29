Путешествие на поезде к самым большим озерам России

Тот факт, что в России находятся очень много уникальных по своей красоте местностей, не является секретом. Моря, океан и прекрасные озера - это все постоянно исследуется и посещается тысячами путешественников со всего мира.

К величественным и уникальным озерам, заслуживающим особого внимания, относятся несколько из сотен, а именно:

Байкал, с площадью водного плеса 31 722км², при зарегистрированной глубине 1187 метров;

Ладожское озеро - площадь: 17 700 км², глубина - 46,9 м;

Онежское озеро - площадь: 9 700 км², глубиной до 120 м;

Таймыр - площадь 4560 км², глубина до 2,8м;

Ханка- площадь 4070 км² и глубина до 10,6 м.

Каспийское море - озеро, имея береговую линию с территорией России, тоже можно считать одним из туристических маршрутов, но довольно сложным. Мозеро (море + озеро), названное в память о племени "каспиев", проживавшем на берегах водоема площадью 371 000 км², при глубине до 1020 метров, находится в западной части Казахстана, и поездом добраться до водоема практически невозможно. Каспий, территорию которого делят страны Средней Азии, считается нейтральной территорией.

Каспий находится на расстоянии 20 км от казахского города Атырау, имеющего железнодорожное сообщение с российскими городами. Итак, планирование посещения Каспийского моря требует тщательной подготовки.

Байкал чрезвычайно популярный маршрут среди путешественников, которые стараются посетить знаменитое озеро в любое время года. Старейшее озеро мира, возрастом в 25 млн лет, Байкал с первых минут очаровывает неземными пейзажами своих просторов, чистейшей в Европе пресной водой, потрясающей дикой природой, которую еще не осквернили индустриальные технологии. Байкал считается самым большим в мире резервуаром с пресной водой, объем которой превышает даже моря.

Размеры Байкала настолько огромны, что остров, размером с Нью - Йорк, расположенный в акватории, не вызывает удивления. Правда, население острова Ольхон не такое многочисленное, как в Нью-Йорке, на острове постоянно проживают около 150000 коренных жителей, бурятов в большинстве. Туристическим центром туризма на острове стал поселок Хужир. Следует отметить, что пик туристического сезона приходится на летние месяцы, но в другое время остров не пустует, ведь Ольхон считается одним из пяти глобальных полюсов шаманской энергии.

Позитивная энергия Ольхона помогала людям с разными вероисповеданиями мирно обитать рядом. Башня с часами, деревянные церкви православных органично смотрятся на фоне шаманских камней, расположенных в центре острова. Старые церкви, выстроенные исключительно из дерева, удивительно напоминают аналогичные конструкции XVI века, расположенных в Кижах, что на Онежском озере, и выстроенные, видимо, еще раньше.

Совсем недавно в поселок Хужир проведено электричество, но до сих пор половина населения не знает, как им пользоваться. Да и вообще, местные жители не искажены цивилизацией: несколько турбаз, несколько продуктовых магазинов, маленькие школа, больница и библиотека - вот и весь перечень достижений цивилизации. Дополнением являются краеведческий музей и поселковый совет.

Для туристов и путешественников Ольхон стал порталом в прошлое, где жизнь была тесно связана с природой.

Достичь Байкала с помощью поезда стало возможным с помощью Транссибирской магистрали. Поезд достаточно долгое время движется вдоль береговой линии Байкала, и чтобы насладиться несравненными видами величественного озера, у путешественников есть достаточно времени.

Для тех кто желает более детально понять красоту Байкала, есть возможность воспользоваться 5 дневным железнодорожным маршрутом "Околобайкальский экспресс". Маршрут начинается в Иркутске, и туристическая программа предусматривает углубленное изучение всех известных особенностей Байкала.

Ладожское озеро

Самое большое озеро в Европе, Ладожское озеро уступает по площади только неповторимому Байкалу. Водяная поверхность озера настолько огромна по европейским меркам, что превышает площадь некоторых стран ЕС.

Озеро не является пресноводным, но и соленым его назвать нельзя. Соленость Ладожского озера измеряется в 0,06 промилле, в то время, когда этот показатель в океанской воде равен 31-33 промилле.

Единственная река, которая вытекает из озера - Нева, река, на берегах которой построен Петербург. Размеры Ладожского озера позволяют ходить по нему круизным судам и паромам.

Если обратили внимание на уровень загрязнения воды, то Ладожское озеро находится на грани экологической катастрофы.

Активные боевые действия во время Второй мировой войны, постоянное загрязнение воды отходами более чем 600 предприятий, остатки последствий испытаний бактериологического, радиационного и химического оружия - все эти факторы влияют на экологию озера. Благодаря "Дороге жизни" проложенной по льду Ладожского озера, из осажденного фашистами Ленинграда удалось эвакуировать более 1,3 млн гражданских лиц, доставлено в голодающий город тысячи тонн продуктов.

Ладога была и остается привлекательным туристическим маршрутом. Несмотря на то, что в той местности в среднем за год бывает всего 62 солнечных дня, десятки тысяч путешественников пытаются посетить Ладожское озеро. А достопримечательностей, достойных внимания, здесь хватает.

Как огромное озеро, Ладога имеет много островов, общей площадью более 445 км², самыми известными из которых являются Риеккалансаари, самый большой (площадью в 55,3 км²), и Валаам, имеющий площадь в 28 км². По легенде, валаамские скалы были благословлены апостолом Андреем Первозванным, и мужской монастырь на острове стал легендарным местом. Подвид семейства млекопитающих, ладожские кольчатые нерпы, занесенные в Красную книгу России, очень редкие животные, количество которых не превышает 5000 особей, достойны внимания туристов и путешественников.

Любителей экстрима на побережье Ладожского озера ожидают регулярные раллийные гонки "Ладога-Трофи", протяженностью маршрута в 1,2 тысячи километров. Туристические круизные лайнеры, с отработанными маршрутами туристических предпочтений, позволят ознакомиться со всеми известными достопримечательностями. А это и музей - крепость Корела, гора Паасо, Шлиссельбургская крепость "Орешек", многочисленные памятники и городские парки.

Небольшое расстояние от Петербурга до Ладожского побережья (47 километров), позволяет без проблем переехать поездом из города к озеру.

Онежское озеро, которое часто называют младшим братом Ладожского озера, находится в загадочном и таинственном крае - Карелии. Озеро, которое вдвое меньше Ладожского, образовалось в результате отступления последних ледников. Тот факт, что Карелия не стала индустриальным краем, позволило Онежскому озеру сохранить свою воду в относительной чистоте. Ее считают очень качественной и намного лучше ладожской.

Название озера толкуется по разному, иногда водоем называют "дымным озером", есть вариант "шумное озеро", некоторые считают, что название происходит от одной из 50 рек, впадающих в Онегу. Каждый из вариантов имеет право на существование. Дымливую, то есть в постоянных туманах, Онегу можно назвать не без оснований - туманы в тех краях явление привычное. Шум от тысяч пернатых, гнездящихся на 1500 островков озера, видимо, действительно повлиял на название Онеги. Что касается рек, то из Онежского озера вытекает только одна река - Свирь, которая неторопливо несет свои воды к Ладоге.

В далекие времена, когда ледники отступали, гранитные глыбы, которые тянулись за льдом, как ножом прорезали побережье Онежского озера, образовав многочисленные заливы и бухты. Небольшая глубина (до 30 метров), не позволяет наладить на водоеме судоходство, но для маломерного флота туристов преград нет.

Загадочные петроглифы, найденные на скалах Онеги, стали сенсацией, открывшей очередную страницу в истории человечества. Изображения привычных для древних людей вещей, животных, сценок быта, перемешаны изображениями загадочных линий и кругов. Находка доисторических росписей побудила тысячи туристов присоединиться к активному поиску древних изображений. Загадочная культура карело - финнов стала предметом исследования.

Северный край, край лесов, скал и болот стал для путешественников и исследователей желанным объектом посещения.

Поток туристов не снижается на протяжении года, ведь Карелия великолепна во всякое время года. Приятным дополнением к туристической поездке станет посещение "Карельского зоопарка", расположенного в долине, между лесов и озером Янисьярви. Второе название зоопарка - "ЗОО ГРИНПАРК" объясняется тем, что животные не содержатся в клетках, а свободно передвигаются по полям - вольерам. Расположение зоопарка настолько удачное, что искусственно созданный объект воспринимается как природное явление.

Одной из причин, позволяющей посетить Онежское озеро - доступность. Станция Онега расположена на территории Южной промзоны города Петрозаводска. Железнодорожное сообщение налажено со всеми регионами, так что добраться до Онежского озера можно практически из всех городов.

Таймыр

Побывать на далеком полуострове Таймыр и исследовать особенности одноименного озера, по силам, пожалуй, самым отчаянным путешественникам.

Озеро Таймыр находится далеко за полярным кругом, у подножия гор Бирранга, в местах, где практически нет постоянного населения. Площадь озера составляет 4560 км², что позволяет ему входить в пятерку крупнейших пресных водоемов России. При небольшой глубине (до 3 метров), озеро довольно регулярно промерзает полностью, и вода при этом приобретает кристальную чистоту. При этом, в озере живут несколько видов рыб.

Особенности тундры не позволяют проложить до Таймыра железнодорожные пути, поэтому поездом можно доехать до Красноярска, а дальше пересесть на самолет. Скажем откровенно - посетить Таймыр не каждому по карману, поэтому зарубежных туристов, посещающих эту заповедную местность России, подавляющее большинство. Путешественников экстремалов ожидает неповторимое северное сияние, праздник оленеводов, ледяной музей, коллекция бивней древних мамонтов, путешествие на собачьих упряжках - Таймыру есть чем поразить. А главное, можно увидеть овцебыков, невероятных животных, которых можно увидеть только в пяти местах на свете.

Принимая решение о путешествии на Таймыр, нужно принять во внимание, что озеро расположено в зоне арктического и субарктического климата, что имеет свои особенности. Поэтому консультация со знатоками относительно времени путешествия и подбора снаряжения, будут не лишними.

Ханка

Озеро Ханка, с площадью 4070 км² и глубиной до 10,6 м, несомненно заслуживает внимания туристов. Озеро на Дальнем востоке, на границе России и Китая, имеет довольно странное название, которое ассоциируется или с опийными препаратами, или же с местным названием самогона.

В Ханку впадают более 20 маленьких рек, а вытекает только одна - Сунгач, которая в свою очередь становится притоком реки Усури.

Путешественников обязательно заинтересуют многочисленные колонии водяных птиц и редкие виды рыб, которые занесены в красную книгу. Среди них амурский осетр, калуга, черный амур, черный амурский лещ, сом Солдатова, ауха (китайский окунь) и косатка-крешка. О некоторых рыбах можно услышать впервые, однако они живут в водах озера Ханка.

В начале лета вдоль озера дуют сильные ветры, и именно в это время проводятся соревнования среди виндсерферов. Именно такие развлечения нравятся активным туристам.

Не следует забывать, что российско-китайский Ханкайский заповедник находится в пограничной полосе, и пребывание в ней обязывает иметь специальный пропуск.

Добраться до отдаленного озера не сложно, "Транссибирский экспресс" доставит путешественников во Владивосток, а оттуда поездом можно добраться до Уссурийска. Путешествие не близкое, но увлекательное и интересное.