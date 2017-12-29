Самые красивые ЖД вокзалы России

Вокзал это особое место для путешественников, даже тех, кто не склонен к сантиментам. Приезжая в новый город на поезде, человек обязательно посмотрит на его «ворота». Возможно, красота не является самым главным качеством для вокзала, но она уже точно не будет лишней. Внешняя привлекательность инфраструктуры дарит приятные впечатления пассажиру. Всего в России более 270 вокзалов, и многие из них могут смело претендовать на статус самого красивого, удобного и функционального, поэтому составить объективный топ-5, 10 или 20 просто невозможно. Но можно ознакомиться с наиболее интересными архитектурными решениями.

Сказочная станция Слюдянка на Байкале

Аналогов этому небольшому вокзалу нет во всем мире. Здание станции построено из тандема розового и белого мрамора. Эти камни не используются для строительства ни одного вокзала на территории России или других стран мира.

Известно, что работали над проектом итальянские архитекторы. Увы, имя главного специалиста не сохранилось. Строительство этого вокзала лично курировал в начале XX столетия Михаил Хилков. Он тогда отвечал за развитие путей сообщения.

Выбор камня был совсем не случайный. Недалеко от станции Слюдянка был мраморный разрез. Поэтому построить вокзал решили именно из «местного» камня. Это было практично, да и с декоративными функциями мрамор отлично справился. Именно поэтому здесь часто можно увидеть туристов, делающих десятки фото на фоне удивительного вокзала-замка с зеленой крышей.

Старейший вокзал в стране ― Витебский

Первая железная дорога в Российской империи была открыта еще в начале XIX века. Пути соединяли Санкт-Петербург с Царским селом. Первый вокзал, который сейчас называется Витебским, открыли еще в 1832 году и он был построен из древесины.

С тех пор многое изменилось. Железная дорога развивалась и расширялась, менялись подходы к функциональности вокзалов, их организации. Когда-то крохотное деревянное здание превратилось в огромное и более функциональное строение. Архитекторы решили оформить его в стиле модерн.

Впервые Витебский вокзал был перестроен в далеком 1852 году. Причем проект составил известный тогда архитектор Константин Тон. Более роскошным здание стало после перестройки 1904 года. Именно тогда ему и добавили элементов модернизма. Они до сих пор впечатляют пассажиров, у которых возникает желание подольше задержаться в здании вокзала.

«Ночная сказка» или красота главного вокзала в Казани

Симметричное двухэтажное здание вокзала было построено еще в 1894 году. Тогда Казань связали с Москвой железнодорожными путями. Шпилем была увенчана центральная часть постройки. Днем это прекрасное строение выглядит достаточно привлекательно, но особой красотой можно насладиться лишь в свете ночных огней.

В те времена главным архитектором Казани был Генрих Руш. Он и составил проект вокзала. Архитектор решил сделать акцент на прочном, но достаточно элегантном материале ― красном кирпиче. Именно из него в итоге и построили здание.

Готика с элементами модерна в Ярославском вокзале

Столица, как один из самых популярных населенных пунктов, может похвастаться не только количеством, но и красотой железнодорожных станций. Особое внимание привлекает площадь «Трех вокзалов». Причем многие пассажиры уверены, что наиболее интересным и вычурным из них является именно Ярославский.

Постройка сочетает в себе строгие башни и изящные, но острые козырьки, характерные для неорусской готики. Они дополнены «модерновыми» орнаментами с анималистическими и растительными элементами. Этот вокзал является воплощением фантазии архитектора Федора Шехтеля.

Сочинский вокзал с итальянским шармом

Популярный курорт встречает пассажиров огромным трехзальным вокзалом со стройной башней, высота которой достигает 55 метров. На последнюю стоит обратить внимание всем, кто увлекается астрологией. Верху башни есть интересные часы, имитирующие зодиакальный круг. Но там не классическое расположение, знаки зодиака перепутаны и находятся не на своих местах. Это была инициатива создателя проекта, архитектора Алексея Душкина.

Здание вокзала выполнено в псевдоитальянском стиле. Сегодня посетители могут наслаждаться красотой архитектуры и тропическими растениями, но изначально помимо этого там был небольшой, но уютный внутренний дворик. Прогуливаясь в нем, можно было прочувствовать этот удивительный и почти невесомый итальянский шик. Располагался там и фонтан, но на современном вокзале его уже нет.

Вокзал-паровоз: чем удивит «Новосибирск-Первый»

Пассажиры, приехавшие в Новосибирск, первым делом обращают внимание на огромную постройку зеленого цвета. Современный проект железнодорожного вокзала, который за свою историю пережил несколько переименований и перестроек, был разработан архитектором Николаем Волошиновым.

В 1930-х годах он познакомил коллег со своим видением станции. Чертеж он назвал «Новосибирск-Первый». Архитектор предложил сделать здание максимально простым, с прямыми линиями, избегая всяких изысков. Эта идея пришлась по духу и его коллеге Андрею Крячкову, который доработал проект.

Важно! Если посмотреть на здание вокзала «Новосибирск» свысока, то в нем можно увидеть паровоз.

Один из красивейших столичный вокзалов ― Казанский

Многие пассажиры, которым посчастливилось здесь побывать, уверяют, что это настоящий архитектурный шедевр, а его красоту невозможно недооценить. Сравнивать есть с чем, ведь он расположен на площади «Трех вокзалов».

Современный облик Казанский вокзал обрел лишь в 1940 году. Более трех десятилетий потребовалось, чтобы выбрать лучшее архитектурное и дизайнерское решение, хоть и не все было воплощено. Над проектом работала группа специалистов, ее возглавил Алексей Щусев.

Вокзал состоит из нескольких зданий, которые отличаются по площади и высоте. Но они объединены одной концепцией, а зрительно их соединяет стройная башня в углу. Поэтому все эти постройки вполне гармонично визуально воспринимаются.

Любителям астрологии стоит обратить внимание на «зодиакальные часы» на второй башне-часовне. Щусев сам составлял эскиз.

Вокзал в Самаре как удачный тандем красоты и функциональности

Здание было построено еще в 2001 году. Современный вокзал в Самаре удивляет не только красотой. С одной стороны, он достаточно удобный и стильный, а с другой ― без особых излишеств.

Вокзал имеет здание со шпилем, высота которого достигает 101 метр. Это делает его одним из самых высоких не только в России, но и в Европе. Пропускная способность вокзала Самары составляет 12 тысяч пассажиров в сутки, что также впечатляет.

Увидеть самые красивые вокзалы страны ― это честь для каждого путешественника. Еще один веский повод выбрать путешествие на поезде.