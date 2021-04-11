Тихое воспоминание: железная дорога Янисъярви-Лодейное Поле.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Вокруг берега ладожского озера проходит пасторальная железнодорожная ветка. Какие-то ее участки еще действуют. А вот линия Янисъярви-Лодейное Поле живет только в воспоминаниях старожилов.

Ладожское озеро со всех сторон окружено железной дорогой. И пусть строительство продолжалось на протяжении почти полувека, теперь все его берега изрезаны путями. Западное и южное направления могут похвастаться двупутными линиями, по которым движутся современные «Ласточки». А вот две другие ветки по-настоящему раритетные. Движение поездов по ним осуществляется системой электрожезлов и семафоров.

СПРАВКА

Жезловая система основана на создании безопасного движения на железной дороге очень интересным методом. Право на движение по однопутному перегону имеет тот состав, у машиниста которого есть длинная палка приблизительно 80 см. На ней указано на каком перегоне поезд может двигаться. На каждой из станций установлены жезловые аппараты. Между собой они соединены электрической связью. Если машинист вытащил жезл, то больше никто взять другой не может до тех пор, пока он не вернет его на следующей станции дежурному. Тот вращает рукоятку аппарата на своей станции, и дает сигнал начала движения следующего состава по этому перегону. Таким образом, на железной дороге может осуществлять движение только один поезд.

Семафоры были предшественниками современных светофоров. В верхней части его мачты находится крыло, которое может быть поднятым под углом 135° или располагаться в горизонтальном положении. Последнее служит сигналом, запрещающим движение.

Очень жаль, что несколько лет назад было отменено пассажирское движение по линии от Янисъярви до Лодейного Поля. Остается только вспоминать поездки по этим красивейшим местам. На протяжении всего пути по обеим сторонам железной дороги высились скалы, текли небольшие речушки с торфянистой водой, поезд выгибался на каждом зигзаге. А ты радовался весеннему небу и пению лесных птиц, вдыхал свежий запах новых шпал и любовался окружающим лесом, за которым угадывались озерные берега.

Строительство железной дороги было начато еще в то время, когда эти края принадлежали Финляндии. В финском местечке Харлу работала целлюлозно-бумажная фабрика «Леппякоски». Вот ее хозяева и подали в 1919 году прошение финскому правительству о строительстве железнодорожной ветки до Янисъярви. Тем более условия для развития края были налицо. Рядом действовала электростанция, построенная еще в XIX веке, а неподалеку гравийный карьер. Правительством прошение было одобрено, а хозяевам «Леппякоски» поручено выделить 1,5 миллиона финских марок из собственных средств. На станции построили двухэтажное здание вокзала, имеющее пристройку, которое сохранилось до сих пор. Для обогрева помещений второго этажа были установлены красивейшие кафельные печи, которые изготавливались на финском заводе «Або», и тоже сохранившиеся до нашего времени.

Уже 31 декабря 1923 года эта линия вошла в строй. Сохранились документальные свидетельства, что в предшествующий период на бумажной фабрике уже узкоколейная заводская линия, по которой передвигался танк-паровоз марки Baldwin 0-4-0.

Неподалеку от станции в поселке Ляскеля в то же время существовал еще один завод. Он был достаточно доходным. Поэтому хозяева решили, что до них также необходимо продлить железнодорожную ветку. Они подали прошение, и получили разрешение на ее строительство. Им пришлось потратить уже больше, 1,7 миллиона финских марок. 1 июня 1925 года станция Ляскели встречала первый поезд. В то время в Финляндии был популярен архитектурный стиль, называемый «стиль столяра», примечательный оригинальным навесом, закрывающим крыльцо. По всей вероятности то здание было уничтожено во время одной из советско-финских стычек. Позднее было построено другое здание, но в том же финском стиле.

Еще до строительства этой ветки, как и в Харлу, на заводе была собственная узкоколейка, построенная еще в 1910 году. Между поселком и побережьем Ладожского озера по ней передвигались грузовые и пассажирские составы.

Немного позднее, из-за каких-то проблем, завод в Харлу был продан. Обе целлюлозно-бумажные фабрики были объединены компанией Läskelä Bruks Aktiebolag в одно единое предприятие.

