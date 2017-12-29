Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Серебряное ожерелье России»: ожидание маршрута.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте:

Закрытие границ сильно повлияли на путешественников, ограничив их в выборе направлений. Зато внутренний туризм активно развивается. В последнее время ОАО «ЖД» активно вводит все новые и новые туристские маршруты. Один из последних - из Москвы через Великий Новгород до Углича и обратно в Москву. Так называемый тур выходного дня вызвал большой спрос. Теперь планируется маршрут по Серебряному ожерелью России.

Культурно-исторический маршрут «Серебряное ожерелье России» можно назвать аналогом знаменитого «Золотого кольца». Вот только проходит он на северо-западе страны и также проходит по древним русским землям. В этот список входит Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республика Карелия и Коми. Деревянное зодчество, императорские дворцы и музейные редкости этих северных регионов – это безумно насыщенная программа. Именно поэтому в разных источниках можно встретить различные туристские направления под данным названием. Только в 2015 году было утверждено 13 для путешественников с разными интересами, а сколько еще не официальных, не подсчитать. Из самых популярных: «По следам варягов», «Великий путь по Русскому Северу», «Деревянное зодчество», «Петровские города» и другие.

Безусловно, маршрут не запустят по 11 регионам, а лишь по одному или нескольким. На прицеле сейчас – Ленинградская область. Скорее всего, в него включат Лодейное Поле, Новую и Старую Ладога, Шлиссельбург. Причем многие эксперты прогнозируют большой спрос на туристский поезд, даже если он пройдет не по «Серебряному ожерелью», а популярным местам Ленинградской области. Также интерес будет у туристов, если это будет поезд выходного дня, а цены на билет будут доступными.

Безусловно, в популярные туристские города Ленинградской области можно отправиться на обычной электричке, либо на «Ласточке» или «Рускеальском экспрессе», совершив поездку одним днем. Подобные туристские маршруты с посещением нескольких городов являются кольцевыми. В данном случае «Серебряное ожерелье» начнется и закончится в Санкт-Петербурге. Жители и гости города смогут посетить больше достопримечательностей, при этом отдельно платить за отель не придется. От начала и до конца поездки пассажиры едут на одном составе, ночь проводят в поезде, днем гуляют в промежуточном пункте. От этого прогулки становятся приятными, так как не надо тащить с собой много вещей, их можно оставлять на своем месте в вагоне.

Во всем мире кольцевые железнодорожные маршруты являются популярными. Один билет на поезд откроет множество интересных мест, а самое путешествие пройдет с комфортом. В ближайшем будущем маршрут «Серебряное ожерелье России» появится в Санкт-Петербурге в любом случае. Каким он будет – пока вопрос остается открытым. В любом случае к началу сезона отпусков можно ожидать появление и других маршрутов, главное не забудьте запланировать поездку заранее.

 

