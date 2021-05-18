Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Любители исторической тематики в путешествиях теперь могут отправиться в поездку на настоящем паровозе по старинному маршруту, посетить станции, возраст которых составляет более века, увидеть разные достопримечательности.

Куда же можно прокатиться на старинном паровозе из Ярославля?

Сегодня ЖД предлагает маршруты "Бологое-Осташков", "Сортавала-Рускеала", "Шуя-Иваново". А недавно к этим интересным вариантам добавлен исторический маршрут "Ярославль-Рыбинск". Этот небольшой городок будет интересен всем, кто мечтает познакомиться с достопримечательностями старинных русских городов, насладиться местным колоритом и сделать эффектные фотографии на фоне древних зданий, начиная от вокзала и заканчивая небольшими частными домиками со ставнями.

На чём отправимся в путешествие?

Туристы могут отправиться в эту поездку на поезде П36 - это один из старейших советских паровозов, который курсирует по субботам вместо классических составов. Стоимость билета на паровоз до Рыбинска составляет всего 280 рублей. Вполне доступная цена для любого путешественника, можно отправиться в поездку семьёй или большой компанией.

Экскурсии на этом маршруте не предусмотрены, пассажиры могут только посмотреть видео с историями о паровозах на экранах в вагоне. Зато можно самостоятельно устроить себе познавательные моменты, выходя погулять на станциях и изучая город Рыбинск по приезду.

Когда можно съездить в Рыбинск на паровозе?

Каждую неделю паровоз отходит из Ярославля с Московского вокзала в 8:52 и прибывает обратно в 16:24. В такое время очень удобно путешествовать в выходной, можно успеть погулять по городу и посмотреть всё, что будет интересно.

У пассажиров также есть возможность уехать с главного вокзала, но на Московском удобнее фотографировать паровоз, а также можно заснять кадры с видами на живописную реку Которосль. Неподалёку от этой речки также есть станция, где можно тоже сесть на паровоз.

На маршруте из Ярославля в Рыбинск сохранилось немало исторических нереконструированных вокзалов: например, станция Чёбаково, построенная в 1898, Торопово, станция Лом и даже избушка на курьих ножках. У туриста зачастую складывается впечатление, что попадаешь в старинную русскую сказку.

А как же выглядит вокзал в самом Рыбинске?

На Рыбинском вокзале можно увидеть навес над платформой, отреставрированные исторические двери и интерьеры. Вокзал выглядит аутентично и при этом аккуратно, постройка была обновлена, двери и стены окрашены, так что старинный вокзал радует глаз.

Паровоз прибывает в Рыбинск в 11:07, а обратно отправляется в 16:24! У вас есть шесть часов, чтобы погулять по городу, сходить в музеи и вкусно перекусить. Напомним, что билет в направлении туда-обратно идет со скидкой 20%.Этого более чем достаточно, чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями этого небольшого городка.

Паровоз, везущий пассажиров в Рыбинск, выглядит очень ярко и колоритно, фото на его фоне получаются очень эффектными: вы словно переноситесь в прошлое на пару веков назад. Такая поездка придётся по душе и жителям Ярославля, и гостям города, это будет очень познавательно для самых маленьких путешественников, которые раньше видели паровозы только на картинке в детских книгах.

Хотите прокатиться по историческому маршруту? Вы можете купить билеты на Московском вокзале Ярославля.