Но строительство дороги на этом не прекратилось. Скоро в Финляндии был издан закон о расширении количества широколинейных путей. По нему предусматривалось продление ветки до Питкяранты. Название города переводится как «Длинный берег». В начале XX века по сравнению с Импилахти, Кителя или Салми это был маленький населенный пункт. Но со временем многое поменялось. Развитие края основывалось на добыче и переработке металлов: олова, меди, железной руды. В один прекрасный момент их признали убыточными и закрыли. В 1921 году на самом берегу озера лесопромышленное предприятие Diesen Wood возводит крупный целлюлозно-бумажный завод, перекупает лесопилку и начинает сплав продукции по Ладоге в Неву. Для фирмы было очень важно строительство надежного пути для реализации продукции, так как в зимнее время приходилось использовать санный путь. В Ляскели началось строительство нового пути.

Над рекой Янисйоки было необходимо построить мост, провести большие земляные работы по выравниванию полотна. В этом месте железная дорога делает целых два поворота под углом 90° вокруг озера, пересекая его сложный рельеф и «ладожские шхеры». В 1930 году строительные работы шли полным ходом, когда было принято решение продолжить трассу до реки Ууксу. Тогда в этом местечке в целом был очень высокий уровень безработицы. Строительство дороги позволило снизить напряженность. В 1932 году открылась станция Питкяранта, а в следующем станции Иля-Ууксу и Ала-Ууксу. Сегодня от нижней части этого участка ничего не сохранилось.

Финны называли эту железную линию Олонецкой. У нас это название не принято, чтобы не было путаницы с другой линией от Санкт-Петербурга до Петрозаводска. Она была построена двадцатью годами раньше и названа по имени Олонецкой губернии.

В 1938 году по дороге уже ходили пассажирский и грузовой поезда. К последнему прицепляли пассажирский вагон 3 класса. В расписании можно найти станцию Салми, но официального подтверждения, что поезда курсировали до нее, не обнаружено. Курьерский поезд из Питкяранты шел 1 час 27 минут. Позже это же расстояние в 60 км поезд 964А преодолевал в течение 2,5 часов.

Мирная жизнь края продлилась недолго. В 1939 году случилась Зимняя война, позднее — Вторая мировая. Побережье озера и дорога несколько раз переходили от одного хозяина к другому. В декабре в Питкяранту вошли советские части, и установилась советская власть. Дорога стала подчиняться новым хозяевам. В ходе Великой Отечественной войны осенью 1941 года финны вернули свои земли.

В течение 3 лет здесь была финская территория. В этот период Финляндия продлевает дорогу до Мегреги. Ветка в 110 км была проложена через Салми, Видлицу, Тулоксу и Олонец. Она стала действовать уже в 1943 году. Километраж начали считать от Хельсинки. Конечная станция находилась в 735 км от столицы. По две пары пассажирских и товарных поездов были задействованы до лета 1944 года. С переходом советских войск в контрнаступление территория вернулась в состав Советского Союза.

На железной дороге находилась железнодорожная артиллерийская батарея, оснащенная паровозом К5 с 16 товарными вагонами, 2 пушками CRaut с калибром 152 мм, 3-мя 20-миллиметровыми зенитными пушками и большим количеством мелких орудий, которые транспортировались в товарняке. Это состав курсировал между станциями и принимал участие в боях, ведшихся вдоль линии железной дороги.

В 1944 году дорога полностью оказалась на территории Советского Союза. За военный период в Ладожском крае было разрушено много населенных пунктов, старинных храмов, путей сообщения. От некоторых не осталось никаких следов.

Несмотря на трудности, множество предприятий, основанных финской стороной были запущены вновь. По окончании войны пустили пассажирский состав Ленинград – Петрозаводск №№55/56, 255/256, 655/656 через Сортавалу и Суоярви, к которому прицепляли беспересадочный вагон, следовавший в Олонец. В послевоенные годы дорога заканчивалась у станции Мегрега, не дотянув до Лодейного Поля всего 40 км.

В 70-х годах через реку Свирь был сооружен совмещенный разводной мост, средняя часть которого могла подниматься и пропускать крупные суда. С обеих сторон к нему были подведены ветки. С переходом на ширококолейные рельсы появился подъездной путь от Ляскели, заменивший узкоколейку.

Несмотря на развитие дороги, до 1986 года здесь были задействованы паровозы. Сохранился тихий, размеренный ритм жизни. Осталась неизменной и еще одна традиция. Как и в прежние годы, к приходу каждого поезда выходит дежурный и передает машинисту жезл для движения к следующему перегону.

К сожалению, в 2014 году не стало пассажирского поезда. Маршрут исчез навсегда. Остается только присесть на знакомую лавочку рядом со старым вокзалом и предаться неторопливым воспоминаниям, вспоминая паровозный гудок и горячий пар паровоза.