Внедрение искусственного интеллекта в ЖД-отрасли

Интерес человечества к искусственному интеллекту (ИИ) растет с каждым годом. Это неудивительно, ведь системы могут самостоятельно выполнять в течение короткого времени задачи, требующие аналитических и творческих задатков. ИИ может стать надежным помощником специалиста в любой сфере. В холдинге ЖД еще несколько лет назад поставили цель автоматизировать ряд функций для увеличения эффективности работы железнодорожной системы. С 2020 года начали внедрять ИИ сразу в нескольких направлениях.

Интеллектуальное видеонаблюдение

Это первое серьезное нововведение государственного холдинга, связанное с ИИ. О намерениях внедрить программное обеспечение на основе нейронных связей, да и впрочем сделать ставку на автоматизацию, в ЖД заявили еще осенью 2019 года.

В первую очередь решили подключить интеллектуальное видеонаблюдение. Главной целью назвали обеспечение безопасности на перронах и вокзалах.

На самом деле ИИ еще помогает решить ряд маркетинговых задач. Он также анализирует данные и составляет аналитику, которую можно использовать для планирования специфических работ, в том числе связанных с ремонтом колий, составлением маршрутов поездов. Это лишь некоторые задачи, которые под силу искусственному интеллекту.

За какими зонами наблюдает ИИ

Железная дорога является потенциально опасным объектом. Поэтому особое значение имеет безопасность на перронах и платформах. Интеллектуальное видеонаблюдение помогает фиксировать поток людей, а эксперты могут потом при необходимости поработать с кадрами. ИИ под силу обеспечить визуальный контроль выбранных зон, найти бесхозные вещи, наблюдать за поведением пассажиров и сотрудников безопасности. Спектр функций достаточно велик, поэтому использование машинного разума может решить многие проблемы.

Интеллектуальное видеонаблюдение есть смысл задействовать, обеспечивая контроль над такими объектами:

вокзалы в больших городах и маленьких населенных пунктах;

железнодорожные переезды;

пути следования;

внутренний и внешний контроль в вагонах.

Обратите внимание, что больше всего камер потребуется на вокзале. Это стратегический объект с большой проходимостью. Для обеспечения максимальной безопасности, камеры видеофиксации следует разместить на входах и выходах в главное здание, при въезде на прилегающую территорию, в кассовых зонах. Размещают их и в залах ожидания, чтобы можно было контролировать ситуацию в режиме реального времени.

Интеллектуальное видеонаблюдение в идеале должно захватывать пути и перроны. Машинный разум может зафиксировать падение человека или каких-то габаритных предметов на железнодорожное полотно.

Какие вопросы безопасности можно доверить ИИ

Камеры интеллектуального видеонаблюдения фиксируют все, что происходит на определенном участке, и практически не требуют стороннего вмешательства. Это облегчает их использование. Кадрам можно доверять, ведь влияние со стороны практически исключается.

Интеллектуальное видеонаблюдение помогает решить такие задачи:

обеспечить контроль над охраняемыми зонами в режиме реального времени;

выявить факты проникновения посторонних лиц;

контролировать работу сотрудников безопасности и железнодорожников;

обнаружить оставленные кем-то вещи;

контролировать ситуацию внутри вагона.

При корректном использовании ИИ, можно добиться более качественной профилактики правонарушений и внештатных ситуаций. Это повысит безопасность и снизит риск возникновения трагических инцидентов.

ИИ и бизнес-задачи: аналитический прогноз

Машинный разум хорош тем, что практически исключает человеческий фактор. Он анализирует количественные параметры и делает расширенный отчет. Результаты помогают скорректировать стратегию с дальнейшим увеличением спроса на услуги и, соответственно, рост прибыли.

Искусственный интеллект, используемый в железнодорожной отрасли, помогает узнать корректные данные, связанные с такими важными характеристиками:

загруженность вагонов;

корректность работы сотрудников отрасли;

эффективность грузо- и пассажирских перевозок;

количество «безбилетников»;

спрос на конкретные направления в определенные периоды, что позволяет влиять на ценообразование.

Все эти данные помогают холдингу ЖД совершенствовать качество обслуживания, конкурировать с другими перевозчиками грузов и пассажиров. Более того, учет спроса позволяет ввести динамическое ценообразование. Благодаря этому стоимость билетов снижается в непопулярные периоды. Для пассажиров, которым не принципиально когда отправиться в путь, это помогает сэкономить.

ИИ не только отслеживает спрос клиентов, но и характеризует техническое состояние вагонов. Это помогает более рационально планировать обновление парка. Компьютер также подсказывает, каким образом можно снизить затраты на ремонтные работы и где они будут малоэффективными. Это пусть и косвенно, но все же влияет на уровень обслуживания пассажиров. Ведь в новом и уютном вагоне ехать гораздо комфортнее, что особо ощущается в длительной поездке.

Влияние ИИ на маркетинг

Искусственный интеллект используют для создания контекстной и таргетированной рекламы в разных сферах. ЖД-отрасль не стала исключением. Машина помогает разработать оптимальную рекламу и делает ставку именно на таргет. Это положительно сказывается на бюджете, позволяя оптимизировать траты.

Искусственный интеллект существенно снижает затраты на рекламу. На это влияет два важных фактора. Первый связан с его многофункциональностью. Искусственный интеллект способен заменить несколько специалистов, поэтому это как минимум экономия на зарплатах.

Второй фактор связан с повышением эффективности рекламной стратегии. ИИ быстро анализирует огромные объемы информации. После этого он выдвигает несколько гипотез, которые помогают сделать контент более персонализированным.

Как искусственный интеллект повлияет на ЖД-отрасль

ИИ способен полностью изменить сферу. Использование функций искусственного интеллекта позволит повысить безопасность, уровень сервиса и спроса при минимизации затрат.

Несколько лет назад в ЖД решили попробовать заменить машиниста компьютером. Логика понятна: большинство несчастных случаев происходит из-за человеческого фактора. Компьютер же таковым не обладает.

Подробнее об результатах исследований рассказал Виталий Самохин. Он работает в компании «САТЕЛ» и возглавляет подразделение, отвечающее за разработку систем машинного зрения.

Технологию испытывали в Вологодской области в 2022 году. Локомотивы, которыми управляли роботы, прошли примерно 300 часов. На данном этапе их контролировали машинисты. Далее роботизированные локомотивы отработали «самостоятельно» еще более 5000 часов.

Виталий Самохин подтверждает, что испытания прошли успешно. Более того, ИИ выполнил задачи «со звездочкой». То есть, компьютер отлично справляется со своими функциями даже в условиях неблагоприятных погодных условий: снегопада, тумана, перепадов температур.

Эксперт отметил, что использование ИИ сможет снизить на 70% риск возникновения несчастных случаев. Это возможно благодаря снижению рутинной нагрузки на управляющего локомотивом.

Сначала поезда с роботизированной технологией системы поддержки машиниста будут использоваться для перевозки грузов. Самохин говорил, что в 2022 году планировали выпустить примерно 500 таких локомотивов. Но на этом не собираются останавливаться. Уже с 2024 года ИИ планируют задействовать и в пассажирских перевозках.